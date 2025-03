Der VfL Bochum will der TSG 1899 Hoffenheim drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die Bundesliga abnehmen. Diese Elf soll es richten.

Rückt der VfL Bochum bis auf einen Zähler an die TSG 1899 Hoffenheim ran oder ziehen die Kraichgauer im Tabellenkeller davon? Im Heimspiel hat es das Team von Trainer Dieter Hecking ab 15:30 Uhr selbst in der Hand.

Myron Boadu ist noch nicht wieder bereit für den Kader, zudem fällt Gerrit Holtmann mit einem kleinen Muskelfaserriss aus, dafür ist Felix Passlack unter der Woche wieder zur Mannschaft gestoßen.

Mit Blick auf den Gegner ist für Hecking klar, dass "die nicht da unten bleiben werden". Denn "die TSG hat einen wirklich guten Kader, der eigentlich deutlich besser einzuordnen ist als es der aktuelle Tabellenplatz ausgesagt. Es wird keine einfache Aufgabe, wir müssen wieder am Maximum arbeiten. Ich erwarte eine abwechslungsreiche Partie. Es wird kein Zuckerschlecken."

Hecking erwartet einen Gegner, der "von Beginn an vorne draufgehen wird, um uns unter Druck zu setzen. Es wird kein großes Abwarten geben, darauf müssen wir eingestellt sein und Lösungen finden."

Im Gegensatz zum 1:1 in Wolfsburg bringt Hecking anstelle von Gerrit Holtmann, Ivan Ordets und Erhan Masovic das Trio Maximilian Wittek, Jakov Medic und Felix Passlack.

So spielen die Teams: VfL Bochum: T. Horn - Oermann, Medic, Bernardo - Wittek, Sissoko, Passlack - Bero, Krauß - P. Hofmann, Masouras TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Östigaard, Chaves, Prass - Stach, Becker - Bischof, Kramaric, Moerstedt - Orban Schiedsrichter: Florian Badstübner

Defensiv und offensiv. Vorne hofft der Coach auf Tore von Philipp Hofmann, der nach einer kleinen Krise wieder voll auf der Höhe ist und ein Trainerlob kassierte. "Er hatte eine Phase, in der nicht viel gelungen ist. Er hat sich daraus gearbeitet, ist mega präsent. Er spielt sehr mannschaftsdienlich und hat sich sein Tor verdient. Schon aufgrund seiner Präsenz ist er wichtig für uns. Er hat eine sehr gute Phase, es fehlt nur noch das Tor."

Die TSG hat ihrerseits zuletzt ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart geholt. Die Ultras der TSG haben nun für das Auswärtsspiel beim VfL mobilisiert. "Salut TSG-Fans, am 24. Spieltag steht das direkte Kellerduell beim VfL Bochum an. Für dieses Spiel rufen wir alle auf, ganz im Motto "New Kids" ins Ruhrgebiet zu fahren. Holt eure bunten Trikots raus und zieht eure ältesten Fanklamotten an. Geht in die Läden und kauft das Dosenbier leer! Alle nach Bochum – Alles für den Klassenerhalt! Hoffe Junge", schreibt das "Crescendo Hohenlohe" bei Instagram.