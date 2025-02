Bundesliga: Kane eiskalt - Bayern schlägt Werder Bremen vor Prüfungswoche

Vor den wichtigen Auswärtsaufgaben in Glasgow und Leverkusen ist der FC Bayern nicht in Galaform. Gegen ersatzgeschwächte Bremer reicht es aber zum Heimerfolg.

Der FC Bayern geht dank der weiter makellosen Elfmeter-Serie von Harry Kane in der Fußball-Bundesliga gestärkt in seine anstehende große Prüfungswoche. Das mühsame 3:0 (0:0) gegen einen personell arg gebeutelten SV Werder Bremen reichte dem Tabellenführer, um zum Auftakt des 21. Spieltags den Vorsprung auf Bayer Leverkusen auf neun Punkte auszubauen.

Erfolgsgarant war einmal mehr Torjäger Kane. Nach einem langen Ball von Joshua Kimmich nahm der Engländer den Ball im Strafraum mit der Brust an. Werders Verteidiger Anthony Jung prallte der Ball im Zweikampf auf den ausgestreckten rechten Arm. Der Videobeweis bestätigte den Elfmeterpfiff. In der Nachspielzeit durfte Kane sogar nochmal ran und verwandelte erneut sicher.

Kane blieb auch bei seinem 13. Bundesliga-Elfmeter ganz cool, schoss flach ins linke Eck. Leroy Sané erhöhte mit seiner ersten Aktion auf 2:0. Der Nationalspieler musste in der 82. Minute nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Konrad Laimer nur noch den Fuß hinhalten.

Am Mittwoch müssen die Münchner zunächst zum Playoff-Hinspiel in der Champions League beim schottischen Meister Celtic Glasgow antreten, drei Tage später folgt das Liga-Topspiel beim deutschen Meister in Leverkusen. Vor Energie und Leichtigkeit strotzt das Ensemble von Trainer Vincent Kompany vor den richtungweisenden Aufgaben aber nicht.

Der Sieg war hochverdient - und trotzdem mühselig. Das 20. Saisontor von Kane war entscheidend. Der Matchwinner traf außerdem noch einmal die Latte (46.) und schoss zudem einmal aus sehr guter Position am Tor vorbei (58.).

Die Ampel für die Bayern-Offensive schien eigentlich auf Grün gestellt. Denn Werder musste massiv geschwächt vor den 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena antreten. Chefcoach Ole Werner durfte nach seiner Roten Karte beim Heimsieg gegen Mainz nicht auf der Bank sitzen. Dazu fehlten die ebenfalls gesperrten Stammkräfte Niklas Stark und Marco Friedl in der Abwehrreihe, auch Mittelfeldspieler Romano Schmid musste mit muskulären Problemen passen.

Und was geschah? Werners Assistent Patrick Kohlmann erlebte als Aushilfschef, dass seine umformierte Abwehr um Kapitän Milos Veljkovic stabil stand. Und zwar gegen eine Münchner Elf, der wenig bis gar nichts einfiel.

Der Rekordmeister belagerte zwar die Bremer Hälfte, aber der Belagerungszustand blieb ohne zündende Effekte. Viel Ballgeschiebe, wenig Esprit war zu sehen. Jamal Musiala blieb oft unsichtbar.

Drei gute Abschlüsse verbuchte das Team von Trainer Vincent Kompany vor der Pause. Musiala scheiterte an Werder-Torwart Michael Zetterer (17.). Ein Schuss von Michael Olise wurde zur Ecke gelenkt (38.). Und ein Kopfball von Kane in der Nachspielzeit flog am Tor vorbei. Werders Gegenangriffe blieben ungefährlich. Dazu musste Jens Stage verletzt vom Platz (44.).

Kompany gab Musiala vor dem Anpfiff der zweiten Hälfte noch Anweisungen. Und nur wenige Sekunden später war es der 21-Jährige, der Kane nach einem Dribbling ins Spiel brachte. Der Engländer schoss wuchtig an die Latte.

Bei Werder humpelte in Angreifer Justin Njinmah der nächste Profi verletzt vom Rasen (51.). Für ihn kam der von RB Leipzig ausgeliehene André Silva zu seinem Debüt im Bremer Dress. Es war aber nicht Bremens Nummer 9 die das Spiel entschied, sondern Bayerns Neuner. Für Kane waren es Saisontore 20 und 21.