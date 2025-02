Ziemlich genau vor zwei Jahren mit Preußen Münster auswärts bei Alemannia Aachen in der Regionalliga West und jetzt Bundesliga-Stammkraft: Diese Entwicklung hat Holstein Kiel belohnt.

Dem Selbstverständnis von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel folgend, ist diese Vertragsverlängerung nur konsequent: Nicolai Remberg hat ein neues Arbeitspapier bei den Störchen unterzeichnet. Über die Dauer ist nichts bekannt.

"Nicolai ist ein Paradebeispiel für unseren Weg", sagte Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann.

Und weiter: "Er ist ein junger, talentierter Spieler, der stets großen Einsatz zeigt und sich seit seinem Wechsel im Sommer 2023 hervorragend weiterentwickelt hat. Auf diese Weise ist es ihm in der vergangenen Saison gelungen, den Sprung von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga zu meistern."

Zudem bauen die Kieler auch gegenwärtig wieder auf den 24-Jährigen. "Auch in der laufenden Spielzeit gehört Nicolai als zweikampfstarker, dynamischer Spieler zu den festen Konstanten unseres Bundesliga-Kaders. Wir sind überzeugt, dass seine positive Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und sind daher sehr froh darüber, dass er auch zukünftig für Holstein Kiel auflaufen wird."

Rembergs Entwicklung ist wirklich bemerkenswert. Noch in der Saison 2022/23 war er Stammspieler beim SC Preußen Münster in der Regionalliga West. Die Adlerträger sind damals in die 3. Liga aufgestiegen. Auch dank Remberg, der im zentralen Mittelfeld nahezu jedes Spiel absolviert hat.

Das rief den damaligen Zweitligisten Holstein Kiel auf den Plan, der Remberg im Sommer 2023 unter Vertrag genommen hat. Bei den Störchen wurde er zwar nicht auf Anhieb Stammspieler, stand jedoch ebenfalls in fast jedem Zweitligaspiel auf dem Feld. Auch das Ergebnis war identisch: Aufstieg. Remberg hat es tatsächlich binnen zwölf Monaten von der vierten in die erste Liga geschafft.

Und, wie könnte es anders sein, auch im Oberhaus bauen die Kieler fest auf seine Dienste. Seit dem neunten Spieltag hat Remberg keine Minute mehr verpasst. Lediglich bei der jüngsten 3:4-Pleite bei den Bayern musste er zuschauen. Zum Keller-Kracher gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag, 8. Februar, 15:30 Uhr, dürfte Remberg dann wieder im defensiven Mittelfeld der Kieler zu finden sein.