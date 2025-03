Tom Bischof war der Mann des Spiels beim 1:0-Sieg der TSG 1899 Hoffenheim in Bochum. Dass sein Schuss eigentlich ungefährlich war, weiß er selbst.

Mehr aus der Not heraus schoss Tom Bischof nach 72 Minuten aus rund 17 Metern auf das Tor des VfL Bochum. Der Ball wäre eigentlich eine sichere Beute für Timo Horn gewesen. Doch dem Torhüter des VfL Bochum rutschte der Ball unglücklich über die Handschuhe und fand so doch den Weg ins Bochumer Tor.

Es war das Tor des Tages, das der TSG 1899 Hoffenheim einen enorm wichtigen Sieg bescheren sollte. "Es war ein richtig gutes Spiel von Anfang an von uns allen. Die Zweikämpfe in Bochum sind immer richtig schwierig. Wir haben uns aber gut reingekämpft. Zum Glück habe ich dann das Tor gemacht. Ich dachte, ich probiere es mal. Dann hat ein kleiner Maulwurf mitgeholfen, aber der Schuss war natürlich haltbar", sagte Bischof.

Er lobte seine Mannschaft: "Die vergangenen Spiele waren sehr erwachsen. Ein Sieg ohne Gegentor tut uns brutal gut, aber die drei Punkte waren das Wichtigste. Da können wir mal kurz verschnaufen, aber nächste Woche müssen wir dranbleiben. Unser Ziel ist es, mit den nächsten Spielen da unten wegzukommen."

Gleichzeitig stärkt dieser Sieg natürlich auch die Position von Trainer Christian Ilzer: "Das sind Big Points für uns. Wir haben das Kampfspiel angenommen. Am Ende hatte das Spiel unterschiedliche Phasen, mal waren wir etwas überlegener, dann hatten die Bochumer stärkere Momente. Am Ende war entscheidend, dass wir gemeinsam sehr konzentriert verteidigt haben. Wir haben den Spirit, den es hier gebraucht hat. Wir müssen diese Richtung beibehalten und das Selbstvertrauen in die nächsten wichtigen Spiele mitnehmen", sagte der Österreicher.





Im Tor gab es auch noch einen Rückkehrer: Oliver Baumann. Nach wochenlanger Verletzungspause feierte der Nationalkeeper ein gelungenes Comeback. "Ich bin glücklich und erleichtert. Wir haben den Matchplan verfolgt. Wir hatten in manchen Situationen auch Glück, aber die Bochumer genauso. Wir haben es geschafft, den Kampf in Bochum anzunehmen, das war die Basis des Sieges. Wie wir verteidigt haben, ist die Basis für Erfolg", sagte er.

Und weiter: "Ich bin sehr froh, dass ich heute schon wieder zurückkehren konnte. Ich habe dafür sehr viel investiert und muss meiner Frau danken, ich war in den ersten zehn Tagen kaum zuhause, weil ich ständig etwas für die Genesung gemacht habe."

Am Sonntag, 9. März, 17:30 Uhr, geht es für die TSG mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim weiter.