Borussia Dortmund befindet sich weiter in einem Strudel. Nach der guten Vorstellung in Lissabon unterlag der BVB im Derby beim VfL Bochum mit 0:2.

"So ein Spiel haben wir gebraucht, so ein Big-Point-Spiel. Wir wollten Dortmund von Anfang an zeigen, dass es hier heute schwierig wird zu gewinnen. Das haben wir richtig gut gemacht. Wir wollten sofort den ersten Zweikampf gewinnen und die Fans mitnehmen. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Die Tore haben wir zum richtigen Zeitpunkt gemacht", freute sich Philipp Hofmann, Stürmer des VfL Bochum.

Ganz anders war die Stimmung im schwarz-gelben Lager von Borussia Dortmund.

"Erklärungen dafür gibt es nicht. Wir wissen jedes Mal, was uns hier erwartet: Die Bochumer sind super aggressiv, sie verteidigen gut. Der Coach hat uns das auch mit auf den Weg gegeben. Wir haben es nicht geschafft dagegenzuhalten", sagte BVB-Torwart Gregor Kobel bei "Sky".

Abwehrchef Nico Schlotterbeck wurde da noch etwas klarer. Der Innenverteidiger konnte die Vorstellung seiner Farben "anne Castroper" überhaupt nicht gut heißen.





Schlotterbeck betonte: "Wir stehen zu elft auf dem Platz. Wir müssen das zu elft hinkriegen. Wir müssen Leistung bringen, nicht Ausreden woanders suchen. Es stehen elf Spieler auf dem Platz, die genügend Qualität haben, in Bochum zu bestehen und dort auch zu gewinnen. Bochum spielt Mann gegen Mann. Da heißt es, die Basics auf den Platz bringen. Zweikämpfe annehmen, Zweikämpfe führen, Zweikämpfe gewinnen. Wir können nicht einmal in zwei Wochen eine gute Leistung bringen, sondern wir müssen sie alle drei bis vier Tage zeigen. Wenn du weißt, was dich in Bochum erwartet, dann musst du das Spiel annehmen. Das haben wir nicht geschafft. In den ersten zehn Minuten kamen wir gefühlt nicht einmal aus der eigenen Hälfte. Wir sind gerade in einem Strudel."

Borussia Dortmund liegt nach 22 Spieltagen mit 29 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz. Am nächsten Wochenende (Samstag, 22. Februar, 18.30 Uhr) kommt der 1. FC Union Berlin in den Signal-Iduna-Park.