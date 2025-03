Dem VfL Bochum steht das schwierige Auswärtsspiel beim FC Bayern bevor. Trainer Dieter Hecking spricht über die Partie und das Personal.

Wie schwer die Aufgabe wird, die den VfL Bochum am anstehenden Bundesliga-Spieltag erwartet, das konnte man zuletzt am Mittwochabend erkennen. Da feierte der FC Bayern einen hoch souveränen 3:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Drei Tage später gastiert der Revierklub beim Rekordmeister (Samstag, 15.30 Uhr, RS-Liveticker). Von der starken Leistung der Münchener in der Königsklasse lässt sich VfL-Trainer Dieter Hecking aber nicht einschüchtern. "Es ist ein neues Spiel. Jeder hat gesehen, dass die Bayern das Champions-League-Spiel genossen haben. Es war Bayern-like", sagt er am Donnerstag in der Pressekonferenz. "Aber jetzt steht Bundesliga an, es wird ein anderes Spiel werden."

Aber, klar, das weiß auch Hecking: Um die Bayern zu ärgern, dafür muss bei den Bochumern am Samstag alles passen. Der Gegner führt die Tabelle mit deutlichem Vorsprung an, kassierte erst eine Niederlage im Saisonverlauf und hat zuhause erst einmal Punkte abgegeben (beim 1:1 gegen Leverkusen).

"Die Rollenverteilungen sind klar. Wir werden sehr viel tun müssen, wenn wir ein gutes Ergebnis erzielen wollen", sagt Hecking. "Ich würde da schon gern gewinnen, weiß aber, was auf uns zukommt. Wir dürfen aber nicht zu demütig sein. Wir wollen auch aktiv spielen und nicht einen Schritt zur Seite machen. Ich erwarte Widerstand von meiner Mannschaft."

Auf drei wichtige Spieler muss der 60-Jährige am Samstag verzichten. Ivan Ordets (Hüftprobleme), Gerrit Holtmann (Muskelfaserriss) und Myron Boadu (Oberschenkelverletzung) fallen weiter aus, wenn der VfL versucht, erstmals seit 1991 in der bayrischen Landeshauptstadt zu gewinnen. Erhan Masovic ist nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wieder fit.

Im Fokus stehen werden am Samstag auch die Torhüter. Auf Bochumer Seite, da Timo Horn zuletzt beim 0:1 gegen die TSG Hoffenheim entscheidend patzte. "Er ist erfahren, kann damit umgehen. Das gilt es abzuhaken", meint Hecking. Und bei den Münchenern wird Jonas Urbig sein Bundesliga-Debüt feiern, nachdem sich Manuel Neuer gegen Leverkusen verletzt hatte. Hecking dazu: "Wenn wir viele Torschüsse haben, dann wäre es gut. Es spielt aber keine Rolle, wer da im Tor steht."

Mindestens 4400 Fans werden Bochum beim Duell mit den befreundeten Münchenern in der Allianz-Arena unterstützen.