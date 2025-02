Der VfL Bochum will bei Holstein Kiel mit einem Sieg die Hoffnung auf Platz 16 nähren. So startet das Team von Trainer Dieter Hecking.

Der VfL Bochum muss bei Holstein Kiel am Sonntag, 9. Februar, 15:30 Uhr, zwingend gewinnen, wenn es noch etwas werden soll mit dem Bundesliga-Klassenerhalt.

Dafür ändert Trainer Dieter Hecking die Startelf im Vergleich zum 0:1 gegen den SC Freiburg auf vier Positionen. Anstelle von Ibrahima Sissoko, Dani de Wit, Philipp Hofmann und Moritz Broschinski spielen Felix Passlack, Tom Krauß, Myron Boadu und Georgios Masouras. Masouras und Krauß feiern ihre Startelfdebüts.

Vom Endspiel will noch niemand reden, VfL-Kapitän Anthony Losilla formuliert es so: "In unserer Situation sind alle Spiele wichtig. Aber das ist eine Gelegenheit, um an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. Das müssen wir nutzen. Wir wollen endlich den letzten Platz verlassen."

Auf dem man auch steht, weil auswärts bisher so gut wie nichts ging. Felix Passlack ist dennoch positiv gestimmt, weil: "Wir haben gegen Heidenheim und St. Pauli bewiesen, dass wir die Kellerduelle gut können. Daher fahre ich sehr optimistisch nach Kiel."

Gegen Heidenheim und St. Pauli konnte der VfL mit dem Druck, gewinnen zu müssen, umgehen. Nun muss das auch in der Fremde mal gelingen. Doch Vorsicht: Kiel hat zuletzt zu Hause den BVB geschlagen, bei den Bayern nur 3:4 verloren.

Daher warnt auch Losilla: "Kiel ist sehr gut bei Umschaltmomenten. Die schnellen Spieler suchen die Tiefe, sie haben auch gegen den BVB und Bayern gezeigt, dass sie Tore schießen können. Darauf sind wir vorbereitet. Aber Kiel kassiert auch viele Tore, das müssen wir nutzen."

Im Hinspiel gab es beim 2:2 zumindest zwei eigene Treffer, aber auch den Rückschlag kurz vor dem Ende, als Kiel zum 2:2 ausgleichen konnte. Passlack: "Das Hinspiel hat gezeigt, wir müssen hellwach sein bis zum Ende. Wir müssen die Intensität annehmen, die Zweikämpfe suchen, nach vorne spielen. Denn Kiel weiß auch, worum es geht."

Die Störche wollen mit einem Sieg den Druck auf den 1. FC Heidenheim erhöhen.

So spielt der VfL Bochum

VfL Bochum: Drewes - Oermann, Ordets, Bernardo - Passlack, Krauß, Bero, Wittek - Masouras, Boadu, Holtmann

Reserve: Timo Horn - Cristian Gamboa, Jakov Medic, Erhan Masovic, Anthony Losilla, Mats Pannewig, Dani de Wit, Philipp