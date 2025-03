Das 0:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim bildet für den VfL Bochum den Auftakt in absolute Hammer-Wochen. Bei Abwehrmann Bernardo ist Vorfreude zu spüren.

Was Bernardo in der Vorwoche beim VfL Wolfsburg erspart geblieben ist, ereilte seinen Teamkollegen Timo Horn am Samstag beim 0:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. "Das Gegentor war natürlich unglücklich, ist für uns aber kein großes Thema. Timo hat es in den letzten Wochen sehr gut gemacht und dass ihm ein Fehler unterläuft, kann immer passieren. Jeder Spieler macht Fehler. Ich habe auch einen gegen Wolfsburg gemacht, da habe ich Glück gehabt, dass Timo ihn korrigiert", sagte Bernardo.

Was war passiert? Tom Bischof schoss in der 72. Minute aus etwas mehr als 16 Metern, eigentlich ein harmloser Versuch. Doch Timo Horn rutschte der Ball unglücklich über die Handschuhe und fand so doch den Weg ins Tor des VfL Bochum.

"Er hatte in der Aktion einfach Pech. Am Ende haben sie ein Tor gemacht und wir nicht, so einfach ist es manchmal im Fußball. Wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient", bilanzierte der Brasilianer.

Und weiter: "Wir sollten uns jetzt auch nicht groß Gedanken machen, sondern positiv bleiben und weiterarbeiten. Unsere Ausgangslage für die letzten zehn Spiele ist in Ordnung."





Gleichwohl haben die es in sich. Denn für den VfL Bochum stehen jetzt Hammer-Wochen an. FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart: Die kommenden Gegner spielen um Europa, respektive um die Meisterschaft.

Beim deutschen Rekordmeister wird die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking klarer Außenseiter an. Bernardo spornt das an. "Ich bin motiviert. Nächste Woche haben wir ein schwieriges Spiel auswärts gegen Bayern, aber wir haben dort nur etwas zu gewinnen."

Sollte der VfL Bochum nicht, wie zuletzt immer mal wieder, sieben Gegentore kassieren (und auf der Gegenseite nicht mindestens acht schießen), dann hat Bernardo durchaus recht. Der VfL Bochum kann in München vor allem positiv überraschen. Genauso wie gegen Frankfurt, in Leverkusen und gegen Stuttgart.

"Natürlich hätten wir uns mit einem Sieg gegen Hoffenheim einen Puffer verschaffen können", sagte Beranrdo mit Blick auf die schwierigen Aufgaben. "Aber die Konkurrenz hat ihre Chancen nicht genutzt. Das freut mich natürlich."

Jetzt liegt es am VfL Bochum zu überraschen. mit gp