Vor dem "kleinen Revierderby" äußert sich VfL-Trainer Dieter Hecking über eine mögliche Vertragsverlängerung. Außerdem gibt er Infos zum Personal und spricht über den Abstiegskampf.

Trotz der prekären sportlichen Lage hat VfL-Bochum-Geschäftsführer Ilja Kaenzig nach dem 2:2-Unentschieden im Kellerduell bei Holstein Kiel anklingen lassen, mit Dieter Hecking verlängern zu wollen, unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Für den VfL-Coach selbst sei dies aber noch kein Thema - denn der Klassenerhalt stehe klar im Vordergrund. "Das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meinen Vertrag. Ich freue mich, dass man mir diese Wertschätzung seitens des Vereins entgegenbringt", sagte er nach der Trainingseinheit am Dienstag und nahm dadurch etwas Wind aus den Segeln.

"Es wird sicherlich einen Zeitpunkt geben, wo wir uns unterhalten werden, aber im Moment steht das für mich nicht an oberster Stelle", fügte der 60-Jährige hinzu.

Die Priorität ist erst einmal die Liga, und dort steht das "kleine Revierderby" auf dem Programm: Der VfL Bochum empfängt am Samstag (15.02, 15:30 Uhr) den kriselnden BVB. Nicht mit dabei sein wird Bochums jüngste Offensiv-Hoffnung, Myron Boadu. Gegen Kiel verletzten sich zudem Tom Krauß und Gerrit Holtmann.

"Tom war gerade schon mit draußen, das wird kein Problem sein. Bei Gerrit hoffen wir, dass das auch kein Problem wird, dass er spätestens Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", beruhigte Hecking. "Bei Myron kann ich die Ausfallzeit noch nicht genau sagen. Das ist eine Muskelverletzung die in der Regel länger dauert als eine Woche."

Der 24-jährige Niederländer wird also mindestens das Spiel gegen den BVB verpassen, möglicherweise auch gegen den VfL Wolfsburg noch fehlen. Hecking verweist aber auf den Rest des Kaders, der gegen den BVB besonders heiß sein wird: "Samstag ist wieder ein neues Spiel. Ich glaube, da brauche ich meine Mannschaft nicht großartig motivieren, wenn es gegen den BVB geht. Da wird jeder, der auf den Platz geht, sein Bestes geben. Da bin ich mir sicher."

Hecking will den einen Zähler gegen Kiel möglichst positiv deuten: "Wir haben einen Punkt gut gemacht auf Heidenheim, das sind jetzt nur noch drei Punkte Rückstand. Das ist dann auch, was mal zählt. Hätten wir verloren, wären es da auch vier Punkte gewesen, auf Kiel fünf."

Am Samstag gibt es dann erneut die Chance für den VfL, im Abstiegskampf an Land zu gewinnen. Das Duell zwischen Bochum und seinem großen Nachbarn aus Dortmund hat dabei in den letzten Jahren an Brisanz gewonnen.

In der vergangenen Saison war es unter anderem die blamable 0:3-Niederlage des BVB beim FSV Mainz 05 am vorletzten Spieltag, bei der Dortmund wertvolles Personal für die Champions League schonte, die Bochum in die Relegation schickte. Im Saisonendspurt ein Jahr zuvor sorgte eine Fehlentscheidung, ein nicht gegebener Elfmeter, dafür, dass dem BVB letzten Endes wohlmöglich entscheidende Punkte zur Meisterschaft fehlten - das "kleine Revierderby" endete 1:1.