Mit dem 2:2 bei Holstein Kiel hat der VfL Bochum zwar immerhin einen Punkt geholt, doch so richtig hilft der im Kampf um den Klassenerhalt nicht. Ein Blick auf die Formtabelle offenbart, dass es bei anderen zuletzt noch schlechter lief.

Am vergangenen Spieltag gab es wieder einmal enttäuschte Gesichter beim VfL Bochum. Mit einem Sieg bei Holstein Kiel hätte der VfL, die zwei Zusatzpunkte aus dem Union-Spiel eingerechnet, auf Platz 16 springen können.

Das Spiel endete aber bekanntlich 2:2, sodass der VfL Bochum für den Moment Letzter bleibt. Vor dem anstehenden Derby gegen Borussia Dortmund am kommenden Spieltag, Samstag, 15. Februar, 15:30 Uhr, lohnt sich ein Blick auf die jüngere Formtabelle. Denn die darf dem VfL Bochum durchaus Mut machen.

Mit fünf Punkten aus den jüngsten fünf Spielen rangiert der VfL Bochum, punktgleich mit Werder Bremen, auf Rang 13 der Bundesliga-Formtabelle. Die Tordifferenz der Bochumer ist aber noch um einen Treffer besser, weshalb die Bremer hinter dem VfL auf Rang 14 eingruppiert sind.

Definitiv schlechter in Form ist aber noch ein Quartett, von dem zwei Teams sogar um Europa spielen oder spielen wollen. Auf Platz 15 findet sich der 1. FSV Mainz 05 wieder. Die Rheinhessen hatten vor der Winterpause mit Siegen gegen Bayern München, Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt für Furore gesorgt.

Seitdem kam aber nicht mehr viel: Drei Pleiten aus den jüngsten fünf Spielen sind zu viele, um Platz sechs zu festigen. Die Rheinhessen profitieren eher von Patzern der Konkurrenz. In Summe stehen vier Zähler aus den jüngsten fünf Spielen.

Das ist auch die Ausbeute des BVB. Lediglich in Heidenheim konnte der BVB gewinnen, ansonsten stehen drei Pleiten und ein Remis zu Buche. Auch das ist viel zu wenig, zumal die Dortmunder sogar noch die Champions League anpeilen.

Und es gibt noch ein Duell der Formschwächlinge. Werder Bremen empfängt die TSG 1899 Hoffenheim, die mit vier Punkten aber der schlechtzesten Tordifferenz den vorletzten Platz belegt.

Abgeschlagen auf Platz 18 ist der 1. FC Heidenheim. Und, wie könnte es anders sein, auch der 1. FCH lädt zum "Formschwäche-Duell". Am Sonntag, 16. Februar, 19:30 Uhr, tritt der 1. FSV Mainz 05 auf der Ostalb an. Die Heidenheimer haben zuletzt vier Pleiten in Folge kassiert. Der bisher letzte Punktgewinn war ein 3:3 bei Werder Bremen.