Auf dem Weg zur Aufholjagd auf Platz vier hat BVB-Trainer Niko Kovac in Leipzig viele Optionen. Zwei Spieler haben zuletzt profitiert.

Borussia Dortmund und RB Leipzig eint in dieser Saison so einiges. Beide geben in der Bundesliga ein rätselhaftes Bild ab, doch beide wollen in die Champions League. Das direkte Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist für beide schon ein kleines Endspiel um die Königsklasse, soll der Rückstand auf den 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt am Ende des Tages womöglich nicht sogar noch größer werden.

BVB-Trainer Niko Kovac weiß um die Ambitionen des Kontrahenten aus Sachsen, der zuletzt ebenfalls vieles schuldig geblieben ist. „Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft weiß, dass wir nicht nur gegen Leipzig, sondern auch gegen eine Champions-League-Mannschaft spielen. Wir haben einen starken Gegner vor der Brust. Das sollten wir also zusätzliche Motivation nehmen. Ich will Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl sehen“, forderte er.

Im Gegensatz zu RB konnte sich der BVB unter der Woche Rückenwind holen, als er mit einem 2:1-Sieg beim OSC Lille ins Viertelfinale der Champions League einzog. Die von Kovac beschworenen Tugenden hat Borussia Dortmund da gezeigt, in der Bundesliga zuletzt allerdings vermissen lassen. Das 0:1 gegen den FC Augsburg ist das entsprechende Zeugnis dafür.

BVB: Vielversprechende Ansätze in Lille

In Leipzig soll jetzt alles anders werden. Das nötige Personal hat Kovac an Bord. Denn bis auf die länger verletzten Felix Nmecha und Daniel Svensson sind alle Spieler einsatzbereit. Das befeuert den Konkurrenzkampf, was der 53-Jährige begrüßt. „Mich freut das, da diese Situation jeden Einzelnen zu etwas Höherem treibt. Am Ende profitiert davon die Mannschaft.“

Dass der Konkurrenzkampf die Harmonie im Team ins Wanken bringen könnte, befürchtet Kovac nicht. „Ich glaube, dass jeder Einzelne mit dem anderen kann, aber am Ende des Tages sind sie auch Konkurrenten. Wichtig im Mannschaftssport ist die Zusammengehörigkeit auf dem Platz. Jeder Einzelne muss jeden Meter mitgehen.“ In Lille habe Kovac genau das gesehen. „Wenn man elf Einzelkämpfer auf dem Platz hat, ist es für mich schier unmöglich, Großes zu erreichen. Es geht immer um das Kollektiv. Das Kollektiv ist am stärksten. Das wissen wir alle.“

BVB: Zwei Spieler als große Gewinner

Und doch haben die vergangenen Wochen zwei Spieler als Gewinner hervorgetan. Zum einen Emre Can, der sich in der Innenverteidigung festgespielt und Waldemar Anton und Niklas Süle verdrängt hat. Ein weiterer heißt Maximilian Beier, der auf der linken Außenbahn Jamie Gittens für den Moment überholt und in Lille sein erstes Champions-League-Tor erzielt hat. „Ich freue mich unheimlich für ihn. Er ist ein toller Charakter und ein sehr, sehr guter Fußballer. Maxi stellt sich immer absolut in den Dienst der Mannschaft“, lobte Kovac.

Beier musste, wie Can, seine Rolle beim BVB zunächst finden. Jetzt spielt er nicht als zweite Spitze neben Serhou Guirassy, sondern als Linksaußen, anstelle von Jamie Gittens. Das Top-Talent ist seit Wochen außer Form. „Jamie hat am Anfang gespielt. Maxi hat aber nie aufgeben und jetzt ist er derjenige, der sich immer wieder abwechselt.“ Beier soll und werde genau so weitermachen, sagte Kovac deutlich. In Leipzig dürfte er erneut den Vorzug vor Gittens erhalten.