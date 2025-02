Felix Passlack kann beim Derby gegen Borussia Dortmund nicht mitspielen. Der rechte Schienenspieler des VfL Bochum laboriert an einer Augenverletzung.

Myron Boadu wird voraussichtlich zwei Spiele fehlen, Maximilian Wittek ist gegen Borussia Dortmund gesperrt - jetzt fällt auch noch Felix Passlack aus.

Der rechte Schienenspieler des VfL Bochum, der am Dienstag noch dosiert mittrainieren konnte, hat sich beim Spiel in Kiel (2:2) eine leichte Augenverletzung zugezogen, die im Nachgang einen kleinen operativen Eingriff erforderlich machte. Dieser ist am Mittwoch erfolgreich vonstattengegangen. Ob Passlack noch länger ausfallt, ist noch offen.

Damit fehlen Trainer Dieter Hecking ausgerechnet im hochemotionalen Derby gleich drei Stammkräfte. Wie Wittek, der immer in der Startelf stand, war auch Passlack stets gesetzt, verpasste zuletzt nur die Partie gegen Freiburg wegen einer Erkrankung.

Der Ex-Dortmunder könnte von Cristian Gamboa ersetzt werden. Aber auch eine Viererkette mit Tim Oermann als Rechtsverteidiger, wie gegen den SC Freiburg, ist denkbar.