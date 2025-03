Der VfL Bochum hat beim FC Bayern München gewonnen. Wahnsinn! Auch VfL-Keeper Timo Horn war begeistert.

Nach einem 0:2-Rückstand gewann der VfL Bochum sensationell mit 3:2 beim FC Bayern München. Es war erst der zweite Bochumer Sieg in München nach 1991.

Bayerns 50-Millionen-Euro-Mann Palhinha (43./grobes Foulspiel) sah die Rote Karte. Danach kam Bochum. Der VfL schöpfte neuen Mut und wirkte mit einem Mann mehr wie ausgewechselt. Ähnlich sah dies auch Timo Horn.

Der Bochumer Torwart avancierte mit tollen Paraden zu einem der VfL-Matchwinner.

Horn sagte nach dem Sieg in München bei "Sky": "Bisher habe ich keinen Sieg in München geschafft. 1:1 habe ich hier mal gespielt und dann ging es auf das Oktoberfest. Das war damals ein gefühlter Sieg. Jetzt ein echter Sieg - unglaublich. Das fühlt sich an wie zehn Punkte - auch wenn es nur einen Sieg gibt."





Dass die Bayern ausgerechnet am Tag der Feierlichkeiten des 125-jährigen Münchner Klubjubiläums zu knacken waren, hatten die Bochumer irgendwie geahnt. Horn verriet: "Sie haben viel gewechselt, heute war die Chance da, um sie zu besiegen. Und uns ist das gelungen. Natürlich hatten wir auch viel Glück, aber nur so kannst du hier gewinnen."

Zehn (!) Wechsel nahm FCB-Coach Vincent Kompany im Vergleich zur 3:0-Gala unter der Woche in der Champions League gegen Bayer Leverkusen vor - und dann war da noch der Platzverweis für Palhinha.

Horn bilanzierte: "Nach der Roten Karte sind wir besser ins Spiel gekommen. Von Minute zu Minute waren wir mutiger und hatten teilweise auch Drangphasen. Dass wir dann das 3:2 so wegverteidigen, ist auch nicht selbstverständlich. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft." Zum Platzverweis meinte der 31-jährige Torhüter: "Aus Münchener Sicht wird es ärgerlich sein, aber wenn man an die Auslegung denkt, die uns vor der Saison erläutert wurde, dann ist das eine Rote Karte."

Dass der überraschende Dreier in der Allianz-Arena noch einmal einen zusätzlichen Kick im Abstiegskampf geben könnte, glaubt Horn durchaus: "Mit dem Spirit und der Mentalität, die wir an den Tag legen, bin ich überzeugt davon, dass wir das am Ende packen werden. Wir freuen uns, dass die Konkurrenz auch unentschieden gespielt hat."