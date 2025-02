Kiel - VfL Bochum: Früher Schock in Kiel, am Ende reicht es erneut nicht zum Auswärtssieg

Es sollte der Befreiungsschlag für den VfL Bochum werden. Doch in Kiel gab es nur ein 2:2 - damit bleibt der VfL Letzter. Mit dem Trainer soll aber verlängert werden, wie Ilja Kaenzig anmerkte.

Und wieder kein Auswärtssieg für den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga. Beim 2:2 (2:1) im Kellerduell bei Holstein Kiel verdaute der VfL einen frühen Schock, drehte die Partie und konnte von Glück reden, dass es am Ende keine Niederlage setzte.

Zum Spiel: Ibrahima Sissoko (Gelbsperre), Dani de Wit, Moritz Broschinski und Philipp Hofmann (alle Bank) mussten beim VfL weichen. Dafür begannen Felix Passlack, Myron Boadu und die beiden Winter-Zugänge Tom Krauß (Luton Town) und Georgios Masouras (Olympiakos Piraeus).

Und zwei aus diesem Quartett standen gleich im Fokus. Nach nur zwei Minuten gab es einen Handelfmeter für Kiel, den Passlack verschuldete. Steven Skrzybski ließ sich die Chancen nicht nehmen, doch der VfL zeigte sich nicht geschockt.

Noch in der ersten Halbzeit drehte Bochum das Spiel. Und wie: Boadu drehte nach seinem Dreierpack gegen Leipzig erneut auf und brauchte nur 123 Sekunden, um aus dem 0:1 ein 2:1 zu machen.

Was für eine Wendung in diesem Kellerkrimi. Mit dem 2:1 ging es in die Pause. Kurios: Drei Wechsel mussten im ersten Durchgang aufgrund von Verletzungen durchgeführt werden. Nach der Pause ging es mit drei weiteren Wechseln weiter.





Und Kiel kämpfte sich zurück in die Partie - und wie: Nach 50 Minuten war es Kiels Winterzugang David Zec, der per Kopf das 2:2 erzielte. Im Anschluss hatte der eingewechselte Philipp Hofmann eine Chance für Bochum, doch fortan drückte Kiel auf das Gaspedal.

Erst verpasste Nicolai Remberg das 3:2 knapp, dann traf Lewis Holtby zum 3:2 - doch dem Treffer wurde die Anerkennung verweigert. Im Vorfeld soll es ein Foul an Tom Krauß gegeben haben.

Glück für den VfL, mit dem 2:2 ging es in die finale Phase der Begegnung. Auch hier war Kiel die spielbestimmende Mannschaft, doch auch die letzten Chancen konnte der Gastgeber nicht nutzen. So blieb es am Ende beim Remis, das keinem der beiden Teams wirklich hilft. Und Bochum bleibt weiter auswärts ohne Dreier.

So spielten Holstein Kiel und der VfL Bochum Kiel: Weiner - Becker, Zec, Komenda (20.Ivezic) - Remberg - Rosenboom (46. Arp), Porath (46. Gigovic), Holtby, Tolkin - Harres, Skrzybski (25. Machino). - Trainer: Rapp Bochum: Drewes - Oermann, Ordets, Bernardo - Passlack, Wittek - Krauß (80. Losilla), Bero (93. de Wit) - Masouras (93. Masovic), Holtmann (46. Hofmann), Boadu (45. Broschinski). - Trainer: Hecking Tore: 1:0 Skrzybski (3.), 1:1 Boadu (37.), 1:2 Boadu (39.), 2:2 Zec (50.) Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin) Zuschauer: 15.034 (ausverkauft)

Nach dem 2:2 bleibt der VfL Tabellenletzter. Trotzdem will der Klub Coach Dieter Hecking gerne über die Saison hinaus halten. Das sagte Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig vor dem Kellerduell bei "DAZN". „So Dieter denn will, würden wir das in der Zukunft gerne festzurren."

Sein Zusatz: "Seit er da ist, haben wir uns stabilisiert. Wir hoffen, Dieter dann auch endgültig überzeugen zu können, weil überzeugt vom VfL Bochum ist er eh schon, unabhängig von der Liga."