Fans des VfL Bochum ließen Ende September den Gästeblock in Dortmund brennen. Für die Pyro-Vergehen wurde der Verein nun bestraft.

In dieser Saison hat es lange gedauert, bis der VfL Bochum das erste Mal für unsportliches Verhalten seiner Fans zur Kasse gebeten wird. Nun aber hat der Bundesligist Nachricht vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bekommen.

Es hat den VfL Bochum im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss „wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger“ mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 13.300 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

VfL Bochum stimmt dem Antrag zu, das Urteil ist damit rechtskräftig

Bestraft wurden die Vorfälle beim Hinspiel dieser Saison zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum am 27. September 2024. Im Bochumer Block wurden zu Spielbeginn und während der Anfangsphase Pyro-Technik abgebrannt. Der Verein hat dem Antrag zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Schon weit vor dem Spiel im September 2024 zogen die Ultras des Vereins im Stehplatz-Block auf der Nordtribüne ihre Fahnen hoch, darunter vermummten sich die Anhänger. In den ersten Reihen waren in der Folge viele Leute mit blau-weißen Sturmhauben zu sehen.

Schon vergangene Saison zündeten Anhänger des VfL Bochum in Dortmund Bengalos

Mit Anpfiff um 20.30 Uhr gingen dann die ersten bengalischen Lichter im Block an, zudem stieg auch blauer und weißer Rauch auf. Ein Bengalo landete allerdings auf einem Werbebanner auf dem Rasen, richtete aber keinen großen Schaden an. Nachdem die Bengalos erloschen waren, stieg viel blauer Rauch im Stadion auf, der kurzzeitig für trübe Sichtverhältnisse sorgte.

Schon in der vergangenen Saison zündeten die Anhänger des VfL Bochum beim Auswärtsspiel in Dortmund viele Bengalos und Rauchtöpfe. Im vergangenen Jahr verhängte der Deutsche Fußball-Bund eine Strafe von 112.500 Euro.

In der vergangenen Saison musste der VfL Bochum inklusive der 112.500 Euro Strafe nach dem Dortmund-Spiel mehr als 300.000 Euro Strafe wegen Pyro-Vergehen seiner Anhänger an den DFB zahlen. In dieser Saison war es der erste Pyrotechnik-Einsatz der VfL-Anhänger.