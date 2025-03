Die Spieler des VfL Bochum feierten einen historischen 3:2-Erfolg beim FC Bayern München. Nach über 30 Jahren siegte Bochum wieder in München.

Der VfL Bochum gewann nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 beim FC Bayern München. Wir begaben uns nach diesem Wahnsinn in der Allianz Arena auf Stimmenfang.

Rechtsverteidiger Felix Passlack bilanzierte: "Die Gegentore haben wir zu einfach kassiert. Wir hatten uns das anders vorgenommen, wollten viel aggressiver sein. Aber wir sind dran geblieben und kamen auf 1:2 heran und die Rote Karte spielte uns natürlich auch in die Hände. Die zweite Halbzeit war dann überragend von uns."

Aber, klar: Passlack betonte auch, dass man sich auf diesem Überraschungssieg nicht ausruhen darf: "Wir müssen einfach in den nächsten Wochen dran bleiben und weiter Gas geben. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Aber wenn wir das so weiter machen, wie in den letzten Wochen, dann bin ich sehr zuversichtlich. Wir wollen weiter Vollgas geben und füreinander da sein."

Innenverteidiger Tim Oermann meinte: "Drei Siege, zwei Siege gegen die Bayern - ich habe da eine sehr gute persönliche Quote. Aber in München war es das erste Mal. Wir haben die Chancen, die wir bekommen haben genutzt. In der zweiten Halbzeit haben wir auch mutiger gespielt, haben sie auch mal laufen lassen und wir haben die Räume, die wir dann in Überzahl bekommen haben, gut genutzt. Es war ein Zeichen an die ganze Liga, dass wir gesendet haben."





Abwehrspieler Bernardo ergänzte: "Das, was hier passiert ist, ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Die Bayern durften nicht in bester Form sein, wir mussten in Topform sein und hier benötigt man auch das nötige Glück. Und das alles hat an diesem Tag gepasst. Dann noch die Rote Karte. Wir haben diese große Chance genutzt. Wir betonen schon seit Wochen, dass wir nicht tot sind. Wir verlieren Punkte, verlieren auch zuhause, aber wir kommen immer wieder. Wir leben und wir wollen. Ich bin zu einhundert Prozent sicher, dass wir das schaffen werden.

Und auch Stürmer Philipp Hofmann war natürlich glücklich. Er kommentierte: "Wir haben ein schweres Spiel erwartet heute, so kam es dann auch. Die Rote Karte hat uns natürlich geholfen. In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir mutiger spielen müssen, wenn wir hier etwas mitnehmen wollen. Das haben wir auch umgesetzt. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Dieser Sieg setzt Riesenkräfte frei, speziell für die nächsten neun Spiele, die wir vor uns haben. Es war eine super Energieleistung der gesamten Mannschaft. Heute können wir einfach mal den Abend genießen und stolz darauf sein, was wir hier abgerissen haben." wozi mit gp