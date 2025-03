VfL Bochum: Trainingslager am Wilden Kaiser - das ist schon bekannt

Der VfL Bochum wird in der Bergdoktor-Region sein Sommertrainingslager absolvieren. Geplant sind viele Aktionen für die mitreisenden Anhänger.

In der Fußball-Bundesliga kämpft der VfL Bochum noch um den Klassenerhalt. Für den Sommer steht aber schon fest, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, wo die Bochumer sich auf die Saison 2025/26 vorbereiten werden.

Und zwar in Österreich: Für den VfL geht es in diesem Sommer zum ersten Mal ins Trainingslager am Wilden Kaiser. Vom 12. bis 20. Juli reisen die Bochumer nach Scheffau (Tirol) - zahlreiche Fans werden sicher wieder vor Ort sein. Buchungsmöglichkeiten für den Aufenthalt am Wilden Kaiser sind ab sofort für alle Interessierten verfügbar.

Der VfL und der Tourismusverband Wilder Kaiser bieten interessierten Fans die Möglichkeit, sich über eine gemeinsame Webseite über Unterkünfte, Veranstaltungen und Aktivitäten in der Region zu informieren und direkt über die gemeinsame Plattform alle Angebote zu buchen.

Neben dem Sport gibt es in der Region, die durch die TV-Serie „Der Bergdoktor“ bekannt ist, viel zu erleben. „Wie bereits in den vergangenen Jahren freuen wir uns über hoffentlich zahlreiche Fans, die uns bei der Saisonvorbereitung im Trainingslager begleiten und unterstützen. Wir sind im intensiven Austausch mit den Kollegen vom Tourismusverband, um unseren Fans, Mitgliedern und Partnern ihren Aufenthalt am Wilden Kaiser durch verschiedene Angebote so angenehm und einzigartig wie möglich zu gestalten“, sagt VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig.

Vor Ort können sich VfL-Fans auf verschiedene Rabattaktionen freuen. Zusätzlich gibt es zu jeder Buchung über die gemeinsame Plattform ein Fan-Paket, welches unter anderem einen Fan-Rucksack, eine Trinkflasche und ein Bergbahn-Tagesticket beinhaltet und mit der Buchungsbestätigung an der Tourismus-Info in Scheffau abgeholt werden kann.

Neben dem Zeitraum des Trainingslagers ist bereits ein weiterer Termin im Rahmen des Sommerfahrplans geplant: Am Anreisetag (12. Juli) soll der VfL ein Testspiel im Münchener Raum absolvieren. Sobald dieser Termin fixiert ist, wird der VfL nähere Details bekanntgeben.