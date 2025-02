Der VfL Bochum hat nach 18 Jahren mal wieder ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund gewonnen - und das mit einem Torwart, der drei Jahre lang nicht spielte.

Dieser Derbysieg gegen Borussia Dortmund ist für den VfL Bochum ein ganz besonderer: Nach 18 Jahren konnte der VfL den BVB mal wieder "anne Castroper" in die Knie zwingen.

Timo Horn ersetzte den kranken Patrick Drewes. Für den ehemaligen Keeper des 1. FC Köln war es auch eine ganz besondere Geschichte: Der 31-Jährige hütete nach drei Jahren wieder ein Bundesliga-Tor. Und das mit Erfolg: einem Derbysieg zu Null!

Timo Horn sprach nach der Partie mit den Medienvertretern über...

... seine Gefühlslage: "Ich habe schon viele positive wie negative Dinge in meiner Karriere erlebt. Aber das war ein Highlight und hochemotional. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Nach drei Jahren wieder in der Bundesliga im Tor zu stehen war schön. Es kam mir zwar solange nicht vor, aber es waren drei Jahre. In so einem wichtigen Spiel die Null zu halten, 2:0 gegen Dortmund zu gewinnen und die Region so feiern zu sehen, ist unbeschreiblich. Das ist natürlich sehr schön."

... die Stimmung: "Das ganze Stadion war bereit. Als ich schon hier zum Warmmachen eingelaufen bin, war die ganz Kurve voll. Die Unterstützung ist hier immer da, aber gegen Dortmund war sie ganz besonders. Ich glaube, das muss auch die Basis für die letzten zwölf Spiele sein. Wir müssen zwölfmal genauso wie gegen Dortmund alles raushauen. Es war unfassbar, wie viele Meter die Jungs gegangen sind. Da kann jeder Einzelne stolz auf sich sein. Und das Publikum war einfach nur atemberaubend. Heute kann ganz Bochum feiern."





... seine Nominierung: "Ich habe mir im Vorfeld nicht zu viele Gedanken gemacht. Ich war mir sicher, dass ich eine gute Leistung bringen würde. Die letzten Wochen habe ich gut trainiert und war für dieses Spiel bereit. Es ist nie so schön, wenn man durch eine Krankheit wie die von Patrick Drewes ins Tor zu kommen. Aber so ist das im Tor: man muss bereit sein, wenn man gebraucht wird. Es ist eine Konkurrenzsituation, die jedem gut tut."

... die nächsten Wochen: "Wie gesagt: Es war unfassbar, wie sich die Jungs hier in alles reingeschmissen haben. Das war eine tolle Mannschaftsleistung. Das muss die Basis sein, dass man bis zum Umfallen kämpft. Dann schaffen wir das auch. Wenn das nicht der Fall ist, schaffen wir es nicht." wozi mit gp