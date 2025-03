BVB: Svensson fällt mit Innenbandverletzung aus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss einige Wochen auf Linksverteidiger Daniel Svensson verzichten.

Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, hat der Schwede im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den OSC Lille (1:1) eine Innenbandverletzung im Knie erlitten und wird Trainer Niko Kovac erst nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen.

Lilles Mittelfeldspieler André Gomes hatte Svensson in der Schlussphase der Begegnung getroffen, der 23-Jährige musste im Anschluss das Feld verlassen. Das Rückspiel findet am Mittwoch in Frankreich statt. Zudem verpasst Svensson auf jeden Fall die Bundesligaspiele gegen den FC Augsburg und bei RB Leipzig.