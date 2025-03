Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

11. März: U19-Trainer Britscho verlässt WSV am Saisonende

Der Wuppertaler SV gab am Dienstag bekannt, dass die Zusammenarbeit mit U19-Cheftrainer Christian Britscho zum Saisonende endet. Darauf verständigten sich beide Parteien nach gemeinsamen Gesprächen.

Britscho hat in seiner aktuellen Amtszeit nicht nur die U19 betreut, sondern war auch als Interimstrainer in der Spielzeit 2023/24 für die erste Mannschaft in der Regionalliga West tätig.

"Für sein großes Engagement und Identifikation mit dem WSV danken wir ihm ausdrücklich. Wir wünschen Christian für seine kommenden Herausforderungen alles erdenklich Gute und maximalen Erfolg", so der Verein auf seiner Homepage.

11. März: SV Elversberg verlängert mit Ersatzkeeper Boss

Die SV Elversberg hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Ersatztorwart Tim Boss vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Der 31-Jährige war 2023 als Backup für Nicolas Kristof vom 1. FC Magdeburg gekommen und absolvierte bislang ein Spiel, am 34. Spieltag der Vorsaison beim 0:3 gegen den Karlsruher SC. In dieser Saison saß er in jeder Partie auf der Bank. "Er zeigt immer vollen Einsatz, fordert seine Kollegen und ist gleichzeitig ein absoluter Teamplayer", lobte Sportvorstand Ole Book den "verlässlichen Rückhalt".

11. März: Veljkovic verlässt Werder Bremen im Sommer

Der serbische Klub Roter Stern Belgrad wird ab Sommer 2025 die neue sportliche Heimat von Werder Bremens Milos Veljkovic. Der 29-jährige Innenverteidiger wird die Hanseaten nach knapp zehn Jahren ablösefrei verlassen und in sein Heimatland wechseln. Veljkovic kam im Winter 2015/16 von Tottenham zum SVW und absolvierte seitdem 194 Bundesligaspiele (fünf Tore). Am Dienstag vermeldete Roter Stern Belgrad den Transfer als offiziell.

11. März: 1860 München bindet zwei Akteure

Drittligist TSV 1860 München hat die Verträge von zwei Profis verlängert. Innenverteidiger Max Reinthaler und Eigengewächs Sean Dulic bleiben den Löwen über das Saisonende hinaus erhalten. Der Verträge des 29 Jahre alten Reinthaler und des 19-jährigen Dulic verlängerten sich automatisch. Zur Laufzeit der neuen Arbeitspapiere machte der Verein keine Angaben.

10. März: VfB Homberg stellt Zukunftsweichen in der Defensive

Gute Nachrichten im Aufstiegskampf! Der VfB Homberg hat die Vertragsverlängerungen mit zwei Innenverteidigern bekanntgegeben. Felix Hohmann und Lukas Meyer haben ihre Zusagen für die kommende Saison gegeben. Der 23-jährige Hohmann ist in der Defensivzentrale gesetzt, während 1.97-Meter-Hüne Meyer zukünftig aus mehr Einsatzzeiten beim Oberligisten hofft, der um den Aufstieg mitspielt.

10. März: Offiziell! 1. FC Gievenbeck sichert sich Preußen-Talent

Die Planungen für die Saison 2025/2026 laufen beim 1. FC Gievenbeck auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung eines Trios von Westfalia Kinderhaus, wurde nun ebenfalls mit Mika Keute ein Stammspieler eines Stadtrivalen, der Zweitgarnitur des SC Preußen Münster, losgeeist. Ab Sommer unterstützt der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler den Oberligisten.

10. März: Manchester United: Dieser Youngster soll für 85 Millionen gehen

Kobbie Mainoo ist eines der größten Talente in Manchester. Dennoch soll der 19-Jährige laut "The Guardian" vor einem Abgang im Sommer stehen, da bei Vertragsgesprächen offenbar keine Einigung erzielt werden kann. Das Supertalent hat noch Vertrag bis 2027, dürfte also ein dickes Preisschild tragen. Die Red Devils würden den Mittelfeldspieler wohl für 85 Millionen gehen lassen. Bisher konnte Mainoo 43 Premier-League-Spiele für den Rekordmeister absolvieren.

10. März: Offiziell! Ex-Schalker verlässt im Sommer Holstein Kiel

Der mittlerweile 34-jährige Lewis Holtby wird im Sommer die KSV Holstein Kiel verlassen. Er habe den Verein darüber informiert seinen bis diesen Sommer laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Holtby kam im Sommer 2021 von den Blackburn Rovers und hat mittlerweile über 100 Pflichtspiele für die STörche absolviert.

9. März: Schalkes Taylan Bulut vor Abschied im Sommer – trotz Verlängerung

Bei sechs interessierten Klubs war Schalkes Top-Talent Taylan Bulut schon vor Ort, um sich einen Eindruck zu machen. Warum ein Wechsel nach Saisonende wahrscheinlich ist. Obwohl Taylan Bulut in der laufenden Saison eigentlich noch bei den U19-Junioren spielen könnten, ist er bei Schalke 04 in der 2. Bundesliga schon Stammkraft und Leistungsträger. Wohin es gehen könnte, das lesen Sie hier bei den Kollegen der WAZ.

3. März: PSG mit Vertragsangebot an Kimmich?

Der französische Topklub Paris Saint-Germain ist offenbar in den Poker um DFB-Kapitän Joshua Kimmich eingestiegen. Wie die Bild und Sky am Mittwoch übereinstimmend berichten, hat der französische Fußball-Meister dem Mittelfeldspieler des FC Bayern ein konkretes Angebot unterbreitet. Dabei soll es sich nach Angaben von Sky um einen Vertrag über vier Jahre handeln.

Nach zehn Jahren in München läuft Kimmichs Arbeitspapier im Sommer aus. Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass der deutsche Rekordmeister sein Vertragsangebot an den 30-Jährigen zurückgezogen habe. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hofft auf ein baldiges Ende im Vertragspoker. „Wie schon oft gesagt und bestätigt, waren und sind die Gespräche respektvoll und wertschätzend. Allerdings empfinden es auch alle so, dass es jetzt zeitnah eine Entscheidung geben sollte“, sagte der 51-Jährige der Sport Bild.

3. März: Möchte der FC Augsburg BVB-Keeper Lotka nicht mehr?

BVB-Torwart Marcel Lotka ist schon länger ein Kandidat beim Bundesliga-Rivalen FC Augsburg. Der kicker berichtet nun allerdings von Zweifeln der Fuggerstädter an einer Verpflichtung, weil sich FCA-Keeper Finn Dahmen aktuell in starker Form präsentiert. Lotka ist Nummer eins der Dortmunder U23 und dritter Torwart der Profi-Mannschaft. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, wo es danach für den 23-Jährigen weitergeht, ist unklar.

3. März: Nationaltorhüterin Johannes wechselt nach Wolfsburg

Fußball-Nationaltorhüterin Stina Johannes schließt sich zur kommenden Saison dem DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg an. Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt die 25-Jährige im Sommer ablösefrei vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach Niedersachsen und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Über einen Wechsel der gebürtigen Hannoveranerin war schon länger spekuliert worden.

27. Februar: Bayern ziehen Vertragsangebot für Kimmich offenbar zurück

Bayern München hat angeblich das Vertragsangebot für DFB-Kapitän Joshua Kimmich zurückgezogen. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Den Verantwortlichen des Fußball-Rekordmeisters soll nicht gefallen, dass der 30-Jährige mit seiner Entscheidung über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags so lange zögert. Die Verhandlungen laufen bereits seit Monaten.

Der Aufsichtsrat der Bayern habe demnach am Montag beschlossen, das Angebot zurückzuziehen. Die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit sollen aber trotzdem fortgesetzt werden. Kimmich, den der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schon als „Kapitän der Zukunft“ gesehen hatte, gehört mit rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Großverdienern. Das aktuelle Angebot soll in ähnlichen Dimensionen angesiedelt sein.

Kimmich, der für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart wegen einer Sehnenreizung ausfällt, könnte die Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Er soll Angebote von mehreren europäischen Topklubs vorliegen haben.

26. Februar: Reese lässt Hertha-Zukunft offen: Müssen das neu bewerten

Publikumsliebling und Erfolgsgarant Fabian Reese lässt seine Zukunft bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC offen. „Letzten Sommer habe ich mich für einen Verbleib entschieden, diesen Sommer müssen wir das neu bewerten. Aktuell kann ich nur sagen: Ich habe große Freude an der Stadt Berlin und daran, jeden Tag bei Hertha trainieren und spielen zu dürfen. Ich liebe diesen Verein heiß und innig“, sagte der Leistungsträger dem rbb.

Zusammen mit Top-Torjäger Haris Tabakovic avancierte Reese in seinem ersten Jahr für die Hertha zum wichtigsten Spieler. Tabakovic zog es nach Hoffenheim, Reese blieb. „Manchmal verschieben sich Ziele im Leben und du wiegst ab, was wie viel wert ist. Es gibt ja nicht nur das Geld und Erfolge in der Bundesliga als Währung, sondern auch viele weiche Faktoren“, sagte der 27-Jährige.

Klar ist: Der finanziell immer noch stark angeschlagene Hauptstadt-Club könnte die mögliche Ablösesumme sehr gut gebrauchen. Ein Verkauf ihres Starspielers dürfte den Berlinern mehrere Millionen Euro einbringen.

Den Großteil dieser Saison verpasste Reese aufgrund einer Sprunggelenksverletzung. Weil die Mannschaft schwächelte, fieberten die Hertha-Fans einem Comeback ihres Hoffnungsträgers von Woche zu Woche stärker entgegen. „In den siebeneinhalb Monaten, die ich gefehlt habe, hat sich schon viel Druck aufgebaut – natürlich spürt man das. Aber ich bin ja auch dafür da, unter Druck abzuliefern, und aktuell beflügelt es mich eher“, berichtete Reese, der erstmals Ende November wieder auf dem Platz stand.

Doch selbst mit Reese hat Hertha den Weg aus der Krise noch nicht gefunden. Seit fünf Spielen ist der Hauptstadt-Club sieglos, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur fünf Punkte. „Wir sind alle mit größeren Zielen angetreten, aber befinden uns gerade in einer ganz anderen Realität. Wir werden diese Saison nicht mehr aufsteigen“, sagte Reese klar und deutlich.

25. Februar: Timo Becker zum FC Schalke 04?

Laut "Bild" soll Schalke auf eine Rückkehr von Abwehrmann Timo Becker schielen. Der Abwehrmann spielt aktuell für Bundesligist Holstein Kiel, ist Königsblau als Fan aber sehr verbunden. Das könne ein Pluspunkt sein. Mittlerweile wird Beckers Marktwert auf zwei Millionen Euro geschätzt.

25. Februar: Mainz 05 wird wohl Caci-Ersatz suchen müssen

Anthony Caci ist in der Fünferkette des 1. FSV Mainz 05 unverzichtbar. Der Franzose, im Jahr 2022 ablösefrei aus Straßburg gekommen, hat den nominellen Kapitän Silvan Widmer schon längst auf die Bank verdrängt. Doch für den Schweizer könnte wieder eine Tür aufgehen.

Womöglich schon im Sommer. Denn der französischen Variante von "transfermarkt" hat Caci klargemacht, dass er seinen Abschied aus Mainz plant. Alle Infos

24. Februar Amoako im Visier des FC Chelsea

Kofi Amoako ist aktuell vom VfL Wolfsburg an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Mit den Lila-Weißen kämpft der 19-Jährige um den Verbleib in der 3. Liga. Und, siehe da: Laut der Bild-Zeitung hat der FC Chelsea ein Auge auf den 1,86 Meter großen defensiven Mittelfeldspieler geworfen.

20. Februar: Almugera Kabar verlängert bei Borussia Dortmund

Borussia ortmund hat Almugera Kabar bis 2028 an sich gebunden. Das Abwehrtalent hat einen neuen Vertrag unterschrieben. "Wir freuen uns, dass wir den Weg mit Almugera weiterhin gemeinsam gehen können. Er ist ein Junge aus der Region, der großes Potenzial besitzt und dem NLZ in der Vergangenheit schon seinen Stempel aufgedrückt hat. Er bringt körperlich, fußballerisch und charakterlich ganz viel mit und wir werden zusammen daran arbeiten, seine Entwicklung Schritt für Schritt voranzutreiben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

20. Februar: BVB offenbar vor Kabar-Verlängerung

Bei Borussia Dortmund zeichnet sich immer deutlicher eine Verlängerung von Linksverteidiger-Talent Almugera Kabar ab. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits von konkreten Vertragsgesprächen die Rede war, berichtet Fabrizio Romano jetzt von einer Einigung.

Der italienische Transferjournalist hatte vor Wochen von einem Interesse der AC Mailand berichtet, mittlerweile sei ein Wechsel zu den Rossoneri aber vom Tisch. Kabar werde beim BVB einen Vertrag bis 2028 erhalten.

17. Februar: Ronaldo-Klub entlässt Trainer nach zwei Monaten

Der Tabellenletzte Real Valladolid aus der spanischen La Liga hat sich nach nur zwei Monaten wieder von seinem Trainer Diego Cocca getrennt. Das gab der Klub des früheren Weltfußballers Ronaldo, der Präsident und Hauptanteilseigner des Vereins ist, am Montag bekannt. Álvaro Rubio, Coach der zweiten Mannschaft, soll das Team auf das Spiel bei Athletic Bilbao am Sonntag vorbereiten.

Cocca hatte den Posten im Dezember von Paulo Pezzolano übernommen, in sieben Ligaspielen gelang ihm nur ein Sieg. Der Rückstand von Valladolid auf das rettende Ufer beträgt acht Punkte. 2018 hatte Ronaldo 51 Prozent der Anteile des Klubs erworben, Brasiliens Fußballikone will diese aber wieder verkaufen.

14. Februar: Offiziell - Musiala verlängert in München bis 2030

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister Bayern München vorzeitig bis 2030 verlängert. Das teilte der FC Bayern am Freitag mit. Das bisherige Arbeitspapier des 21-Jährigen wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

13. Februar: Mit 41 Jahren: Ex-Bundesligaprofi Dante verlängert in Nizza

Der frühere Bundesligaspieler Dante hat noch immer nicht genug vom Profifußball. Der 41 Jahre alte Brasilianer verlängerte seinen Vertrag beim französischen Erstligisten OGC Nizza um ein Jahr bis 2026, es soll seine letzte Saison werden. Dante spielt seit 2016 in Frankreich, 300 Spiele hat der Verteidiger in allen Wettbewerben bislang für Nizza absolviert.

Zuvor war er für Borussia Mönchengladbach, Bayern München und den VfL Wolfsburg aufgelaufen. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann Dante 2013 die Champions League. Für die brasilianische Seleção absolvierte er 13 Länderspiele, darunter das legendäre 1:7 im WM-Halbfinale 2014 gegen Deutschland in Belo Horizonte. Es war sein einziger Einsatz bei der Heim-Weltmeisterschaft.

13. Februar: Barcelona: Cubarsi verlängert bis 2029

Der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona hat den nächsten jungen Leistungsträger langfristig gebunden. Innenverteidiger Pau Cubarsi (18) unterschrieb einen Vertrag bis 2029, wie die Katalanen mit ihrem deutschen Trainer Hansi Flick am Donnerstag bekannt gaben. Zuvor hatten bereits Cubarsis Nationalmannschaftskollegen Gavi (20) und Pedri (22) vorzeitig bis 2030 verlängert.

Cubarsi kommt aus der eigenen La-Masia-Akademie, debütierte im Januar 2024 kurz vor seinem 17. Geburtstag für die Profimannschaft, reifte damals unter Trainer Xavi zum Stammspieler und kommt bereits auf 60 Pflichtspieleinsätze für Barcelona. Im vergangenen Sommer gewann er mit Spanien in Paris Olympisches Gold, für die A-Nationalmannschaft stand er bislang fünf Mal auf dem Feld.

13. Februar: Tah soll sich für Flick und Barca entschieden haben

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah soll sich spanischen Medienberichten zufolge für einen Wechel zum FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick entschieden haben. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen im Sommer ausläuft, soll laut El Mundo Deportivo Flicks erster Neuzugang für die kommende Saison werden. „Tah entscheidet sich für Barca“, war am Donnerstag in großen Buchstaben auf der Titelseite zu lesen.

Tah (29) habe sich gegen andere Angebote etwa von Bayern München entschieden, schreibt El Mundo und beruft sich auf „dem Spieler nahestehende Quellen“. Ein Treffen werde es „in den kommenden Wochen“ geben. Zunächst müsse Barça noch klären, welcher Innenverteidiger den Verein im Gegenzug verlassen muss.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hatte zuletzt um einen Verbleib des Abwehrchefs geworben. „Für Jona ist die Tür bei uns offen, und das weiß er. Natürlich ist die Situation so, dass der Vertrag ausläuft und er im Normalfall geht“, sagte Rolfes bei Sky, „aber im Fußball ändern sich auch manchmal Sachen.“

6. Februar: BVB stellt Sven Mislintat frei

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seinen Technischen Direktor Sven Mislintat (52) mit sofortiger Wirkung freigestellt. Lars Ricken, Geschäftsführer Sport des BVB, teilte Mislintat diesen Entschluss am Donnerstag persönlich mit.

5. Februar: Frauen des VfL Bochum holen Verteidigerin aus den USA

Es sind nur noch wenige Tage, bis es in der 2. Bundesliga der Frauen für den VfL Bochum weitergeht. Mit einem Heimspiel gegen den Letzten FC Bayern München II startet das Team von Trainerin Kyra Malinowski in die Rückrunde. Kurz vor dem Pflichtspielstart am Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr, LA-Platz am Ruhrstadion, vermeldet der aktuell Tabellendritte einen Zugang: Jana Heinen wechselt zum VfL Bochum.

Für den VfL Bochum kehrt die 21-Jährige aus den USA zurück. Wobei sie sich in Nordrhein-Westfalen bestens auskennt. Von 2014 bis 2021 spielte die Verteidigerin für Borussia Mönchengladbach, davon drei Jahre in der U17-Bundesliga. Anschließend ging es für sie in die Staaten.

Zunächst war sie von Juli 2021 bis Mai 2022 an der University of Arkansas at Little Rock. Von dort wechselte sie an die California Baptist University, wo sie von Juli 2022 bis Ende 2024 aktiv war. In dieser Zeit gewann sie mit ihrer Mannschaft die Western Athletic Conference und wurde ins First Team All Conference gewählt.

5. Februar: Nach langen Verhandlungen - Davies verlängert bei Bayern

Stürmerstar Harry Kane soll einem Medienbericht zufolge eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim FC Bayern München haben. Laut „Sport Bild“ soll dem Engländer im Zuge seines Wechsels von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 zum deutschen Fußball-Rekordmeister diese angeblich zugestanden worden sein. Der FC Bayern äußert sich grundsätzlich nicht zu Vertragsdetails.

Kane war für rund 100 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern München gewechselt. Für Englands Nationalmannschaftskapitän war es der erste Wechsel ins Ausland. Durch eine Ausstiegsklausel hätte der 31-Jährige eine leichtere Rückkehroption auf die Insel. Dort hätte er noch die Chance, in der Torschützenliste Rekordmann Alan Shearer (260 Treffer) einzuholen. Kane liegt bei 213 Treffern. In der Bundesliga schraubte der Torjäger beim 4:3 gegen Holstein Kiel seine Rekordzahl im 50. Spiel auf 55 Tore hoch.

Wichtiger als Tor-Bestmarken ist Kane aber ein richtiger Titel, am liebsten die Champions League. Mit dem FC Bayern sieht Kane, dessen Vertrag in München bis zum 30. Juni 2027 läuft, die große Chance, seine Sehnsucht zu stillen. In dieser Saison ist der Gewinn der Königsklasse noch möglich, größer ist die Chance auf die deutsche Meisterschaft.

Aktuell sieht es bei Kane nicht so aus, als ob er von einer kolportierten Klausel Gebrauch machen wollen würde. Zumal er wiederholt betonte, wie wohl er sich in München fühlt. Die „Sport Bild“ schreibt von Summen der Klausel im hohen zweistelligen Millionen-Bereich.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass es im Vertragspoker mit Jamal Musiala auch um eine Ausstiegsklausel gehen könnte. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus. Viel spricht für eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit. Zuletzt hatten Manuel Neuer (bis 2026) und Alphonso Davies (bis 2030) ihre Verträge verlängert, bei Musiala, Thomas Müller und Joshua Kimmich steht dies noch aus. Die Verträge von Müller und Kimmich laufen am Saisonende aus.

4. Februar: Nach langen Verhandlungen - Davies verlängert bei Bayern

Zwar zogen sich die Verhandlungen enorm, doch nun ist es endlich offiziell: Alphonso Davies verlängert beim FC Bayern München. Max Eberl ist erleichtert und lobt den flinken Außenverteidiger: "Phonzy spielt bereits seitdem er 18 Jahre alt ist für den FC Bayern und hat den Verein schnell verinnerlicht. Wir zählen ihn zu den Charakteren in der neuen Generation unserer Mannschaft, die zunehmend Verantwortung übernehmen. Er ist hier großgeworden - und er wird weiter mit dem Team wachsen." Sein neues Arbeitspapier geht bis 2030.

4. Februar: Eintracht Hohkeppel holt Spieler aus der 3. Liga

Phillip Lambert wechselt vom SV Sandhausen aus der 3. Liga in die Regionalliga West. Bei Sandhausen spielte er überhaupt keine Rolle. In 22 möglichen Spielen kam er nicht einmal zum Einsatz, war nur in acht Partien Teil der Spieltags-Kaders. Das wird sich wohl bei Eintrach Hohkeppel ändern, die in der Regionalliga West um den Klassenerhalt kämpfen.

4. Februar: Bravo-Sanchez unterschreibt in Kassel

Adrian Bravo-Sanchez verlässt den SC Paderborn II und schließt sich dem geografisch nahen, aber in einer anderen Regionalliga-Staffel antretenden Hessen Kassel an. Bravo-Sanchez durfte in dieser Saison auch viermal für die Paderborner Profis in der zweiten Liga ran. Alle Infos

4. Februar: BVB II holt Gladbach-Talent

Nach dem Kreuzbandriss von Sechser Felix Paschke hat die Zweitgarnitur von Borussia nochmal auf dem Transfermarkt reagiert. Verstärkung kommt von der Borussia aus Mönchengladbach. Der defensive Mittelfeldspieler Tony Reitz wird sich dem Dortmunder Nachwuchs anschließen. Der kleine Bruder von Rocco Reitz sollte eigentlich erst im Sommer kommen, wird nun aber schon im Winter von der Regionalliga in die dritte Liga wechseln.

4. Februar: Duo verlässt RWE

Robbie D’Haese und Dion Berisha sind ab sofort nicht mehr Teil des Kaders von Drittligist Rot-Weiss Essen. Das teilte der Klub am Dienstagmittag, 4. Februar, mit.

Berisha geht auf Leihbasis zum SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest. RevierSport hatte bereits berichtet. Der Vertrag von D’Haese dagegen wird, gerade einmal ein halbes Jahr nachdem er vom belgischen Zweitligisten KV Oostende an die Hafenstraße gewechselt war, aufgelöst. Alle Infos

4. Februar: Bamba muss beim VfL Bochum bleiben

Der Wechsel von Samuel Bamba zu Standard Lüttich hat sich am Deadline Day zerschlagen. Die Belgier hätten nach Informationen dieser Redaktion für eine Bamba-Leihe ihrerseits einen Spieler abgeben müssen, dies ist jedoch nicht gelungen. Somit bleibt Bamba auch bis zum Sommer Spieler des VfL Bochum.