In der Bundesliga ist Bewegung drin, zumindest hinter dem FC Bayern München. Im Rennen um die Europapokal-Plätze gibt es einen großen Gewinner, ebenso im Tabellenkeller.

Ist es nicht toll, wenn die Bundesliga spannend ist? Klar, die Meisterschaft scheint entschieden, die letzten drei Teams nach dem Hoffenheim-Sieg festzustehen, aber wenigstens im Rennen um die Europapokal-Plätze rangeln sich zahlreiche (Überraschungs)-Teams.

Nach dem 22. Spieltag sind drei Mannschaften als klare Gewinner herauszuheben. Zwölf Partien vor Schluss gehen gerade sie mit Rückenwind ins langsam aber sicher anstehende Saisonfinale - mit unterschiedlichen Zielen. Und wer weiß: Vielleicht rutscht die TSG 1899 Hoffenheim ja doch nochmal unten rein?

Platz 3: FC Bayern München

Klar, alle rechnen mit der Meisterschaft des FC Bayern München, auch wenn sie defensiv immer wieder wackeln. "Nicht schön, aber originell", sagte einst Bernd Stromberg über sich selbst. Passenderweise arbeitet die beliebte Fernseh-Figur im Bereich Schadensregulierung, den die Bayern auch am Wochenende in Leverkusen angegangen sind.

Schön war es nicht, originell auch nicht. Am Ende stehen ein 0:0 ohne gefährlichen Torschuss, aber weiter acht Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus dem Rheinland. Wenn es darauf ankommt, dann sind die Bayern da. Und wie man es auch dreht und wendet: Die Meisterschaft werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Gewinner Nummer eins.

Platz zwei: 1. FSV Mainz 05

"Can they do it on a cold, snowy night in Heidenheim?" Was bei Lionel Messi bei der Weltfußballer-Wahl 2010 so oder so ähnlich in Zweifel gezogen worden ist, das musste man sich nach den vergangenen Wochen auch beim 1. FSV Mainz 05 fragen. Die großen Bühnen Bayern, Dortmund, Frankfurt, die liegen ihnen, aber was ist mit den Pflichtaufgaben?

Jonathan Burkardt und Nelson Weiper haben die Antwort gegeben: "yes", beziehungsweise "ja". Mit 2:0 haben die Nullfünfer auf der Ostalb gewonnen. An einem Wochenende, an dem die direkten Europa-Konkurrenten, außer der VfB Stuttgart, Werder Bremen und Borussia Dortmund, Druck im Vorfeld aufgebaut haben, haben die Mainzer ihre Formdelle am späten Sonntagabend souverän ausgemerzt.

Mainz 05 ist zurück im Geschäft. Negativspirale verhindert, Platz sechs, zwei Punkte hinter der Champions League. Da waren dann auch die Witterungsbedingungen in Heidenheim egal. Gewinner Nummer zwei.

Platz eins: VfL Bochum

Bochum ist für gute Griechen bekannt: in der Gastronomie und beim Fußball. Die jüngste Entdeckung: Georgios Masouras. Mit seinen beiden Toren, einmal unter freundlicher Mithilfe von Niklas Süle, hat er dem VfL Bochum endgültig die so dringend benötigte zweite Luft eingehaucht.

Den Sieg am grünen Tisch bei Union Berlin eingerechnet, ist der klinisch tot geglaubte VfL Bochum plötzlich 16. Dass sie Relegation können, müssen sie nach dem vergangenen Jahr niemandem mehr beweisen.

Und wer weiß: Vielleicht holen sie sich ja noch die TSG 1899 Hoffenheim, die fünf Punkte vor dem VfL den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. In zwei Wochen reisen die Kraichgauer in den Ruhrpott. Auf den Rängen wird der VfL Bochum klar die Oberhand haben. Wer zweifelt ernsthaft daran, dass das auf den Platz überschwappen kann? Gewinner Nummer drei.