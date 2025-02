Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer bereitet seine Mannschaft auf den VfL Bochum vor. Dabei fordert er eine "Gier" gegen das "kreierte" Chaos".

Der VfL Bochum hat am Samstag (15:30 Uhr) im Ruhrstadion die große Chance, die TSG Hoffenheim weiter in den Bundesliga-Abstiegskampf zu ziehen.

Sollte das gelingen, würde der VfL nach den 90 Minuten feiern und sportlich auf vier Punkte an Hoffenheim herankommen. Sollte das Berlin-Spiel (Urteil steht noch aus) final für den VfL gewertet werden, wären es nur zwei Zähler Abstand.

TSG-Coach Christian Ilzer weiß, was auf ihn und die Hoffenheimer Akteure zukommt. In der Pressekonferenz vor der Partie wählte er klare Worte. "Uns ist bewusst, dass es ein spezielles Auswärtsspiel ist. Wir haben uns auf die Gegebenheiten vorbereitet. Jedem ist klar, dass es nicht nur mit spielerischem Mitteln geht, wir müssen den Kampf annehmen. In dem kreierten Chaos müssen wir einen kühlen Kopf bewahren, dann brauchen wir auch spielerische Lösungen."

Denn der Österreicher weiß, dass der VfL aufgrund der Stimmung an der Castroper Straße "von Beginn an brennen wird." Ilzer sieht einen Gegner, der mittlerweile voll in der Saison angekommen ist. "Der VfL ist extrem stimmig, sie bringen eine super Energie auf den Platz. Die Mannschaft hat sich gefunden, macht ihre Punkte. Und sie wollen uns wieder nach unten ziehen, wir wollen das Gegenteil. Das ist eine richtungsweisende Partie."

In der er auf einige Akteure verzichten muss. Ihlas Bebou, Valentin Gendrey, Adam Hlozek, Ozan Kabak und Grischa Prömel fallen aus. Bei der Nummer eins gibt es aber Hoffnung, dass sie wieder im Tor stehen wird. Denn Oliver Baumann steht wieder im Training. Ilzer: "Bei ihm sieht es sehr gut aus. Wenn er richtig fit ist, wird er im Tor stehen."

800 Fans werden die TSG nach Bochum begleiten. Ilzer wird versuchen, seiner Mannschaft einzubläuen, was in Bochum gefragt ist. Klar ist, die Bochumer kennen den Abstiegskampf seit Jahren, für die TSG ist es Neuland.

Ilzer: "Wir müssen das annehmen und mit einer Gier nach Bochum fahren, um dort zu punkten. Wir müssen hungrig bleiben, damit wir uns weiter stabilisieren. Dann kommen auch die Ergebnisse, die wir brauchen."