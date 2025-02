Bundesliga: Er kam einst von RWE - Borussia stattet Talent mit Profivertrag aus

Fleiß, harte Arbeit und gute Leistungen werden belohnt. So auch beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach hat Mittelfeldspieler Nico Vidic aus der U19 mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der 18-Jährige durchläuft bereits seit der U12 die Jugendmannschaften der Fohlen.

"Dass wir Nico weiterhin an uns binden konnten, freut uns sehr. Er hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Leider wurde er durch eine Verletzung in der vergangenen Saison zurückgeworfen, in der aktuellen Spielzeit hat er sich aber eindrucksvoll zurückgekämpft", sagt Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums Mirko Sandmöller. "Nico ist ein technisch versierter und spielintelligenter Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns, ihn dabei zu begleiten, dieses Potenzial zu entfalten, und ihn gezielt auf die Anforderungen im Seniorenfußball vorzubereiten."

Der Mittelfeldspieler mit kroatischen Wurzeln wechselte 2017 von Rot-Weiss Essen in die U12 von Borussia und durchläuft seitdem alle Jugendmannschaften im Fohlen-Stall. Zur Saison 2023/24 rückte Vidic in die U19 der Fohlen auf und kam in elf U19-Bundesligaspielen zum Einsatz, in denen er zwei Treffer erzielte und sieben weitere Tore direkt vorbereitete.

Nicolas schon operiert: Gladbach-Torwart fehlt lange Borussia Mönchengladbach muss voraussichtlich die komplette restliche Saison auf Stammtorwart Moritz Nicolas, der einst wie Nico Vidic von Rot-Weiss Essen zu den Fohlen kam, verzichten. Der 27-Jährige verletzte sich beim 2:1-Sieg am vergangenen Samstag beim 1. FC Union Berlin an den Adduktoren und musste ausgewechselt werden. Er wurde am Montag (17. Februar) operiert.

Ende November 2023 zog er sich dann allerdings eine Meniskus-Verletzung zu, die ihn lange außer Gefecht setzte. Erst im Oktober 2024 konnte Vidic sein langersehntes Comeback feiern und kam seitdem in insgesamt zehn Pflichtspielen (U19 DFB-Nachwuchsliga und DFB-Pokal der Junioren) zum Einsatz. In den zurückliegenden zwei Spielen der Liga A-Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga gegen 1860 München (1:1) und bei Fortuna Düsseldorf (1:1) gab Vidic jeweils die Vorlage zum Treffer der Fohlen.

Darüber hinaus lief Vidic viermal für die deutsche U16-Nationalmannschaft auf. Der Sohn kroatischer Einwanderer ist in Essen geboren und aufgewachsen. Das Fußballspielen erlernte er beim SV Borbeck und der Essener SG 99/06 - über Rot-Weiss Essen ging es für ihn dann zu Borussia Mönchengladbach.