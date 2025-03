Der VfL Bochum sucht weiterhin einen neuen Sportchef. Die Verantwortlichen trafen sich mit einem Kandidaten aus der 3. Liga.

Seit dem Abschied von Patrick Fabian zum Ende der Vorsaison ist der Posten des Sport-Geschäftsführers beim VfL Bochum unbesetzt. Die Suche nach einem neuen starken Mann im Sport läuft seit längerer Zeit, Vollzug konnte der abstiegsbedrohte Bundesligist bislang nicht melden.

Das könnte sich bald ändern. Denn das Ziel des Präsidiums um den Vorsitzenden Uwe Tigges lautet, im Laufe dieses Monats einen neuen Geschäftsführer vorzustellen. Die Verantwortlichen schauen in viele Richtungen, brauchen eine Lösung, die ins eher knappe Budget passt.

Ein Kandidat arbeitet derzeit in der 3. Liga: Michael Mutzel. Das berichtet die WAZ. Demzufolge haben sich die Verantwortlichen bereits mit Mutzel getroffen. Der 45-Jährige steht bei Arminia Bielefeld unter Vertrag. Bei den Ostwestfalen trat er das Amt des Sport-Geschäftsführers nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Sommer 2023 an.

Zuvor war Mutzel als Sportdirektor des Hamburger SV und Greuther Fürth und als Scouting- sowie Nachwuchschef in Hoffenheim tätig. In Bielefeld soll er einen langfristigen Vertrag besitzen. Weitere Details zur Sportchef-Suche - etwa zum Anforderungsprofil und warum Mutzel es erfüllt - lesen Sie hier bei den Kollegen der WAZ.

In der Vergangenheit wurde bereits Kritik daran laut, dass der wichtige Posten bereits seit Monaten vakant ist. Geschäftsführer Ilja Kaenzig bezog dazu vor gut einem Monat Stellung. "Es läuft genauso, wie wir es immer angekündigt und transparent kommuniziert haben: Der Prozess läuft schon lange im Hintergrund. Es gab viele Bewerbungen, was uns sehr gefreut hat und in unserer Situation übrigens nicht selbstverständlich ist", erklärte Kanezig.

Und weiter: "Es gibt Kandidatenlisten und natürlich gab es auch schon einige Gespräche – wir haben nicht geschlafen und sind uns der Bedeutung dieses Postens durchaus bewusst. Aber wir haben eben auch gemeinsam entschieden, dass Dieter Hecking und ich diese Wintertransferperiode abwickeln, die ebenfalls höchste Priorität hatte, die alles andere als einfach und sehr intensiv war."