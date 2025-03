Unfreiwillig stand Timo Horn im Fokus. Der Torhüter des VfL Bochum hat die 0:1-Pleite gegen die TSG 1899 Hoffenheim mitzuverantworten, woraus er auch keinen Hehl machte.

Die 72. Minute des Heimspiels mit dem VfL Bochum gegen die TSG 1899 Hoffenheim wird Timo Horn vermutlich nicht so schnell vergessen. Tom Bischoff schoss aus etwas mehr als 16 Metern, eigentlich ein harmloser Versuch. Doch Timo Horn rutschte der Ball unglücklich über die Handschuhe und fand so doch den Weg ins Bochumer Tor.

"Es ist keine Frage, dass ich diesen Ball halten muss. Ich war da, will den Ball festhalten, aber der springt etwas höher als ich es in dem Moment erwartet habe. Da möchte ich auch nicht um den heißen Brei drum herumreden, das Ding nehme ich klar auf meine Kappe. Es tut mir extrem leid für die Mannschaft in so einem wichtigen Spiel", gab der Bochumer Schlussmann nach dem Spiel unumwunden zu.

Dabei hatte seine Mannschaft schon vorher zahlreiche Gelegenheiten, um das Spiel in die aus ihrer Sicht richtige Richtung zu lenken. "Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, waren geduldig und haben vor allem nach der Pause Druck gemacht. Die ganz klare Torchance hat uns in der Phase vielleicht gefehlt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen können. Dass wir es am Ende auf diese Art verlieren, ist natürlich eine riesige Enttäuschung", konstatierte Horn.

Jetzt stehen für den VfL Bochum Hammer-Wochen an. FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart: Die kommenden Gegner spielen um Europa, respektive um die Meisterschaft.





"Unsere Ausrichtung und Einstellung bleiben gleich", versicherte Horn. "Wir haben in den letzten Wochen sehr gute Spiele gezeigt und uns in diese Situation gebracht, dass wir es selbst schaffen können. Das haben uns nicht mehr viele zugetraut, aber wir glauben da weiterhin ganz fest dran. Es wird weiter Rückschläge geben und der heute war extrem unnötig. Aber wir kämpfen weiter und ich bin sicher, dass wir mit dieser Einstellung den Klassenerhalt schaffen werden."

Gut für die Bochumer: Sie profitieren immerhin von den Niederlagen des 1. FC Heidenheim (0:3 gegen Borussia Mönchengladbach) und des FC St. Pauli (0:2 gegen Borussia Dortmund).