Der VfL Bochum hat beim VfL Wolfsburg ein 1:1-Unentschieden geholt. Es war mehr drin. Das wusste auch Timo Horn.

Timo Horn hat nach der tadellosen Leistung beim 2:0 gegen Borussia Dortmund seinen Kontrahenten Patrick Drewes im Tor des VfL Bochum verdrängt.

Der Ex-Kölner stand auch beim 1:1-Remis beim VfL Wolfsburg im Bochumer Kasten und machte seine Sache gut.

"Natürlich hätten wir lieber hier die drei Punkte geholt, aber Wolfsburg hat nach unserer Führung nochmal Druck aufgebaut. Wir haben es leider verpasst, das 2:0 nachzulegen. Dann hätten mir mit Sicherheit den Sieg geholt. Unterm Strich haben wir ein starkes Auswärtsspiel gezeigt, zwar den ersten Auswärtssieg nicht geholt, aber können trotzdem stolz auf die Leistung sein. Wir haben gut das Dortmund-Spiel aufgebaut. Am Ende ist es vermutlich ein gerechtes Unentschieden", bilanzierte der 31-Jährige.

Für den VfL sieht es wieder viel besser im Abstiegskampf aus. Am nächsten Samstag (1. März, 15.30 Uhr) kommt dann die TSG Hoffenheim ins Ruhrstadion.





Horn: "Wir sind voll da und wittern unsere Chance. Mit den Spielen gegen Dortmund und gegen Wolfsburg haben wir gezeigt, dass wir vollkommen konkurrenzfähig sind. Im Heimspiel, wo wir zuletzt starke Leistungen gezeigt haben, können wir gegen Hoffenheim ein weiteres Zeichen an die Liga senden. Auch die Fans glauben alle dran, haben uns wieder unglaublich unterstützt, wie schon die ganze Saison. Sowas gibt es in Deutschland nicht so oft, das hat sich heute wie ein Heimspiel angefühlt."

Horns Gegenüber im Wolfsburger Tor, Marius Müller, war derweil mit der Leistung seiner Mannschaftskollegen überhaupt nicht einverstanden. Bei "Sky" meinte der Ex-Schalker: "Das war eine komische Partie. Wir hatten viel Ballbesitz, dann kommen wir schlecht aus der Halbzeit mit dem Gegentor und machen einfache Fehler. Zum Glück schieße wir noch das 1:1. Das war aber definitiv keine gute Leistung von uns."

Tom Krauß, Bochums Mittelfeldspieler ergänzte beim Bezahlsender "Sky": "Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir machen es seit geraumer Zeit viel besser. Wir sind sehr flexibel im Mittelfeld und auch mit den Stürmern passt das gut. Wir machen es aktuell auch sehr gut mit dem Ball. Aber es ist ein Tagesgeschäft und nächste Woche geht es weiter. Hoffenheim ist in unserer Tabellenregion. Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans natürlich dann weiter punkten." Dann auch wieder in einem echten Heimspiel "anne Castroper".