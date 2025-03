Der VfL Bochum hat beim FC Bayern München gewonnen. Dieter Hecking kennt dieses Gefühl nach Siegen gegen die Bayern.

Für den VfL Bochum war es erst der zweite Sieg gegen die Bayern in München nach 1991. Für Trainer Dieter Hecking war es schon der siebte Erfolg gegen die Bayern.

Er hat als Trainer gegen die Bayern siebenmal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und 18 Mal verloren. Gar keine so schlechte Bilanz gegen den deutschen Rekordmeister.

Aber der Sieg vom 8. März 2025 war ein ganz besonderer. Mit Kellerkind VfL Bochum und einem 0:2-Rückstand, inklusive des 125-jährigen Bayern-Jubiläums, wuchs der VfL über sich hinaus und siegte am Ende noch mit 3:2 - ganz zur Freude des 60-jährigen Hecking.

"Wenn man mit 3:2 in München gewinnt, ist man natürlich glückselig. Das war eben auch in der Kabine zu spüren. Auch wenn der FC Bayern viele Änderungen vorgenommen hat, hatten sie immer noch sehr Qualität auf dem Platz. Das war in den ersten 45 Minuten deutlich zu sehen. Bayern hatte viele Großchancen, sie hätten höher führen können. Es gab aber einige Szenen, die für uns spielentscheidend waren – der verschossene Elfmeter, der Anschlusstreffer und der Platzverweis. Das hat uns den Glauben zurückgegeben", sagte Hecking.





Er analysierte weiter: "In der zweiten Halbzeit haben wir es dann wirklich gut gemacht. Wir mussten auch selbst mit 11 gegen 10 Mann versuchen, den Druck zu erhöhen und torgefährlich zu werden. Das haben wir hinbekommen. Nach dem schnellen Ausgleichstreffer war der Glaube noch größer, dass wir heute etwas mitnehmen können. Die ein oder andere leidenschaftliche Abwehrszene war dann noch dabei und wir haben das 3:2 gemacht. Wir hätten auch zur Beruhigung auf 4:2 erhöhen können, aber unterm Strich sind wir sehr, sehr froh und glücklich über die drei Punkte. Die waren so nicht einkalkuliert. Wir wünschen Bayern gegen Leverkusen im Rückspiel das Glück, das sie heute nicht hatten, und viel Erfolg für die weitere Saison."

Anders war dagegen die Gemütslage bei Bayern-Trainer Vincent Kompany, der im Vergleich zum 3:0 über Leverkusen in der Champions League unter der Woche gleich zehn Wechsel vollzog.

"Glückwunsch an Dieter Hecking und den VfL Bochum zum Sieg. Wir haben heute keine Entschuldigung, haben keine Ausreden. Wir haben verloren. Das Spiel können wir analysieren, am Ende müssen wir dafür Verantwortung übernehmen. Wir wollen im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen. Ich weiß, dass nun Kritik aufkommt und bestimmte Diskussion losgehen. Es ist wichtig, diese Niederlage zu akzeptieren. Auch mit 10 Mann hätten wir etwas holen können, wir waren 2:1 vorne. Wir müssen den Anspruch haben, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist uns heute nicht gelungen. Bochum hat es verdient, den Sieg und dieses Gefühl zu genießen. Für uns ist nun das nächste Spiel wichtig, wir wollen unsere Ziele erreichen", sagte Kompany.