Kiel kann es nur zu Hause, der VfL Bochum auswärts überhaupt nicht. Am Wochenende muss sich das ändern, sonst wird die Lage für den VfL noch bedrohlicher.

Am Sonntag (15:30 Uhr) muss der VfL Bochum im Kellerduell der Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel antreten.

Gewinnt der VfL, verlässt er den letzten Tabellenplatz. Verliert Bochum, droht das rettende Ufer noch weiter entfernt zu sein. Im Hinspiel gab es ein 2:2, das damals für die Bochumer einer großen Enttäuschung glich.

Benedikt Pichler brachte Kiel in Führung, Matus Bero und Lukas Daschner drehten die Partie, ehe Shuto Machino kurz vor dem Ende für Kiel ausgleichen konnte. Ein weiteres Remis am Sonntag würde beiden Teams nicht helfen, Kiel und der VfL brauchen den Dreier.

Mit Blick auf die Heimbilanz von Kiel fällt auf: Der Aufsteiger hat alle seine Siege vor eigenem Publikum eingefahren. Drei Dreier verbuchte Kiel bisher, alle zu Hause. Zudem gab es sieben Pleiten vor heimischem Publikum. Eine Punkteteilung in Kiel gab es bisher nicht.

Mit dem VfL kommt die schlechteste Auswärtsmannschaft der Bundesliga in den Norden. Der VfL gewann bisher nur am grünen Tisch in der Fremde (2:0 bei Union Berlin, der Einspruch der Berliner wurde noch nicht behandelt). Das sportliche 1:1 wäre der erste Auswärtspunkt gewesen, die anderen neun Begegnungen wurden auswärts alle in den Sand gesetzt. In Kiel muss sich das nun ändern.

Im Winter waren beide Vereine auf dem Transfermarkt aktiv. Während Kiel nur die Viererkette mit drei Akteuren verstärkte, schlug der VfL zweimal zu. Einmal im defensiven Zentrum, einmal in der Offensive. Zudem gab es beim VfL satte sechs Abgänge, die Kaderverkleinerung wurde so erreicht.

Bemerkenswert: Kiel gab für Linksverteidiger John Tolkin drei Millionen Euro aus, eine Summe, von der man in Bochum nur träumen kann.

Mit Blick auf die Torjäger fällt auf: Beim VfL ist Myron Boadu mit fünf Treffern bester Torschütze, Kiel hat mit Shuto Machino und Phil Harres schon zwei Akteure, die jeweils sieben Treffer erzielen konnten.

Wintertransfers

Holstein Kiel: Es kamen Linksverteidiger John Tolkin (New York Red Bulls), Innenverteidiger David Zec (NK Celje), Innenverteidiger Ivan Nekic (NK Varazdin).

Es ging: Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (Plymouth Argyle)

VfL Bochum: Es kamen Mittelfeldspieler Tom Krauß (FSV Mainz) und Linksaußen Georgios Masouras (Olympiakos Piräus).

Es gingen Keeper Manuel Riemann (SC Paderborn), Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng (Fortuna Düsseldorf), Mittelfeldspieler Lukas Daschner (FC St. Gallen), Innenverteidiger Noah Loosli (Greuther Fürth), Mittelfeldspieler Agon Elezi (HNK Gorica) und Aliou Baldé (OGC Nizza)