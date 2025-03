Der VfL Bochum siegte beim FC Bayern München mit 3:2. Auch für Tom Krauß ging ein Traum in Erfüllung.

Für Tom Krauß war das Spiel des VfL Bochum beim FC Bayern München ein kleines Heimspiel. Einige Freunde und Familienmitglieder machten sich auf den Weg nach München, um Krauß sowie seine VfL-Mannschaftskollegen zu unterstützen.

Und, siehe da: Dieser Ausflug hatte sich gelohnt. Denn den 8. März 2025 werden alle, die es mit dem VfL Bochum halten, nicht so schnell vergessen. Krauß und Co. siegten mit 3:2 bei den Bayern - und das nach einem 0:2-Rückstand.

RevierSport sprach nach dem VfL-Coup in München mit dem Bochumer Mittelfeldspieler.

Tom Krauß über...

die letzten Minuten des Spiels und den Sieg in München: "Ich war schon sehr kaputt. Das Spiel war natürlich sehr, sehr anstrengend. Aber es hat sich gelohnt (lacht). Ich muss erst sowieso erst einmal klar kommen und das alles realisieren. Irgendwo ist es ein Traum für jeden Fußballer in München zu gewinnen. Ich glaube, dass das auch Morgen noch nicht so ankommen wird. Aber am Ende sind es nur drei Punkte und wir haben noch nichts erreicht. Es sind noch viele Punkte zu vergeben und neun Spiele zu absolvieren. Das sind hier in München vielleicht die drei Punkte, die wir gegen Hoffenheim gerne geholt hätten."





... die Tabelle: "Wir schauen nicht auf die anderen Gegner. Wir müssen auf uns selber schauen. Einfach alles für den Verein und den Klassenerhalt zu tun. Wir haben gegen Dortmund zuhause gewonnen, in München auch. Das ist nicht normal, hier zu gewinnen. Aber wir hatten das Glück einfach auf unserer Seite und haben auch gezeigt, dass wir ein sehr gutes Team sind. Aber ab Dienstag geht die Vorbereitung auf Frankfurt los.

... seine bisherige Zeit in Bochum: "Mir hat der Schritt nach England brutal gut getan. Aber natürlich ist das jetzt etwas Anderes und ich freue mich wieder in Deutschland, hier in Bochum zu sein. Ich bin ein emotionaler Mensch. Hier habe ich meine Familie, meine Freunde in der Nähe und das habe ich sehr gerne." wozi mit gp