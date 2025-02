Der 3:0-Sieg in Lissabon unter der Woche macht Dortmund Mut. In Bochum zeigt der BVB jedoch alte Schwächen. Ein Abwehrspieler patzt beim Bundesliga-Comeback.

Blamage statt Befreiungsschlag: Borussia Dortmund hat das Derby beim stark abstiegsbedrohten VfL Bochum verloren und rutscht immer tiefer in die Krise. Das Team von Trainer Niko Kovac unterlag dem Revierrivalen verdient mit 0:2 (0:2).

Vier Tage nach dem Sieg in der Champions League bei Sporting Lissabon leistete sich der BVB krasse defensive Patzer und war vorne harmlos.

Das Szenario einer Saison ohne internationalen Startplatz wird immer realistischer. Dortmund ist nur noch Mittelmaß. Erstmals seit 41 Jahren unter Timo Konietzka verlor wieder ein BVB-Trainer seine ersten beiden Bundesliga-Partien. In den vergangenen sechs Ligaspielen hat die Borussia nur einmal drei Punkte geholt.

Bochum schöpfte mit dem prestigeträchtigen Erfolg dagegen neuen Mut im Abstiegskampf. Der VfL gab zumindest vorübergehend den letzten Platz an Holstein Kiel ab. Vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion erzielte Georgios Masouras (33./35. Minute) beide Bochumer Tore.





Bochum mit frühen Chancen - Guirassy scheitert an Horn Kovac hatte ein „schwieriges“ und „Kampf-geprägtes“ Spiel erwartet. Und tatsächlich hielt der VfL von Beginn an mit hoher Einsatzbereitschaft, aber auch mit Spielfreude, dagegen. Die Gastgeber kamen gut in die Partie. Dortmund hatte früh Probleme.

Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, da war BVB-Keeper Gregor Kobel bei einem Schuss von Bochums Winterneuzugang Masouras erstmals gefordert. Auch bei der zweiten Chance des Griechen war der 27-Jährige zur Stelle.

VfL Bochum: T. Horn - Oermann, Ordez, Masovic, Bernardo - Sissoko, Krauß (90.+1 Losilla) - Masouras (88. Broschinski), Bero, Holtmann (74. Gamboa) - P. Hofmann (88. de Wit) T. Horn - Oermann, Ordez, Masovic, Bernardo - Sissoko, Krauß (90.+1 Losilla) - Masouras (88. Broschinski), Bero, Holtmann (74. Gamboa) - P. Hofmann (88. de Wit) Borussia Dortmund: Kobel - Süle (63. Couto), Can, N. Schlotterbeck, Svensson - Sabitzer (46. Özcan), Groß (80. Reyna) - Adeyemi (63. Duranville), Brandt, Gittens (58. Beier) - Guirassy Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover) Tore: 1:0 Masouras (33.), 2:0 Masouras (35.) Gelbe Karten: Bernardo (4) / - Zuschauer: 26000 (ausverkauft)

In der 11. Minute zeigte sich dann auch die Borussia gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Serhou Guirassy ließ VfL-Verteidiger Erhan Masovic ins Leere laufen und scheiterte dann freistehend an Torwart Timo Horn. Der 31-Jährige gab als Ersatz für den erkrankten Patrick Drewes sein Pflichtspieldebüt für Bochum.

Viel zu tun bekam er in der Folge erstmal nicht mehr. Die Gastgeber blieben gegen den Champions-League-Finalisten des Vorjahres die bessere Mannschaft und belohnten sich mit einem Doppelpack: Erst drückte Masouras den Ball nach starker Vorarbeit von Philipp Hofmann über die Linie, dann nutzte er einen haarsträubenden Dortmunder Abwehrfehler eiskalt aus.

Niklas Süle, der erstmals seit Anfang Dezember wieder in der Bundesliga spielte, wollte den Ball zu Kobel zurückspielen. Masouras lief den Rückpass jedoch ab und traf zum 2:0 für Bochum.

Dortmund mühte sich um eine schnelle Antwort, kam jedoch nur vereinzelt zu Chancen. Guirassy und Nico Schlotterbeck trafen das Tor nicht, bei einem Versuch von Julian Brandt war Horn zur Stelle. Auf der Gegenseite verhinderte Kobel nach einer Stunde gegen den agilen Gerrit Holtmann das dritte Bochumer Tor.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhte der BVB zwar den Druck. Den Gästen fiel jedoch zu wenig ein, um die gut sortierte Bochumer Abwehr vor größere Probleme zu stellen. Der VfL brachte den Sieg souverän über die Zeit.

Am Ende feierten die VfL-Fans ihre Helden mit "Derbysieger, Derbysieger hey"-Sprechchören. Es war schließlich auch der erste Bochumer Heimsieg gegen Borussia Dortmund seit 18 Jahren.