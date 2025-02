Weisse noch? Als sich RWE und Dortmund II einen engen Aufstiegskampf lieferten

In der Saison 2020/21 lieferten sich Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II in der Regionalliga West einen engen Kampf um den Aufstieg. Erst am letzten Spieltag kam es zur Entscheidung.