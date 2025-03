Der VfL Bochum hat einen sensationellen 3:2-Sieg nach einem 0:2-Rückstand beim FC Bayern München gefeiert. Ein VfL-Torschütze war auch Jakov Medic.

Diese Geschichte klingt ein wenig wie ein Märchen. Nein, nicht, dass der VfL Bochum beim FC Bayern München mit 3:2 siegte, sondern, dass ein Profi der Ruhrpottler noch vor gar nicht allzu langer Zeit in der 4. Liga spielte und nun mit dem VfL einen Sieg in der Allianz-Arena feierte. Das sind die schönen Geschichten, die der Fußball, ja der Sport schreibt.

Die Rede ist von VfL-Innenverteidiger Jakov Medic. Der 26-jährige Abwehrmann, der von Ajax Amsterdam an Bochum ausgeliehen ist, spielte noch vor wenigen Jahren für kroatische Klubs wie NK Lucko und NK Vinogradar - und nun, am 8. März 2025, der Sieg in München.

"Es ist einfach mega. Drei Punkte gegen die Bayern zu holen, ist ein Traum. Es ist schwer in Worte zu fassen. Vor ein paar Jahren habe ich noch in der vierten Liga in Kroatien gespielt, heute gewinne ich mit dem VfL gegen die beste Mannschaft in Europa. Harte Arbeit lohnt sich", sagte Medic im Anschluss an den Sieg in München.

Medic meinte weiter: "Ich muss der Mannschaft und unserem Staff ein großes Kompliment aussprechen. Alle haben einen überragenden Job gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir noch zu viel zugelassen. Der Trainer sagte in der Pause, dass wir mehr Druck machen müssen und intensiver in die Zweikämpfe gehen sollen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch zwei Tore gemacht. Am Ende stehen drei Punkte, das ist überragend."





Der Dreier ist noch schöner aus Sicht des VfL, wenn man auf die Ergebnisse der Konkurrenz schaut. Weder Holstein Kiel (2:2 gegen Stuttgart), noch der FC St. Pauli (1:1 beim VfL Wolfsburg) konnten gewinnen. Bochum ist Drittletzter und hat nur zwei Punkte Rückstand auf den FC St. Pauli, drei Zähler auf den 1. FC Union Berlin und fünf Punkte auf die TSG Hoffenheim. Durch den Sieg in München ist für Bochum in Sachen direkter Klassenerhalt wieder alles drin. Nächste Woche kommt Eintracht Frankfurt an die Castroper Straße.