Nach dem Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund hätten die Gemütslagen der beiden Trainer natürlich nicht unterschiedlicher sein können.

Wer nach dem guten Auftritt von Borussia Dortmund in der Champions League bei Sporting Lissabon glaubte, dass der BVB schon die schlimmste Zeit überstanden hätte und es nun nur noch aufwärts gehen würde, der wurde bei der 0:2-Derby-Niederlage beim VfL Bochum eines Besseren belehrt.

"Erstmal Glückwunsch an Dieter Hecking und den VfL zum Sieg. Wir sind in den ersten sieben, acht Minuten nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten danach aber zwei, drei richtig gute Torchancen, um in Führung zu gehen. In solchen Spielen musst du in Führung gehen, damit es eine zweite, dritte Luft gibt. Das haben wir aber nicht geschafft. Selbst haben wir uns durch individuelle Fehler das Leben schwer gemacht. Die erste Hälfte war besser, die zweite weniger. Wir konnten Bochum zu wenig unter Druck setzen, um uns zwingende Chancen herauszuspielen. Insgesamt war es definitiv zu wenig heute", sagte ein enttäuschter BVB-Trainer Niko Kovac.

Ganz anders war die Gemütslage bei Dieter Hecking. Der Bochum-Coach bilanzierte: "Natürlich bin ich heute voll des Lobens für meine Mannschaft. Mir braucht keiner damit zu kommen, dass Dortmund heute nicht die Leistung gebracht hat, die es gebraucht hätte. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Von der ersten Minute an waren wir mega präsent. Wir hatten uns vorgenommen, nicht in Passivität zu verfallen und wollten den vermeintlich stärkeren Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Natürlich haben wir Glück, dass Timo Horn uns mit einer Glanztat im Spiel hält. Wenn da das 0:1 fällt, wird es ein anderes Spiel. Danach haben wir uns reingebissen, Dortmund gestresst und zu Fehlern gezwungen."

Weiter meinte er: "Darüber hinaus haben wir angefangen, guten Fußball zu spielen – so wie beim ersten Tor. Beim zweiten Treffer profitieren wir von einem Dortmund Fehler. Nachdem wir die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte überstanden haben, hat man auch von außen gespürt, dass es heute in die richtige Richtung läuft. Wir hatten mehrere Chancen auf das 3:0, aber am Ende steht ein verdienter Derbysieg."





Der VfL ist durch den Sieg auf Relegationsrang 16 gesprungen. Die nächsten Aufgaben heißen: in Wolfsburg, gegen Hoffenheim, bei den Bayern. Hecking: "Wenn wir solch eine Leistung abrufen, haben wir wie heute auch etwas zu feiern. Wir dürfen alle sehr stolz sein, weil die Mannschaft ein herausragendes Spiel gemacht hat. Wir haben nun aber auch sehr anspruchsvolle Wochen vor uns."