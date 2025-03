Der VfL Bochum hat Bayern München geschlagen. Wie es auch gegen Frankfurt klappen kann, erklärte VfL-Coach Dieter Hecking.

Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wartet auf den VfL Bochum die nächste Herkulesaufgabe. Am Sonntag (15:30 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gegen Eintracht Frankfurt.

Nach dem Coup bei den Bayern keine viel leichtere Aufgabe. Vor allem, wenn man die Eintracht am Donnerstag in der Europa League gesehen hat. Da schlug Frankfurt Ajax Amsterdam mit 4:1 und erreichte das Viertelfinale. Mario Götze zauberte mit zwei Traumtoren. Dementsprechend selbstbewusst kommt die Eintracht nach Bochum.

Vor allem auch mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle, da steht Frankfurt auf Platz vier, die Champions-League-Qualifikation fest im Blick. Im Hinspiel ging Bochum unter Interimstrainer Markus Feldhoff mit 2:7 unter. Danach übernahm Dieter Hecking und holte 19 Punkte aus 16 Partien.

Gegen die Eintracht muss er auf den gesperrten Bernardo verzichten, Matus Bero ist aufgrund einer Erkrankung fraglich, dafür stehen Gerrit Holtmann und Myron Boadu wieder zur Verfügung.

Hecking: "Gerrit Holtmann ist auch ein Kandidat für die Startelf, Baodu hat gut trainiert, das gilt auch für Ivan Ordets. Ich bin heilfroh, dass ich die Alternativen wieder zur Verfügung habe. Da ist alles möglich, aber ein bisschen Überraschungen muss ich auch noch im Köcher haben.“

Nach dem Triumph in München will Hecking nun verhindern, dass es wie im letzten Jahr kommt, als der VfL nach einem 3:2 gegen den Rekordmeister abstürzte. "Die drei Punkte gegen Bayern waren nicht eingeplant. Aber deshalb können wir uns nicht zurücklehnen. Es wird ein wahnsinnig schwieriges Spiel. Frankfurt hat gegen Ajax gezeigt, was die Mannschaft kann. Was auf uns zukommt, wissen wir. Das hat mit dem letzten Spiel gegen die Bayern nichts mehr zu tun.“

So könnte der VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt spielen Horn - Oermann, Ordets, Medic - Passlack, Sissoko, Krauß, Wittek - Bero (de Wit), Hofmann, Masouras Es fehlt: Bernardo (5. Gelbe Karte) Sperren drohen: Hofmann, Ordets, Passlack

Klar ist, der Trainer muss derzeit niemanden motivieren, die Spieler sind heiß, den Bayern-Coup zu bestätigen. Auf der Pressekonferenz erklärte der erfahrene Hecking: "Alle scharren mit den Hufen. Unsere Abläufe sind klar, unabhängig davon, wer spielt. Jeder, der nach einem Sieg gegen Bayern hier am Sonntag spielen wird, wird darauf aus sein, ein weiteres Erfolgserlebnis zu feiern. Wir brauchen dafür auch die Fans, müssen vielleicht noch enger zusammenrücken als ohnehin schon. Es soll mir keiner kommen, ihr habt Bayern bezwungen, da wird Frankfurt ein Selbstläufer, dann stehen wir am Ende dumm da. Wir werden Frankfurt kommen lassen, den Zusammenschluss beschwören, darauf kommt es an. Dann ist es egal, wer auf dem Platz steht. Wir haben in den vergangenen Spielen gezeigt, dass wir Ausfälle kompensieren können.“