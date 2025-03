Es bleibt dabei: Borussia Dortmund kommt in der Saison 2024/2025 nicht voran. Gegen den FC Augsburg gab es eine 0:1-Niederlage.

Ein neuer Tiefpunkt, den Borussia Dortmund erreicht hat: Nach dem 0:1 gegen den FC Augsburg wurden die BVB-Profis lautstark ausgepfiffen und auch von der Südtribüne weggeschickt.

Nach einer blutleeren Vorstellung konnte auch "Sky"-Experte Dietmar Hamann die Reaktion der Fans verstehen. "So eine Reaktion kommt ja nicht über Nacht. Das ist die Quittung für die schwachen Wochen, Monate und die ganze Saison. Ich dachte, dass das 0:2 in Bochum der Tiefpunkt war. Aber jetzt wurde ein neuer Tiefpunkt erreicht. Die Fans machen und tun alles für ihren Verein. Die Mannschaft, die Spieler müssen sich zusammenreißen. Sonst wird das in Dortmund sehr gefährlich werden."

Emre Can, Kapitän des BVB, stellte sich nach dem 0:1 gegen Augsburg und sprach Klartext: "Das tut weh. Wir bekommen es auf dem Platz aber nicht hin. Es ist verständlich, dass die Fans durchdrehen. Man kann das verstehen nach solch einer Vorstellung."

Der 31-jährige Nationalspieler wollte überhaupt nichts schönreden und polterte: "Die erste Halbzeit war energielos. Der Auftritt war erschreckend. Wir müssen das schnellstmöglich hinbekommen. Ich habe das aber schon oft in dieser Saison gesagt. Es tut einfach weh. Ich kann es mir nicht erklären. Wenn ich die Lösung wissen würde, dann würde ich sie sagen und wir würden etwas ändern."

Und weiter: "Wir sind keine Top-Mannschaft. Das müssen wir so eingestehen. Ich weiß nicht, ob wir unter die ersten vier oder sechs gehören. Wenn wir so weiter machen, dann wird es eine noch sehr schwierige Saison für uns. Es hat nichts mit der Fitness zu tun, sondern nur mit dem Kopf. Es hat nur etwas mit der Einstellung zu tun."

Nächster Gegner des BVB ist Lille. Unter der Woche geht es beim OSC um das Champions-League-Viertelfinale. Das Hinspiel endete 1:1-Remis. Bleibt abzuwarten, ob Can und Co. es schaffen ihr besseres Gesicht zu zeigen.