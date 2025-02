Bittere Nachrichten für den VfL Bochum. Der aktuell beste Torschütze wird Trainer Dieter Hecking vorerst fehlen.

Myron Boadu wird dem VfL Bochum am kommenden Samstag (15. Februar, 15.30 Uhr) im Derby gegen Borussia Dortmund fehlen. Der Niederländer zog sich in der Partie bei Holstein Kiel (2:2), in der er beide Treffer für die Blau-Weißen erzielte, eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Entwarnung gibt es dagegen bei Tom Krauß und Gerrit Holtmann, die in Kiel ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten.

Beide haben keine nachhaltigen Blessuren davongetragen, werden aber zumindest am Dienstag voraussichtlich nur individuell trainieren – genau wie Georgios Masouras.

Der Grieche hatte an der Förde einen Schlag aufs Knie bekommen. Bei ihm wird VfL-Cheftrainer Dieter Hecking in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung über die genaue Belastungssteuerung in den nächsten Tagen entscheiden.

Wir können dem BVB richtig wehtun, das ist das Ziel. Ich hoffe, dass unser Myron wieder fit wird, denn man muss sagen, das ist einer der besten Stürmer, mit dem ich je zusammengespielt habe. Gerrit Holtmann

Nach den 90 Minuten in Kiel erklärte VfL-Angreifer Boadu noch: "Ich weiß noch nicht, was passiert ist. Ich habe etwas gespürt, am Montag werde ich untersucht, um eine Diagnose zu bekommen. Ich wollte kein Risiko eingehen, daher bin ich raus."

Das 2:2 fühlte sich für ihn wie zwei verlorene Zähler an: "Ich bin ein Gewinner, daher bin ich enttäuscht über das 2:2. Es war aber auch wichtig, hier nicht zu verlieren. Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen den BVB."

Nun steht Bochum erneut zu Hause unter Druck. Boadus Mitspieler Gerrit Holtmann hoffte noch nach dem Kiel-Spiel vor allem darauf, dass Boadu spielen kann, denn diesen adelte er nach dem 2:2. "Wir können dem BVB richtig wehtun, das ist das Ziel. Ich hoffe, dass unser Myron wieder fit wird, denn man muss sagen, das ist einer der besten Stürmer, mit dem ich je zusammengespielt habe."

Jetzt steht fest: Der VfL Bochum muss das Derby gegen Borussia Dortmund ohne Myron Boadu bestreiten - und versuchen dem BVB trotzdem wehzutun.