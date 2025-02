VfL Bochum - BVB: Die letzten Infos zum Derby - Anreise, Warnung und Pyro-Ansage

Es knistert im Ruhrgebiet. Das Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund steht an. Für die Fans gibt es einige Spielregeln.

Am Samstagnachmittag findet im Vonovia Ruhrstadion (15.30 Uhr, RS-Liveticker) das Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund statt.

Beide Teams brauchen die Punkte dringend. Der VfL, weil er endlich den letzten Platz verlassen und Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen will. Der BVB, weil er noch um einen Platz in der Champions League kämpft.

Es dürfte also auf dem Platz ordentlich zur Sache gehen. Hochspannung gibt es auch auf den Rängen. Das Stadion an der Castroper Straße ist seit Wochen mit 26.000 Zuschauern ausverkauft. Circa 3.000 Dortmund-Anhänger begleiten ihre Mannschaft in die Nachbarstadt.

Und für die Gäste gibt es einige Spielregeln. Während sich die VfL-Fans bereits um 11.45 Uhr auf dem Dr. Ruer-Platz treffen und um 12.30 Uhr per Fanmarsch in Richtung Stadion laufen werden, werden sich viele BVB-Fans zeitgleich auf der Schiene nach Bochum bewegen. Ab dem Dortmunder Hauptbahnhof werden zwei Sonderzüge eingesetzt. Der erste fährt um 12:21 Uhr ab Gleis 26 und der zweite um 12:52 Uhr ab Gleis 21. Um 18:14 Uhr ab Gleis 6 und um 18:33 Uhr ab Gleis 5 geht es vom Bochumer Hauptbahnhof wieder zurück. Von dort geht es mit der Straßenbahn oder zu Fuß zum Stadion.

Da auf der unteren Castroper Straße derzeit gebaut wird, kann danach nicht der gewohnte Weg zum Stadion genommen werden. Die Polizei Bochum hat daher vorgesorgt und die Dortmunder Fanszene über den Verein informiert:"Am Hauptbahnhof und am Gästeparkplatz werden Sie auf Polizeikräfte treffen. Deren Anwesenheit soll Konfliktsituationen vorbeugen und das störungsfreie Erreichen des Gästeeinlasses ermöglichen", schreibt die Polizei in einem Fanbrief an den BVB. "Um Ihre Sicherheit und eine Fantrennung zu gewährleisten, kann es im Einzelfall erforderlich sein, dass Fangruppen begleitet werden. Sollten die ausgewiesenen Gästeparkplätze nicht in Anspruch genommen werden, behält sich die hiesige Polizei vor, Gästefans entsprechend fußläufig über vorgegebene Wegstrecken zum Stadion und zurück zu begleiten."

Eine klare Ansage gibt es vom Leiter der Polizeiinspektion 1 Dr. Sebastian Kießling in Bezug auf die zuletzt immer häufiger zum Einsatz gekommene Pyrotechnik: "Setzen Sie selbst ein Zeichen gegen Gewalt und gegen gefährliche Pyrotechnik!" erklärte Kießling. Personen, die pyrotechnische Gegenstände mitführen, könne ebenso wie alkoholisierten Personen der Zutritt zum Stadion verwehrt werden. Seine Warnung: "Deshalb werden durch den Ordnungsdienst intensive Einlasskontrollen durchgeführt. Planen Sie daher bitte ausreichend Zeit ein."

BVB-Anhänger, die als solche zu erkennen seien, werde zudem der Zutritt verwehrt, wenn sie ein Ticket für den Heimbereich erworben haben. "Fans, die dem Gastverein (durch Kleidung und/oder Verhalten) zuzuordnen sind, erhalten keinen Zutritt zu den als „Heimbereich“ gekennzeichneten Blöcken (Südtribüne Blöcke A-D, Nordtribüne Blöcke N1, M1 und M sowie Osttribüne Blöcke N2-Q)", warnt der VfL Bochum.

Beide Vereine und die Polizei wünschen sich ein faires Derby. "Wir betonen dabei noch einmal ganz besonders: Fankultur und Support sind ausdrücklich erwünscht, Würfe von Gegenständen jeglicher Art, Anfeindungen und Provokationen hingegen überhaupt nicht!" schreibt der VfL Bochum auf seiner Homepage.