Mit dem 0:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat der VfL Bochum Big-Points im Tabellenkeller verpasst. Trainer Dieter Hecking sah ein kompliziertes Spiel.

Ja, es hätte auch anders ausgehen können. Der VfL Bochum hatte genügend Chancen, anstatt eines 0:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim auch ein 3:1 oder Ähnliches auf die Anzeigetafel zu bringen.

Doch letztlich stand, neben dem Patzer von Torhüter Timo Horn, auch die eigene Chancenverwertung einem besseren Ergebnis im Weg. "Es ist keine Frage, dass ich diesen Ball halten muss. Ich war da, will den Ball festhalten, aber der springt etwas höher als ich es in dem Moment erwartet habe. Da möchte ich auch nicht um den heißen Brei drum herumreden, das Ding nehme ich klar auf meine Kappe. Es tut mir extrem leid für die Mannschaft in so einem wichtigen Spiel", gab der Bochumer Schlussmann nach dem Spiel unumwunden zu.

Sein Trainer Dieter Hecking wiederum sah sich in seinen Prognosen bezüglich der Hoffenheimer bestätigt.

"Es war das intensive Spiel gegen einen guten Gegner, das ich bei der Pressekonferenz vorm Spiel angekündigt habe. Es war ein kompliziertes Spiel. Es gab Phasen, in denen wir sehr viel Kontrolle hatten. Dann gab es wieder Phasen, in denen der Gegner aufkam."





Die überstand der VfL weitgehend schadlos. "Unsere beste Phase hatten wir nach der Halbzeit. Die Diskussionen haben uns später nicht gutgetan. Wir kamen nicht mehr in unseren Rhythmus rein, das Gegentor war natürlich auch unglücklich. Wir haben es danach nicht mehr verstanden, eine Druckphase aufzubauen", sagte Hecking.

Und weiter: "Hoffenheim hat auch gut bis zum Schluss verteidigt. So verlieren wir am Ende mit 0:1, ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Das ist Abstiegskampf."

In diesem Bereich kennt sich der Trainerfuchs aus. Deshalb ließ er auch gleich noch einmal seine Erfahrung sprechen. "Solche Rückschläge werden wir immer in Kauf nehmen müssen. Wir haben auch schon sehr, sehr viel gut gemacht. Wir haben noch zehn Spiele vor der Brust. Wir werden zehnmal alles reinhauen und versuchen, Punkte zu holen."

Jetzt stehen für den VfL Bochum Hammer-Wochen an. FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart: Die kommenden Gegner spielen um Europa, respektive um die Meisterschaft. mit gp