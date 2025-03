Am zurückliegenden Bundesliga-Spieltag ist es beinahe zu einem Novum gekommen. Die Heim-Teams stellten einen Negativrekord ein.

Die ganz großen Überraschungen oder Besonderheiten blieben am zurückliegenden Bundesliga-Wochenende aus. Und dennoch wird der 24. Spieltag der laufenden Saison in die Geschichtsbücher eingehen.

Denn es war einer ohne Heimsieg. In keinem der neun Stadien durfte sich das gastgebende Team über einen Sieg freuen. Das gab es zuvor erst neunmal in der über 60 Jahre langen Historie des deutschen Oberhauses.

Doch in den meisten Fällen holten die Heim-Teams immerhin einige Unentschieden. Diesmal sorgte allein der FC Augsburg dafür, dass nicht alle Heim-Mannschaften Niederlagen kassierten. Hätte der FCA in der abschließenden Partie des Spieltags am Sonntagabend nicht einen Punkt gegen den SC Freiburg gerettet, wäre es ein neuer Negativ-Rekord aus Sicht der Hausherren geworden.

Beteiligt waren auch die Revierklubs VfL Bochum und Borussia Dortmund. Die Bochumer verloren ihr Heimspiel gegen Hoffenheim mit 0:1, während der BVB zur Seite der erfolgreichen Gäste gehörte. Mit 2:0 gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac beim FC St. Pauli.

Bisher gab es erst ein einziges Wochenende mit nur einem Heim-Punkt: in der Saison 2019/20. Damals, am sechsten Spieltag, war Dortmund das einzige Team, das im eigenen Stadion punktete und 2:2 gegen Werder Bremen spielte. Bochum war zu jener Zeit noch zweitklassig unterwegs, dafür spielte Schalke in der Bundesliga. Die Königsblauen gewannen damals mit 3:1 bei RB Leipzig.

Bis zu diesem Wochenende gab es den letzten Spieltag ohne Heimsieg im November 2020. Da verlor Schalke mit 0:2 gegen Wolfsburg und der BVB gewann 5:2 bei Hertha BSC. Doch immerhin holten vier Heim-Teams ein Unentschieden. Dieses Mal konnte nur der FC Augsburg punkten.

Bundesliga: Die Ergebnisse des 24. Spieltags

VfB Stuttgart - FC Bayern München 1:3

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 0:1

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 1:2

1. FC Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 0:3

RB Leipzig - Mainz 05 1:2

FC St. Pauli - Borussia Dortmund 0:2

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1:4

Union Berlin - Holstein Kiel 0:1

FC Augsburg - SC Freiburg 0:0