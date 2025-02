In Europa immer die gleichen Teams, im Keller alles entschieden? Das kann so kommen, muss aber nicht. Zum Glück. Ein Kommentar.

Der VfL Bochum schien abgestiegen. Was in den vergangenen Jahren immer mal wieder der Fall war, wusste der Klub auch immer wieder zu verhindern. Und auch in diesem Jahr berappelt sich der VfL - dank Dieter Hecking.

Im Keller der Bundesliga herrscht endlich wieder Spannung. Zum einen, weil dank der Konstellation nach dem kommenden Spieltag wieder fünf statt drei Teams im Abstiegskampf stecken könnten. Zum anderen, weil mit dem VfL ein Klub, der die Bundesliga absolut bereichert, wieder im Rennen ist.

Die Fangemeinde ist kultig, Herbert Grönemeyers "Bochum" und das Ruhrstadion sowieso. Neben der Spannung lebt in weiten Teilen Fußballdeutschlands auch die Hoffnung, dass dieser Traditionsklub in der Liga bleibt.

Apropos: Auch im Rennen um die Europapokalplätze könnte eine Wachablösung stattfinden. Denn RB Leipzig hat wieder einmal gepatzt und ist hinter den 1. FSV Mainz 05 und den SC Freiburg zurückgefallen - die beiden kommenden Gegner.

In Mainz und Freiburg wiederum ist die Euphorie riesig. Den Rheinhessen winkt die erste Europapokal-Teilnahme seit 2016, Freiburg gar der erste Start in der Champions League - jemals. Es wäre doch mal erfrischend, ein anderes Team auf internationaler Bühne zu sehen als die üblichen Verdächtigen, die ihren Fanmarsch anlässlich des Europa-League-Halbfinals in Glasgow absagen müssen, weil dem Vernehmen nach zu wenige Fans vor Ort gewesen sein sollen.

Der 1. FC Union Berlin und der VfB Stuttgart hingegen haben in den Vorsaisons in der Königsklasse debütiert, respektive ihr Comeback gefeiert. Die Bilder, etwa aus Madrid, wo beide Teams jeweils zu Gast waren und die Stadt zu tausenden geflutet haben, schwappten via Social Media durch die Republik und auch darüber hinaus.

Vielleicht bekommen wir dann ja auch bald die nächsten Debütanten oder Comebacker. Bis dahin lebt die Bundesliga sowohl im Keller als auch im Kampf um Europa von jener Spannung, die an der Spitze wieder einmal verloren gegangen ist. Genießen wir es - und lassen uns überraschen, wer im kommenden Jahr die Bundesliga und Europa begeistern darf.