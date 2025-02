VfL Wolfsburg: Hasenhüttl muss gegen den VfL Bochum auf acht Spieler verzichten

Nach verpatztem Start ist der VfL Wolfsburg aktuell auf Kurs Europa. Gegen den VfL Bochum plant der Coach den nächsten Streich.

Der VfL Wolfsburg erlebt derzeit eine Bundesliga-Saison mit Höhen und Tiefen, An den ersten neun Spieltagen gab es nur zwei Siege, es folgten vier Dreier in Serie und zuletzt sieben Partien, von denen nur eine verloren ging.

Nach dem letzten 2:1 beim VfB Stuttgart schnuppert die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl sogar wieder an den internationalen Plätzen, man liegt nur zwei Zähler hinter Rang sechs zurück.

Zu Hause soll gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) der nächste Erfolg folgen, um in der Tabelle weiter zu klettern. Wobei die "Wölfe" daheim keine Macht sind, von elf Heimspielen wurde gerade einmal drei gewonnen.

Da kommt es nicht gelegen, dass Hasenhüttl gegen den VfL Bochum gleich auf acht Spieler verzichten muss. Maximilian Arnold (Innenbandverletzung), Bartosz Bialek (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Kilian Fischer (5. Gelbe Karte), Kamil Grabara (Muskelverletzung im Oberschenkel), Lovro Majer (Aufbautraining nach Sprunggelenk-OP), Lukas Nmecha (Adduktorenverletzung), Kevin Paredes (Aufbautraining nach Mittelfuß-OP) und Rogerio (Aufbautraining nach Knie-OP) fallen aus.

Auf der Pressekonferenz vor den 90 Minuten betonte der Ex-Profi: "Max hat noch Probleme damit, das Bein zu belasten. Auch bei Kamil wird es noch etwas brauchen, aber er ist auf einem guten Weg. Wir werden auf beide noch eine Zeit verzichten müssen."

Fischer wird aufgrund seiner Gelbsperre nur eine Partie aussetzen müssen. Hier weiß der Trainer schon, was er plant: "Wenn man Spieler in der Hinterhand hat, die einen Ausfall eins zu eins ersetzen können, bin ich ein Fan davon, es genau so zu lösen. Das spricht für Mads Roerslev am Samstag, aber auch Sebastiaan Bornauw könnte die Position bekleiden."

Wichtig ist Hasenhüttl, dass seine Mannschaft den Gegner nicht auf die leichte Schulter nimmt, weil er auswärts noch kaum was gerissen hat. Denn nach dem Derbysieg gegen den BVB hat Bochum neues Selbstvertrauen tanken können.

Mit Blick auf den Gegner sagt Hasenhüttl: "Der VfL Bochum hat unter Dieter Hecking eine gute Entwicklung genommen. Sie agieren sehr diszipliniert gegen den Ball und haben sich auch in Ballbesitz weiterentwickelt. Das wird keine einfache Aufgabe für uns. Wir müssen selbst äußerst diszipliniert auftreten. Wir erwarten kein besonders schönes Spiel, sondern eines, in dem es darum geht, mit aller Macht zu gewinnen."