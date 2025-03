Ausgerechnet ein Patzer des frisch zur Nummer eins auserkorenen Torhüters Timo Horn kostet den VfL Bochum zumindest einen Punkt gegen die TSG 1899 Hoffenheim: 0:1-Heimniederlage.

Der VfL Bochum hat einen großen Schritt im Tabellenkeller verpasst und das Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:1 verloren. Dadurch ist die TSG erst einmal enteilt.

Bochum-Trainer Dieter Hecking startete mit drei Veränderungen in das so enorm wichtige Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Im Gegensatz zum 1:1 in Wolfsburg brachte Hecking anstelle von Gerrit Holtmann, Ivan Ordets und Erhan Masovic das Trio Maximilian Wittek, Jakov Medic und Felix Passlack.

Die Musik machte aber zunächst Hoffenheim. Tom Bischof schlug einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den VfL-Sechzehner, wo Medic gleich zweimal blocken musste. Der VfL überstand die Situation jedoch unbeschadet.

Bochum seinerseits meldete sich in der zehnten Minute an - ebenfalls durch Medic. Der köpfte jedoch nur an den Außenpfosten und ließ die Mega-Chance zur Führung für die Bochumer liegen.





VfL Bochum: T. Horn - Oermann, Medic, Bernardo - Passlack (75. Miyoshi), Sissoko (87. Pannewig), Wittek (87. Bamba) - Bero, Krauß (80. de Wit) - P. Hofmann, Masouras (75. Broschinski) T. Horn - Oermann, Medic, Bernardo - Passlack (75. Miyoshi), Sissoko (87. Pannewig), Wittek (87. Bamba) - Bero, Krauß (80. de Wit) - P. Hofmann, Masouras (75. Broschinski) TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Chaves (59. Akpoguma), Östigard, Prass - Stach, F.O. Becker - Bischof, Kramaric (87. Nsoki), Moerstedt (59. Tabakovic) - G. Orban (84. Touré) Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach) Zuschauer: 24210 Tor: 0:1 Bischof (72.)

Ein unterhaltsames Bundesliga-Spiel, in dem der VfL mehr und mehr die Kontrolle übernahm. Mitte der ersten Hälfte kam Hoffenheim kaum mehr hintenraus, doch die Bochumer belohnten sich nicht.

Stattdessen hätte die TSG das wiederum um ein Haar bestraft. Doch Andrej Kramaric schoss in der 40. Minute knapp drüber. Weil auch Philipp Hofmann noch zwei Gelegenheiten liegen ließ (44., 45.) ging es torlos in die Pause.

Nach der Pause nahmen sich beide Teams eine kurze Anlaufphase. Dann aber zündete der VfL Bochum. Binnen zwei Minuten hatten Matus Bero (54, 54.) und Tom Krauß (55.) gleich drei gute Chancen auf das 1:0 für die Gastgeber, vergaben jedoch. So blieb Hoffenheim am Leben, auch wenn die Durchschlagskraft fehlte. Anton Stachs Distanzschuss rauschte nach 60 Minuten knapp über den Querbalken.

Die Strafe folgte zwölf Minuten später, wenn auch unter Mithilfe von Schlussmann Timo Horn. Der hätte einen harmlosen Schuss von Tom Bischof zur Seite wegfausten oder sogar fangen müssen. Stattdessen rutschte ihm der Ball über die Handschuhe - 0:1, klarer Torwartfehler (72.).

Der VfL Bochum versuchte nochmal alles, erholte sich von dem Gegentor aber nicht mehr. Während die TSG einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat, profitiert der VfL aus seiner Sicht immerhin von den Niederlagen des 1. FC Heidenheim (0:3 gegen Borussia Mönchengladbach) und des FC St. Pauli (0:2 gegen Borussia Dortmund).