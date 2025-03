Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

25. März: HSV-Trainer Polzin möchte Davie Selke halten

Cheftrainer Merlin Polzin hat sich für einen Verbleib von Top-Stürmer Davie Selke beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ausgesprochen und hofft auf eine baldige Vertragsverlängerung mit dem 30-Jährigen. Schon seit einiger Zeit verhandelt der Verein mit der Seite des Angreifers, um ihn über die Saison hinaus beim HSV zu halten.

„Ich hoffe natürlich, dass es zeitnah und schnellstmöglich eine Einigung gibt. Vor allem so, dass der Verein, aber auch Davie dann zufrieden sind“, sagte Polzin bei der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen die SV Elversberg.

Die noch ungeklärte Zukunft lenkt Selke nach Ansicht seines Trainers aber nicht von seiner eigentlichen Aufgabe ab. „Stand jetzt ist es so, dass das Davie in seiner Leistung, was das Training angeht, was die Spiele angeht, nicht irgendwie beeinflusst, sondern er ist da klar fokussiert“, meinte Polzin.

Er hob den enormen Stellenwert Selkes sowohl auf als auch neben Platz hervor. „Wir sind sehr froh, dass er Teil unserer Mannschaft ist. Davie hat es ja auch schon mehrfach gesagt, dass er sich sehr wohl in Hamburg fühlt“, sagte Polzin.

25. März: RWE an Offensivkraft von Ligakonkurrenten interessiert

Bei Rot-Weiss Essen laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Ein formstarker Flügelspieler vom Drittliga-Topteam 1. FC Saarbrücken steht beim besten Team der Rückrunde auf dem Zettel: Maurice Multhaup, der beim FC Schalke 04 ausgebildet wurde und beim FC Ingolstadt bereits Bundesliga-Minuten sammelte.

Der 27-Jährige ist seit dem Jahreswechsel in bestechender Form, sammelte sieben Scorer in neun Partien (zwei Tore / fünf Vorlagen). Einer möglichen Rückkehr des gebürtigen Bottropers steht unter anderem seine Vertragslaufzeit im Weg: Bis Sommer 2026 ist Multhaup an den 1. FC Saarbrücken gebunden. Außerdem avancierte er zuletzt zum absoluten Stammspieler, ist bei Trainer Rüdiger Ziehl mittlerweile gesetzt.

25. März: Vertonghen beendet seine Profi-Karriere

Wie der RSC Anderlecht am Dienstag bekanntgab, wird der 37-jährige Jan Vertonghen am Ende der Saison seine Karriere beenden. Der Belgier begann seine Karriere in seiner Heimat Beerschot, bevor er in die Jugend von Ajax Amsterdam wechselte. Nach einer kurzen Leihe zu RKC Waalwijk wechselte der 1,89 Meter große Innenverteidiger 2012, nach neun Jahren bei Ajax, zu Tottenham Hotspur in die Premier League. Dort verbrachte er knapp acht Jahre und ging dann zu Benfica Lissabon. Dort blieb er jedoch nur zwei Jahre bis er im September 2022 in seine Heimat zu RSC Anderlecht ging.

Nun beendet er nach fast 20 Jahren Profifußball seine Karriere. Er absolvierte 232 Spiele in der Premier League, 167 Spiele in der Eredivisie und absolvierte insgesamt 98 Partien in der Champions- und Europa League. Er gewann jeweils zweimal die niederländische Liga und den niederländischen Pokal.

25. März: Starks Zukunft in Bremen noch unklar

Wie es für Niklas Stark bei Werder Bremen weitergeht, ist zur Zeit noch ungewiss. Der 29-jährige Verteidiger hat zwar noch Vertrag bis 2026, jedoch kann Werder nur noch in diesem Sommer eine Ablöse für den Vizekapitän einstreichen. Die andere Möglichkeit wäre eine Verlängerung des Vertrags. Stark selber hat sich noch nicht festgelegt: "Vorstellen kann ich mir vieles." Bisher sollen noch keine Vertragsverhandlungen stattgefunden haben.

25. März: Zwei italienische Erstligisten haben Interesse an Siebert

Wie "Sky" berichtet, soll der FC Bologna und der FC Turin Interesse an einem Transfer von Jamil Siebert von Fortuna Düsseldorf haben. Der 22-Jährige spielt schon seit 2010 für die Fortuna und hat Vertrag bis 2026. Sein Arbeitspapier hat jedoch für diesen Sommer eine Ausstiegsklausel. Ein Aufstieg in die Bundesliga könnte jedoch dafür sorgen, dass Siebert doch in Düsseldorf bleibt.

25. März: Reals Bemühen um Alexander-Arnold wird intensiver

Schon länger ist bekannt, dass Real Madrid einen Transfer von Trent Alexander-Arnold anstrebt. Der Rechtsverteidiger des FC Liverpool hat Vertrag bis zum Ende der Saison und wäre dadurch sogar ablösefrei zu haben. Nun sollen die Königlichen immer intensiver am Abschluss des Transfers arbeiten. Das berichtet unter anderem "The Athletic". Die Madrilenen sind, was einen Deal mit Liverpool angeht, optimistisch gestimmt.

25. März: Olsen verlässt Köln im Sommer

Mathias Olsen wird unabhängig vom Ergebnis der Saison den 1. FC Köln verlassen. Grund sei, dass der luxemburgische Nationalspieler mehr Spielzeit möchte. "Meine Gespräche mit dem FC waren immer offen und ehrlich. Am Ende haben wir für beide Seiten die beste Lösung gefunden", sagt der 24-Jährige zu seiner Entscheidung. Er kann damit den FC im Sommer ablösefrei verlassen, da sein Vertrag sowieso ausläuft.

25. März: Drei Schalke-Spieler müssen im Sommer gehen

Youri Mulder, Sportdirektor auf Schalke, gab am Dienstag bekannt, dass Marcin Kaminski, Tobias Mohr und Mehmet Can Aydin "nach aktuellem Stand keinen neuen Verträge auf Schalke erhalten werden." Kaminski kam 2021 vom VfB Stuttgart, Mohr wechselte 2022 von Heidenheim auf Schalke und Aydin ist ein Schalker Eigengewächs. Nun müssen sich die drei Profis im Sommer einen neuen Verein suchen.

25. März: Sietan kriegt besseren Vertrag bei Mannheim

Janne Sietan kam im Sommer vom Regionalligisten Babelsberg zu Waldhof Mannheim. Nach Startschwierigkeiten konnte sich der 22-jährige Mittelfeldspieler zu 20 Einsätzen in der Liga hocharbeiten. Jetzt hat Sietan laut "Mannheimer Morgen" einen langfristigen Vertrag zu besseren Konditionen unterschrieben.

25. März: Pepic denkt noch nicht an Aue-Abgang

Mirnes Pepic, Mittelfeldspieler bei Erzgebirge Aue, hat einen laufenden Vertrag bis zum Saisonende. Gespräche über eine Vertragsverlängerung oder einen Abgang gab es bisher noch nicht. Der zuletzt häufiger verletzte Pepic ist seit 2023 im Verein. Verrückt macht er sich aber noch lange nicht. "Ich habe zu meinem Berater gesagt, dass ich erstmal nichts hören will, um mich voll auf die Saison zu konzentrieren. Schauen wir mal, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Ich bin noch tiefenentspannt", sagt der 29-Jährige bei "tag24". Es soll laut ihm erstmal etwas mehr Ruhe im Verein einkehren. In dieser Saison kommt Pepic auf 24 Liga-Einsätze, in denen er ein Tor und drei Vorlagen verzeichnen konnte.

25. März: Barcelona in Gesprächen mit De Jong über Vertragsverlängerung

Wie "The Athletic" berichtet sind der FC Barcelona und der niederländische Mittelfeldspieler Frankie De Jong in Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier. Der 27-Jährige hat noch Vertrag bis 2026, doch die Katalanen wollen nicht mit Spielern in die neue Saison gehen, die nur noch ein Jahr Vertrag haben. 2024 ignorierte De Jong zwar zunächst ein Vertragsangebot, jedoch sind nun beide Parteien zu Gesprächen bereit, auch weil sich der Nationalspieler, der 2019 für 86 Millionen Euro kam, in Barcelona sehr wohlfühlen soll.

25. März: Sturm Graz-Legende Feldhofer übernimmt Traineramt beim Grazer AK

Der Grazer AK spielt in der österreichischen Bundesliga momentan in der Qualifikationsrunde gegen den Abstieg. Nachdem am vergangenen Freitag Rene Poms als Trainer freigestellt wurde, hat der GAK jetzt Ersatz gefunden. Kein geringerer als Sturm-Legende Ferdinand Feldhofer wird von nun an an der Seitenlinie stehen.

Feldhofer war von 2008 bis 2013 bei Sturm Graz als Spieler tätig und geht nun als Trainer zum Stadtrivalen. "Mit Ferdinand Feldhofer gewinnen wir eine Persönlichkeit mit großem Erfahrungsschatz, der uns die nötige Stabilität für die entscheidenden Spiele in dieser Saison bringen wird", sagt Sportdirektor Dieter Elsneg zum neuen Übungsleiter des GAK. Wie lang der Vertrag genau gültig ist, ist nicht bekannt.

25. März: Zukunft von Herthas Kapitän Leistner noch ungewiss

Toni Leistner spielt seit Sommer 2023 für Hertha BSC. Der 34-jährige Verteidiger hat nur noch Vertrag bis diesen Sommer, doch der Kapitän würde gerne bis 2026 bleiben. Sein Vertrag hätte sich durch 25 Startelfeinsätze oder im Falle eines Aufstiegs automatisch verlängert. Aktuell steht er bei 15 Startelfeinsätzen, bei noch acht verbleibenden Ligaspielen und der aktuellen Tabellensituation der Alten Dame, wird diese automatische Verlängerung nicht zustande kommen. Jetzt muss Leistner in Gespräche mit den Verantwortlichen gehen.

24. März: Nächster Bellingham für den BVB im Anflug?

Der Name Bellingham sorgt in Dortmund noch immer für Wehmut. Im Sommer 2020 landete der BVB mit der Verpflichtung einen echten Volltreffer. Der damals 17-Jährige kam für 30 Millionen von Birmingham City nach Dortmund. Drei Jahre später kassierte die Borussia dann inklusive Boni rund 130 Millionen Euro Ablöse. Ist nun der nächste Bellingham im Anflug? Jobe (19) wird wie sein großer Bruder als Mittelfeld-Talent geadelt. In der zweiten englischen Liga ist er bei Sunderland gesetzt, sein aktueller Marktwert soll bei 18 Millionen Euro liegen. Laut Ruhrnachrichten sollen Liverpool, Arsenal, Chelsea und Manchester United Interesse an dem 19-Jährigen haben. Auch der BVB soll Interesse haben. Als mögliche Ablösesumme stehen 25 Millionen Euro im Raum.

24. März: Ex-Bayern-Talent Dajaku zieht es in die Arabischen Emirate

Leon Dajaku, einst ein Talent bei Bayern und Ex-Jugendspieler des VfB Stuttgart, wird in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Sharjah FC wechseln. Dajakus letzter Verein war Hajduk Split, jedoch wurde dort sein Vertrag nicht verlängert. Nun versucht der 23-jährige ehemalige DFB-Juniorenspieler in der UAE Pro League sein Glück.

24. März: Ex-Leipziger Augustin findet neuen Verein

Der Stürmer Jean-Kevin Augustin war von 2017 bis 2019 bei RB Leipzig unter Vertrag und hatte zwischenzeitlich einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Jetzt hat der 27-Jährige nach acht vereinslosen Monaten einen neuen Verein gefunden: Motor Lublin. Der polnische Verein spielt in der höchsten Spielkasse des Landes und steht auf dem achten Platz. Augustins Marktwert liegt mittlerweile nur noch bei 250.000 Euro.

24. März: Thiago Motta muss bei Juve gehen - Tudor übernimmt

Juventus-Trainer Thiago Motta muss auf Jobsuche gehen. Der 42-Jährige verliert nun nach zwei deutlichen Niederlagen in der Liga und dem Aus in der Champions-League und im Pokal seine Position bei der Alten Dame. Für ihn wird Ex-Juve-Spieler Igor Tudor übernehmen. Der Kroate trainierte zuletzt Lazio Rom von März 2024 bis Juni 2024 und konnte dort einen Punkteschnitt von 1,91 erzielen.

23. März: Erster Neuer beim FC Erzgebirge: Weinhauer kommt aus Jena

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekanntgegeben. Nachdem die Routiniers Martin Männel und Marcel Bär ihre Verträge verlängert haben, kommt mit Erik Weinhauer ein Stürmer zu den Veilchen. Der 24-Jährige spielt derzeit noch beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena, für den er in dieser Saison in der Regionalliga Nordost 16 Treffer markierte.

„Erik Weinhauer passt mit seinem Profil sehr gut zu uns: flexibel einsetzbar in der Offensive, entwicklungsfähig, hungrig und gut ausgebildet mit Torgefahr. Wir freuen uns sehr, dass wir ihm eine reizvolle Perspektive aufzeigen konnten und er sich für unseren Weg entschieden hat“, erklärte Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich.

23. März: Bayer Leverkusen offenbar auf Suche nach neuem Torwart

Meister Bayer Leverkusen möchte sich auf der Torwartposition wohl neu aufstellen. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ kann Matej Kovar den Verein im Sommer verlassen. Bayer sei bereits auf der Suche nach einem neuen Keeper neben Lukas Hradecky, berichtet das Blatt. „Es ist Teil unseres Jobs und vor allem der Scoutingabteilung, sich immer auf allen Positionen auf Eventualitäten vorzubereiten. Das gilt natürlich auch auf der Torhüterposition“, sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.

Kovar wechselte 2023 für fünf Millionen Euro von Manchester United nach Leverkusen und absolvierte in zwei Jahren 30 Pflichtspiele für Bayer, aber nur vier davon in der Bundesliga. Der 24-Jährige erhielt unter Trainer Xabi Alonso seine Chancen, nutzte sie letztlich jedoch nicht überzeugend. Beim Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München patzte er zuletzt entscheidend.

Zu den Kandidaten für eine Nachfolge Kovars, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 in Leverkusen hat, sollen Stefan Ortega (Manchester City), der Freiburger Noah Atubolu und Alex Meret (SSC Neapel) zählen.

22. März: Ohne Klausel: VfB Stuttgart verlängert mit Trainer Hoeneß

Der VfB Stuttgart hat den bis 2027 laufenden Vertrag mit Trainer Sebastian Hoeneß vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängert. Vorstandschef Alexander Wehrle gab die Verlängerung bei der Mitgliederversammlung des Bundesligisten bekannt. Zudem habe der neue Kontrakt keine Ausstiegsklausel. Im bisherigen soll es Medienberichten zufolge eine gegeben haben.

In Stuttgart habe er mehr denn je das Gefühl, am richtigen Ort zu sein, erklärte Hoeneß in einer Videobotschaft. Und: „Wir wollen dauerhaft den Anspruch erheben können, mit dem VfB im internationalen Wettbewerb vertreten zu sein“, sagte er. „Nun gilt es, die Kräfte für den Saisonendspurt in der Bundesliga zu bündeln.“

Dort will der VfB nach der Teilnahme an der Liga-Phase der Champions League trotz des Abrutschens auf Tabellenplatz zehn in der Bundesliga noch den erneuten Einzug in den Europapokal erreichen und ins DFB-Pokalfinale in Berlin einziehen.

22. März: ASC 09 Dortmund hält Toptorjäger für eine weitere Saison

Trotz höherklassiger Angebote bleibt Toptorjäger Maximilian Podehl für eine weitere Saison beim ASC 09 Dortmund, teilte der westfälische Oberligist am Samstag in einer Pressemitteilung mit. Der 27-Jährige geht damit in seine zehnte Spielzeit beim ASC und bleibt "das Gesicht der Mannschaft", die im kommenden Jahr erneut die Regionalliga in Angriff nehmen möchte.

Mit 153 Toren in 217 Oberliga-Spielen zählt Podehl zu den treffsichersten Stürmern der Oberliga Westfalen. In der laufenden Saison führt er mit 23 Treffern in 22 Spielen nicht nur die Torschützenliste an, sondern glänzt mit sieben Assists auch als Vorbereiter. Doch nicht nur als Torjäger, sondern auch als Kapitän und Führungsspieler ist er für die Dortmunder unverzichtbar. Alle Infos.

20. März: VfL Bochums U21 verlängert mit Nicolas Apdat

Nicolas Abdat bleibt Bochumer! Der variable Flügelspieler verlängert seinen Vertrag und läuft auch in der kommenden Saison für die VfL-U21 auf!

20. März: Joshua Mroß verlängert bei SG Wattenscheid 09

Wie der Verein am Donnerstag auf der Homepage bekanntgab, verlängert Torhüter Joshua Mroß seinen Vertrag bei SG 09 um ein weiteres Jahr. Der 28-Jährige freut sich über seine Vertragsverlängerung: "Ich habe Lust auf Wattenscheid 09 und freue mich auch in Zukunft, die Wattenscheider Farben repräsentieren zu dürfen."

Richard "Richy" Paul Weber, Sportlicher Leiter bei 09, betonte in der Mitteilung die Wichtigkeit des Keepers. "Mit ihm haben wir den Konkurrenzkampf unseres Torwarttrios positiv beeinflusst und freuen uns, dass wir auch in der nächsten Spielzeit auf seine Qualitäten zurückgreifen können."

20. März: Julian Hettwer geht wohl zu Fortuna Düsseldorf

Der 21-jährige Julian Hettwer von Borussia Dortmund II hat in dieser Saison durch seine elf Tore und sechs Vorlagen in 18 Spielen das Interesse von einigen Erst- und Zweitligisten geweckt. Nun soll sich der Linksaußen mit Fortuna Düsseldorf einig sein, wie der "kicker" und die "Rheinische Post" berichtet.

20. März: Real hat Bournemouth-Talent Huijsen im Blick

Real Madrid scheint Verstärkung für die Defensivreihe zu suchen und beschäftigt sich wohl intensiv mit Bournemouth-Verteidiger Dean Huijsen. Der erst 19-Jährige soll laut "Marca" ganz oben auf der Liste der Madrilenen stehen. Der in den Niederlanden geborene Spanier absolvierte bisher 23 Einsätze in der Premier League und hat dabei seinen Marktwert von 10 Millionen Euro im Sommer 2024 auf ganze 42 Millionen Euro (Stand: 18.03.25) angehoben und somit das Interesse vieler Top-Klubs geweckt.

Außerdem wurde er durch seine Leistungen erstmals für die spanische Nationalmannschaft nominiert. Huijsen selbst sagt gegenüber "Relevo": "Es ist eine Ehre, dass sich so ein großer Verein für dich interessiert."

20. März: BVB beschäftigt sich mit Talent Banzuzi

Borussia Dortmund schaut auf der Suche nach Mittelfeldspielern momentan nach Belgien, genauer zu OH Leuven. Dort spielt das 20-jährige niederländische Talent Ezechiel Banzuzi. Der 1,91 Meter große zentrale Mittelfeldspieler kommt bisher in der belgischen Liga auf 28 Einsätze. Dabei erzielte er zwei Tore und konnte sechs Vorlagen sammeln. Laut unter anderem "De Telegraaf", soll der BVB schon ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro abgegeben haben. Banzuzis Vertrag läuft bis 2026 und sein Marktwert beträgt fünf Millionen Euro.

20. März: Young Boys will Cuisance verpflichten

Laut kicker-Informationen arbeitet Young Boys Bern momentan intensiv an einem Transfer des Hertha-Profis Michael Cuisance. Der 25-Jährige ist vertraglich bis 2027 an den Hauptstadtklub gebunden. Es soll wohl auch schon ein Treffen in Berlin gegeben haben. Der französische Mittelfeldspieler kommt in 25 Einsätzen in der 2. Bundesliga auf sechs Tore und fünf Assists.

20. März: Villareal gibt Eigengewächs Navarro neuen Vertrag

Der 19-jährige Pau Navarro Badenes, Innenverteidiger bei Villareal, hat seinen bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2030 verlängert. Das Eigengewächs des gelben U-Boots konnte zu Beginn der Saison bei den Profis debütieren und kommt mittlerweile auf zehn Einsätze in der Liga. Sein Marktwert liegt zur Zeit bei 500 Tausend Euro.

20. März: Stefan Ortega schließ City-Abgang im Sommer nicht aus

Der deutsche Ersatzkeeper von Machester City, Stefan Ortega Moreno, hat noch Vertrag bis 2026 bei City. Dennoch ist ein Wechsel laut dem Torwart selbst nicht auszuschließen. "Alles ist denkbar. Wir kennen die Fußballwelt, es geht manchmal schnell", sagte Ortega am Dienstag nach dem DFB-Training. Der 32-Jährige fühle sich mit seiner Familie sehr wohl in Manchester, ob es also zu einem Wechsel kommt, bleibt unklar.

20. März: Ducksch vor Verlängerung in Bremen - Zwei Einsätze fehlen

Marvin Duckschs Vertrag beim SV Werder Bremen wird sich voraussichtlich automatisch verlängern. Demnach fehlen dem 31-Jährigen noch zwei Einsätze über mindestens 45 Minuten für eine Vertragsverlängerung bis 2026. Dass der Bremer Leistungsträger also noch ein Jahr in der Hansestadt kickt, ist sehr wahrscheinlich.

20. März: Manchester United an BVB-Spieler Nmecha dran?

Aktuell mag Felix Nmecha verletzt sein, trotzdem zählt der dynamische Mittelfeldspieler zu den Lichtblicken dieser BVB-Saison. Der Nationalspieler hat sich vor seiner Verletzung als wichtige Größe in der Dortmunder Zentrale etabliert. Laut Bild beeindruckte Nmecha auch die Kaderplaner von Manchester United. Die Red Devils sollen bereit sein, umgerechnet rund 48 Millionen Euro Ablöse für den 24-Jährigen auf den Tisch zu legen. Zu Manchester hat Nmecha ein besonderes Verhältnis, wurde der gebürtige Hamburger doch jahrelang beim Stadtrivalen City ausgebildet.

19. März: Abstiegskandidat Braunschweig macht mit Trainer Scherning weiter

Borussia Dortmund ist und bleibt eine Anlaufstelle für die Top-Talente dieser Welt. Angetan hat es den Schwarz-Gelben offenbar Mittelfeld-Talent Ezechiel Banzuzi. Der 20-jährige Niederländer steht beim belgischen Erstligisten OH Leuven unter Vertrag. Laut der niederländischen Tageszeitung Telegraaf hat der BVB bereits ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro für Banzuzi abgegeben, Leuven fordere allerdings 15 Millionen Euro.

18. März: Abstiegskandidat Braunschweig macht mit Trainer Scherning weiter

Zweitligist Eintracht Braunschweig setzt trotz der sportlich schwierigen Situation weiter auf Trainer Daniel Scherning. Das ist das Ergebnis langer Gremiensitzungen bei den Niedersachsen. Scherning hatte nach dem 1:5-Debakel gegen Hertha BSC stark unter Druck gestanden.

"Nach der Niederlage gegen Hertha BSC konnten wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. "Es ist klar, dass wir mehr Konstanz in unseren Leistungen brauchen, um die Klasse zu halten. Diesen Weg werden wir aus voller Überzeugung mit Daniel weitergehen."

Die Eintracht hat aktuell drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, auf dem derzeit Preußen Münster liegt. Nach der Länderspielpause muss Braunschweig in Münster antreten.

17. März: Thiago Motta behält Vertrauen und bleibt bei Juventus

Juventus Turin befindet sich aktuell in einer sportlichen Krise. Nach dem CL- und Coppa-Italia-Aus und den deutlichen Niederlagen gegen Atalanta (0:4) und Florenz (0:3) stand Cheftrainer Thiago Motta stark in der Kritik und viele forderten sein Aus. Sportdirektor Cristiano Giuntoli stärkte Motta jedoch den Rücken und möchte "gemeinsam aus den Schwierigkeiten kommen". Der 42-jährige Motta bleibt also, trotz der schwachen Leistungen der letzten Wochen, im Amt.

17. März: Chelsea baggert an 50-Millionen-Deal für Sporting-Youngster

Der FC Chelsea ist wieder auf der Jagd nach Talenten. Nun haben die Londoner den erst 17 Jahre alten Geovany Quenda im Visier. "The Athletic" berichtete, dass sich beide Parteien schon auf eine Ablöse geeinigt haben. Ganze 45-50 Millionen Euro soll der Flügelstürmer kosten. Der 1,72 Meter große Portugiese konnte in dieser Saison bisher in 26 Einsätzen in der Liga einmal treffen und fünfmal vorlegen. Sein Marktwert liegt bei 30 Millionen Euro.

16. März: Kaminski will bei Schalke bleiben

Marcin Kaminski hat sich bei Schalke 04 wieder zu einer Stütze in der Innenverteidigung entwickelt. Nun denkt der 33-Jährige auch über seine Zukunft nach. Er kann sich einen Verbleib vorstellen.

Alle weiteren Informationen gibt es bei den Kollegen der WAZ.

16. März: Kovac-Aus ohne Königsklasse?

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat Gerüchten über eine Trennungsklausel in seinem Vertrag widersprochen. „Sie spekulieren viel“, sagte der 53-Jährige im ZDF. „Vielleicht sollte ich den Vertrag mal zeigen, da steht nix drin.“

Unter der Woche waren Spekulationen aufgekommen, dass der bis Sommer 2026 laufende Vertrag mit Kovac dem BVB bereits nach dieser Saison die Möglichkeit für eine Trennung gibt. Demnach müsste der Klub dafür die Qualifikation zur Champions League verpassen, Kovac würde eine hohe Abfindung über mehrere Millionen Euro erhalten.

15. März: Hummels vor dem Aus in Rom

In der Europa League ereilte Mats Hummels das frühe Aus auf dem Platz - nun soll für den Fußball-Weltmeister von 2014 endgültig Schluss bei der AS Rom sein. Laut Corriere dello Sport will der Hauptstadtklub den bis zum 30. Juni laufenden Vertrag des 36-Jährigen nicht verlängern.

„Hummels in der Krise: Der Abschied am Ende der Saison steht fest“, hieß es in der italienischen Tageszeitung: „Das ist das Ende einer Liebe, die eigentlich nie wirklich aufgeblüht ist. Der Klub und Hummels werden ohne Reue getrennte Wege gehen.“ Mit seinem Platzverweis in der elften Spielminute beim Rückspiel in der Europa League bei Athletic Bilbao vor wenigen Tagen hatte Hummels die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft eingeleitet, die italienischen Medien sparten im Anschluss nicht an Kritik.

14. März: Gamboa will Karriere in Bochum beenden

Der Vertrag von Cristian Gamboa läuft am Ende der Saison aus. Wechseln will er nicht mehr. Entweder es geht in Bochum noch etwas weiter, oder der Rechtsverteidiger beendet seine Karriere. Das sagte er der WAZ.

13. März: Heidenheim lässt Torhüter gehen

Nach insgesamt dann achteinhalb Jahren wird Torhüter Vitus Eicher den 1. FC Heidenheim 1846 im kommenden Sommer verlassen. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft zum 30. Juni dieses Jahres aus und wird vom FCH nicht mehr verlängert werden, wie der Klub mitteilte.

13. März: Profivertrag für FCA-Talent

Der 17-jährige Österreicher Mauro Hämmerle erhält einen langfristigen Vertrag beim FC Augsburg. Hämmerle wechselte im Winter der Saison 2023/2024 von der AKA Vorarlberg zum FCA. Die Hinrunde der laufenden Spielzeit bestritt der österreichische Junioren-Nationalspieler mit der FCA-U19. In der Vorrunde der U19-DFB-Nachwuchsliga absolvierte er 13 von 14 Partien und erzielte dabei zehn Tore. Die Wintervorbereitung machte der Offensivspieler bereits mit der U23 mit und stand in den vergangenen beiden Regionalliga-Spielen jeweils in der Startelf.

13. März: Verl bindet Berkan Taz

Berkan Taz und der Sportclub Verl setzen die gemeinsame Zusammenarbeit fort. Nach der Rückkehr von Taz im Januar 2024 entwickelte sich die Nummer 10 beim Drittligisten zu einem absoluten Leistungsträger. In der aktuellen Saison kommt der offensive Mittelfeldspieler bereits auf 16 Scorerpunkte (5 Tore, 11 Vorlagen).

Sebastian Lange, Vorstand Sport, zur Verlängerung mit Taz: "Berkan kam nach einer schwierigen Zeit in seiner Karriere zurück zu unserem Sportclub und nahm seitdem eine überragende Entwicklung. Alle im Verein vertrauen ihm und das zahlt er aktuell mit starken Leistungen auf dem Platz zurück. Unser gemeinsamer Weg ist noch nicht vorbei und wir sind überzeugt davon, dass wir noch einiges von Berkan erwarten dürfen."

13. März: FC Bayern verlängert Vertrag mit Kimmich bis 2029

Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich bleibt langfristig beim FC Bayern München. Der am Saisonende auslaufende Vertrag des 30-Jährigen wird nach langen Verhandlungen bis zum 30. Juni 2029 verlängert, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.

13. März: Werder und Jung gehen ab Sommer getrennte Wege

Laut "Bild"-Informationen wird Werder Bremen den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 33-jährigen Anthony Jung nicht verlängern. Nach Milos Veljkovic ist das nun der zweite Verteidiger, der Werder im Sommer verlassen wird. Jung kam 2021 ablösefrei aus Bröndby an die Weser und wird sie auch wieder ablösefrei verlassen. In dieser Saison kommt der Verteidiger in der Bundeliga und im DFB-Pokal bisher auf 28 Einsätze.

13. März: Lasse Rosenboom verlängert vorzeitig bei Holstein Kiel

Der Vertrag des 23-jährigen Verteidigers lief bis 2026, jetzt entschieden sich beide Parteien für eine vorzeitige Verlängerung. Bis wann der verlängerte Vertrag nun gültig ist, gab der Verein jedoch nicht bekannt. Rosenboom kam 2023 aus Werder Bremens Zweitvertretung und stieg dann mit Kiel in die Bundesliga auf. In der laufenden Saison kommt er auf 17 Einsätze, in denen er ein Tor und einen Assist erzielen konnte.

13. März: Lehmann bekleidet weiterhin Doppelfunktion bei Elversberg

Nach der Verlängerung mit Ersatzkeeper Boss verlängert der SVE nun auch mit der Nummer drei im Kasten der Saarländer. Frank Lehmann, der nun schon fast acht Jahre beim Zweitligisten unter Vertrag steht, erlebte den Durchmarsch von der Regionalliga-West bis in die 2. Bundesliga also hautnah mit. Der 35-Jährige wird außerdem weiterhin als Torwart-Trainer im NLZ agieren.

13. März: SSV Ulm trennt sich von Cheftrainer Thomas Wörle

Wie der Zweitligist am Dienstag bekanntgab, trennt sich der SSV Ulm mit sofortiger Wirkung von Trainer Thomas Wörle. Auch Co-Trainer Max Knauer und Athletiktrainer Christoph Zellner wurden freigestellt. Zu der Entscheidung sollen die Verantwortlichen "nach einer intensiven Analyse" gekommen sein, schreibt der Verein auf Instagram. Bis zum Saisonende wir der U19-Trainer Robert Lechleiter an der Seitenlinie stehen. Aktuell belegen die Ulmer den 17. Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

13. März: AS Rom verlängert mit Weltmeister Leandro Paredes

Der 30-jährige Argentinier hat sich mit der Roma auf eine Vertragsverlängerung bis 2026 geeinigt. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Paredes, welcher 2023 von PSG in die italienische Hauptstadt wechselte, hat einen Marktwert von fünf Millionen Euro und kam in dieser Saison bisher auf 27 wettbewerbsübergreifende Einsätze.

12. März: BVB-Leihgabe Moukoko wird wohl zurückkehren

Youssoufa Moukoko kommt beim französischen Erstligisten OGC Nizza nicht gerade viel zum Zug. „Wir kennen seine Situation“, sagte sein Trainer Franck Haise „Get French Football News“ zufolge. Moukoko sei ein Leih-Spieler, für den eine Kaufoption bestehe, die aber „aller Wahrscheinlichkeit nach vom Klub nicht gezogen werden kann“. Er lobte noch die Einstellung des Stürmers, der demzufolge aber zum BVB zurückkehren wird.

11. März: U19-Trainer Britscho verlässt WSV am Saisonende

Der Wuppertaler SV gab am Dienstag bekannt, dass die Zusammenarbeit mit U19-Cheftrainer Christian Britscho zum Saisonende endet. Darauf verständigten sich beide Parteien nach gemeinsamen Gesprächen.

Britscho hat in seiner aktuellen Amtszeit nicht nur die U19 betreut, sondern war auch als Interimstrainer in der Spielzeit 2023/24 für die erste Mannschaft in der Regionalliga West tätig.

"Für sein großes Engagement und Identifikation mit dem WSV danken wir ihm ausdrücklich. Wir wünschen Christian für seine kommenden Herausforderungen alles erdenklich Gute und maximalen Erfolg", so der Verein auf seiner Homepage.

11. März: SV Elversberg verlängert mit Ersatzkeeper Boss

Die SV Elversberg hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Ersatztorwart Tim Boss vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Der 31-Jährige war 2023 als Backup für Nicolas Kristof vom 1. FC Magdeburg gekommen und absolvierte bislang ein Spiel, am 34. Spieltag der Vorsaison beim 0:3 gegen den Karlsruher SC. In dieser Saison saß er in jeder Partie auf der Bank. "Er zeigt immer vollen Einsatz, fordert seine Kollegen und ist gleichzeitig ein absoluter Teamplayer", lobte Sportvorstand Ole Book den "verlässlichen Rückhalt".

11. März: Veljkovic verlässt Werder Bremen im Sommer

Der serbische Klub Roter Stern Belgrad wird ab Sommer 2025 die neue sportliche Heimat von Werder Bremens Milos Veljkovic. Der 29-jährige Innenverteidiger wird die Hanseaten nach knapp zehn Jahren ablösefrei verlassen und in sein Heimatland wechseln. Veljkovic kam im Winter 2015/16 von Tottenham zum SVW und absolvierte seitdem 194 Bundesligaspiele (fünf Tore). Am Dienstag vermeldete Roter Stern Belgrad den Transfer als offiziell.

11. März: 1860 München bindet zwei Akteure

Drittligist TSV 1860 München hat die Verträge von zwei Profis verlängert. Innenverteidiger Max Reinthaler und Eigengewächs Sean Dulic bleiben den Löwen über das Saisonende hinaus erhalten. Der Verträge des 29 Jahre alten Reinthaler und des 19-jährigen Dulic verlängerten sich automatisch. Zur Laufzeit der neuen Arbeitspapiere machte der Verein keine Angaben.

10. März: VfB Homberg stellt Zukunftsweichen in der Defensive

Gute Nachrichten im Aufstiegskampf! Der VfB Homberg hat die Vertragsverlängerungen mit zwei Innenverteidigern bekanntgegeben. Felix Hohmann und Lukas Meyer haben ihre Zusagen für die kommende Saison gegeben. Der 23-jährige Hohmann ist in der Defensivzentrale gesetzt, während 1.97-Meter-Hüne Meyer zukünftig aus mehr Einsatzzeiten beim Oberligisten hofft, der um den Aufstieg mitspielt.

10. März: Offiziell! 1. FC Gievenbeck sichert sich Preußen-Talent

Die Planungen für die Saison 2025/2026 laufen beim 1. FC Gievenbeck auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung eines Trios von Westfalia Kinderhaus, wurde nun ebenfalls mit Mika Keute ein Stammspieler eines Stadtrivalen, der Zweitgarnitur des SC Preußen Münster, losgeeist. Ab Sommer unterstützt der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler den Oberligisten.

10. März: Manchester United: Dieser Youngster soll für 85 Millionen gehen

Kobbie Mainoo ist eines der größten Talente in Manchester. Dennoch soll der 19-Jährige laut "The Guardian" vor einem Abgang im Sommer stehen, da bei Vertragsgesprächen offenbar keine Einigung erzielt werden kann. Das Supertalent hat noch Vertrag bis 2027, dürfte also ein dickes Preisschild tragen. Die Red Devils würden den Mittelfeldspieler wohl für 85 Millionen gehen lassen. Bisher konnte Mainoo 43 Premier-League-Spiele für den Rekordmeister absolvieren.

10. März: Offiziell! Ex-Schalker verlässt im Sommer Holstein Kiel

Der mittlerweile 34-jährige Lewis Holtby wird im Sommer die KSV Holstein Kiel verlassen. Er habe den Verein darüber informiert seinen bis diesen Sommer laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Holtby kam im Sommer 2021 von den Blackburn Rovers und hat mittlerweile über 100 Pflichtspiele für die STörche absolviert.

9. März: Schalkes Taylan Bulut vor Abschied im Sommer – trotz Verlängerung

Bei sechs interessierten Klubs war Schalkes Top-Talent Taylan Bulut schon vor Ort, um sich einen Eindruck zu machen. Warum ein Wechsel nach Saisonende wahrscheinlich ist. Obwohl Taylan Bulut in der laufenden Saison eigentlich noch bei den U19-Junioren spielen könnten, ist er bei Schalke 04 in der 2. Bundesliga schon Stammkraft und Leistungsträger. Wohin es gehen könnte, das lesen Sie hier bei den Kollegen der WAZ.

3. März: PSG mit Vertragsangebot an Kimmich?

Der französische Topklub Paris Saint-Germain ist offenbar in den Poker um DFB-Kapitän Joshua Kimmich eingestiegen. Wie die Bild und Sky am Mittwoch übereinstimmend berichten, hat der französische Fußball-Meister dem Mittelfeldspieler des FC Bayern ein konkretes Angebot unterbreitet. Dabei soll es sich nach Angaben von Sky um einen Vertrag über vier Jahre handeln.

Nach zehn Jahren in München läuft Kimmichs Arbeitspapier im Sommer aus. Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass der deutsche Rekordmeister sein Vertragsangebot an den 30-Jährigen zurückgezogen habe. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hofft auf ein baldiges Ende im Vertragspoker. „Wie schon oft gesagt und bestätigt, waren und sind die Gespräche respektvoll und wertschätzend. Allerdings empfinden es auch alle so, dass es jetzt zeitnah eine Entscheidung geben sollte“, sagte der 51-Jährige der Sport Bild.

3. März: Möchte der FC Augsburg BVB-Keeper Lotka nicht mehr?

BVB-Torwart Marcel Lotka ist schon länger ein Kandidat beim Bundesliga-Rivalen FC Augsburg. Der kicker berichtet nun allerdings von Zweifeln der Fuggerstädter an einer Verpflichtung, weil sich FCA-Keeper Finn Dahmen aktuell in starker Form präsentiert. Lotka ist Nummer eins der Dortmunder U23 und dritter Torwart der Profi-Mannschaft. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, wo es danach für den 23-Jährigen weitergeht, ist unklar.

3. März: Nationaltorhüterin Johannes wechselt nach Wolfsburg

Fußball-Nationaltorhüterin Stina Johannes schließt sich zur kommenden Saison dem DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg an. Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt die 25-Jährige im Sommer ablösefrei vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach Niedersachsen und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Über einen Wechsel der gebürtigen Hannoveranerin war schon länger spekuliert worden.

27. Februar: Bayern ziehen Vertragsangebot für Kimmich offenbar zurück

Bayern München hat angeblich das Vertragsangebot für DFB-Kapitän Joshua Kimmich zurückgezogen. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Den Verantwortlichen des Fußball-Rekordmeisters soll nicht gefallen, dass der 30-Jährige mit seiner Entscheidung über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags so lange zögert. Die Verhandlungen laufen bereits seit Monaten.

Der Aufsichtsrat der Bayern habe demnach am Montag beschlossen, das Angebot zurückzuziehen. Die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit sollen aber trotzdem fortgesetzt werden. Kimmich, den der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schon als „Kapitän der Zukunft“ gesehen hatte, gehört mit rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Großverdienern. Das aktuelle Angebot soll in ähnlichen Dimensionen angesiedelt sein.

Kimmich, der für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart wegen einer Sehnenreizung ausfällt, könnte die Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Er soll Angebote von mehreren europäischen Topklubs vorliegen haben.

26. Februar: Reese lässt Hertha-Zukunft offen: Müssen das neu bewerten

Publikumsliebling und Erfolgsgarant Fabian Reese lässt seine Zukunft bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC offen. „Letzten Sommer habe ich mich für einen Verbleib entschieden, diesen Sommer müssen wir das neu bewerten. Aktuell kann ich nur sagen: Ich habe große Freude an der Stadt Berlin und daran, jeden Tag bei Hertha trainieren und spielen zu dürfen. Ich liebe diesen Verein heiß und innig“, sagte der Leistungsträger dem rbb.

Zusammen mit Top-Torjäger Haris Tabakovic avancierte Reese in seinem ersten Jahr für die Hertha zum wichtigsten Spieler. Tabakovic zog es nach Hoffenheim, Reese blieb. „Manchmal verschieben sich Ziele im Leben und du wiegst ab, was wie viel wert ist. Es gibt ja nicht nur das Geld und Erfolge in der Bundesliga als Währung, sondern auch viele weiche Faktoren“, sagte der 27-Jährige.

Klar ist: Der finanziell immer noch stark angeschlagene Hauptstadt-Club könnte die mögliche Ablösesumme sehr gut gebrauchen. Ein Verkauf ihres Starspielers dürfte den Berlinern mehrere Millionen Euro einbringen.

Den Großteil dieser Saison verpasste Reese aufgrund einer Sprunggelenksverletzung. Weil die Mannschaft schwächelte, fieberten die Hertha-Fans einem Comeback ihres Hoffnungsträgers von Woche zu Woche stärker entgegen. „In den siebeneinhalb Monaten, die ich gefehlt habe, hat sich schon viel Druck aufgebaut – natürlich spürt man das. Aber ich bin ja auch dafür da, unter Druck abzuliefern, und aktuell beflügelt es mich eher“, berichtete Reese, der erstmals Ende November wieder auf dem Platz stand.

Doch selbst mit Reese hat Hertha den Weg aus der Krise noch nicht gefunden. Seit fünf Spielen ist der Hauptstadt-Club sieglos, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur fünf Punkte. „Wir sind alle mit größeren Zielen angetreten, aber befinden uns gerade in einer ganz anderen Realität. Wir werden diese Saison nicht mehr aufsteigen“, sagte Reese klar und deutlich.

25. Februar: Timo Becker zum FC Schalke 04?

Laut "Bild" soll Schalke auf eine Rückkehr von Abwehrmann Timo Becker schielen. Der Abwehrmann spielt aktuell für Bundesligist Holstein Kiel, ist Königsblau als Fan aber sehr verbunden. Das könne ein Pluspunkt sein. Mittlerweile wird Beckers Marktwert auf zwei Millionen Euro geschätzt.

25. Februar: Mainz 05 wird wohl Caci-Ersatz suchen müssen

Anthony Caci ist in der Fünferkette des 1. FSV Mainz 05 unverzichtbar. Der Franzose, im Jahr 2022 ablösefrei aus Straßburg gekommen, hat den nominellen Kapitän Silvan Widmer schon längst auf die Bank verdrängt. Doch für den Schweizer könnte wieder eine Tür aufgehen.

Womöglich schon im Sommer. Denn der französischen Variante von "transfermarkt" hat Caci klargemacht, dass er seinen Abschied aus Mainz plant. Alle Infos

24. Februar Amoako im Visier des FC Chelsea

Kofi Amoako ist aktuell vom VfL Wolfsburg an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Mit den Lila-Weißen kämpft der 19-Jährige um den Verbleib in der 3. Liga. Und, siehe da: Laut der Bild-Zeitung hat der FC Chelsea ein Auge auf den 1,86 Meter großen defensiven Mittelfeldspieler geworfen.

20. Februar: Almugera Kabar verlängert bei Borussia Dortmund

Borussia ortmund hat Almugera Kabar bis 2028 an sich gebunden. Das Abwehrtalent hat einen neuen Vertrag unterschrieben. "Wir freuen uns, dass wir den Weg mit Almugera weiterhin gemeinsam gehen können. Er ist ein Junge aus der Region, der großes Potenzial besitzt und dem NLZ in der Vergangenheit schon seinen Stempel aufgedrückt hat. Er bringt körperlich, fußballerisch und charakterlich ganz viel mit und wir werden zusammen daran arbeiten, seine Entwicklung Schritt für Schritt voranzutreiben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

20. Februar: BVB offenbar vor Kabar-Verlängerung

Bei Borussia Dortmund zeichnet sich immer deutlicher eine Verlängerung von Linksverteidiger-Talent Almugera Kabar ab. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits von konkreten Vertragsgesprächen die Rede war, berichtet Fabrizio Romano jetzt von einer Einigung.

Der italienische Transferjournalist hatte vor Wochen von einem Interesse der AC Mailand berichtet, mittlerweile sei ein Wechsel zu den Rossoneri aber vom Tisch. Kabar werde beim BVB einen Vertrag bis 2028 erhalten.

17. Februar: Ronaldo-Klub entlässt Trainer nach zwei Monaten

Der Tabellenletzte Real Valladolid aus der spanischen La Liga hat sich nach nur zwei Monaten wieder von seinem Trainer Diego Cocca getrennt. Das gab der Klub des früheren Weltfußballers Ronaldo, der Präsident und Hauptanteilseigner des Vereins ist, am Montag bekannt. Álvaro Rubio, Coach der zweiten Mannschaft, soll das Team auf das Spiel bei Athletic Bilbao am Sonntag vorbereiten.

Cocca hatte den Posten im Dezember von Paulo Pezzolano übernommen, in sieben Ligaspielen gelang ihm nur ein Sieg. Der Rückstand von Valladolid auf das rettende Ufer beträgt acht Punkte. 2018 hatte Ronaldo 51 Prozent der Anteile des Klubs erworben, Brasiliens Fußballikone will diese aber wieder verkaufen.

14. Februar: Offiziell - Musiala verlängert in München bis 2030

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister Bayern München vorzeitig bis 2030 verlängert. Das teilte der FC Bayern am Freitag mit. Das bisherige Arbeitspapier des 21-Jährigen wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

13. Februar: Mit 41 Jahren: Ex-Bundesligaprofi Dante verlängert in Nizza

Der frühere Bundesligaspieler Dante hat noch immer nicht genug vom Profifußball. Der 41 Jahre alte Brasilianer verlängerte seinen Vertrag beim französischen Erstligisten OGC Nizza um ein Jahr bis 2026, es soll seine letzte Saison werden. Dante spielt seit 2016 in Frankreich, 300 Spiele hat der Verteidiger in allen Wettbewerben bislang für Nizza absolviert.

Zuvor war er für Borussia Mönchengladbach, Bayern München und den VfL Wolfsburg aufgelaufen. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann Dante 2013 die Champions League. Für die brasilianische Seleção absolvierte er 13 Länderspiele, darunter das legendäre 1:7 im WM-Halbfinale 2014 gegen Deutschland in Belo Horizonte. Es war sein einziger Einsatz bei der Heim-Weltmeisterschaft.

13. Februar: Barcelona: Cubarsi verlängert bis 2029

Der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona hat den nächsten jungen Leistungsträger langfristig gebunden. Innenverteidiger Pau Cubarsi (18) unterschrieb einen Vertrag bis 2029, wie die Katalanen mit ihrem deutschen Trainer Hansi Flick am Donnerstag bekannt gaben. Zuvor hatten bereits Cubarsis Nationalmannschaftskollegen Gavi (20) und Pedri (22) vorzeitig bis 2030 verlängert.

Cubarsi kommt aus der eigenen La-Masia-Akademie, debütierte im Januar 2024 kurz vor seinem 17. Geburtstag für die Profimannschaft, reifte damals unter Trainer Xavi zum Stammspieler und kommt bereits auf 60 Pflichtspieleinsätze für Barcelona. Im vergangenen Sommer gewann er mit Spanien in Paris Olympisches Gold, für die A-Nationalmannschaft stand er bislang fünf Mal auf dem Feld.

13. Februar: Tah soll sich für Flick und Barca entschieden haben

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah soll sich spanischen Medienberichten zufolge für einen Wechel zum FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick entschieden haben. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen im Sommer ausläuft, soll laut El Mundo Deportivo Flicks erster Neuzugang für die kommende Saison werden. „Tah entscheidet sich für Barca“, war am Donnerstag in großen Buchstaben auf der Titelseite zu lesen.

Tah (29) habe sich gegen andere Angebote etwa von Bayern München entschieden, schreibt El Mundo und beruft sich auf „dem Spieler nahestehende Quellen“. Ein Treffen werde es „in den kommenden Wochen“ geben. Zunächst müsse Barça noch klären, welcher Innenverteidiger den Verein im Gegenzug verlassen muss.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hatte zuletzt um einen Verbleib des Abwehrchefs geworben. „Für Jona ist die Tür bei uns offen, und das weiß er. Natürlich ist die Situation so, dass der Vertrag ausläuft und er im Normalfall geht“, sagte Rolfes bei Sky, „aber im Fußball ändern sich auch manchmal Sachen.“

6. Februar: BVB stellt Sven Mislintat frei

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seinen Technischen Direktor Sven Mislintat (52) mit sofortiger Wirkung freigestellt. Lars Ricken, Geschäftsführer Sport des BVB, teilte Mislintat diesen Entschluss am Donnerstag persönlich mit.

5. Februar: Frauen des VfL Bochum holen Verteidigerin aus den USA

Es sind nur noch wenige Tage, bis es in der 2. Bundesliga der Frauen für den VfL Bochum weitergeht. Mit einem Heimspiel gegen den Letzten FC Bayern München II startet das Team von Trainerin Kyra Malinowski in die Rückrunde. Kurz vor dem Pflichtspielstart am Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr, LA-Platz am Ruhrstadion, vermeldet der aktuell Tabellendritte einen Zugang: Jana Heinen wechselt zum VfL Bochum.

Für den VfL Bochum kehrt die 21-Jährige aus den USA zurück. Wobei sie sich in Nordrhein-Westfalen bestens auskennt. Von 2014 bis 2021 spielte die Verteidigerin für Borussia Mönchengladbach, davon drei Jahre in der U17-Bundesliga. Anschließend ging es für sie in die Staaten.

Zunächst war sie von Juli 2021 bis Mai 2022 an der University of Arkansas at Little Rock. Von dort wechselte sie an die California Baptist University, wo sie von Juli 2022 bis Ende 2024 aktiv war. In dieser Zeit gewann sie mit ihrer Mannschaft die Western Athletic Conference und wurde ins First Team All Conference gewählt.

5. Februar: Nach langen Verhandlungen - Davies verlängert bei Bayern

Stürmerstar Harry Kane soll einem Medienbericht zufolge eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim FC Bayern München haben. Laut „Sport Bild“ soll dem Engländer im Zuge seines Wechsels von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 zum deutschen Fußball-Rekordmeister diese angeblich zugestanden worden sein. Der FC Bayern äußert sich grundsätzlich nicht zu Vertragsdetails.

Kane war für rund 100 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern München gewechselt. Für Englands Nationalmannschaftskapitän war es der erste Wechsel ins Ausland. Durch eine Ausstiegsklausel hätte der 31-Jährige eine leichtere Rückkehroption auf die Insel. Dort hätte er noch die Chance, in der Torschützenliste Rekordmann Alan Shearer (260 Treffer) einzuholen. Kane liegt bei 213 Treffern. In der Bundesliga schraubte der Torjäger beim 4:3 gegen Holstein Kiel seine Rekordzahl im 50. Spiel auf 55 Tore hoch.

Wichtiger als Tor-Bestmarken ist Kane aber ein richtiger Titel, am liebsten die Champions League. Mit dem FC Bayern sieht Kane, dessen Vertrag in München bis zum 30. Juni 2027 läuft, die große Chance, seine Sehnsucht zu stillen. In dieser Saison ist der Gewinn der Königsklasse noch möglich, größer ist die Chance auf die deutsche Meisterschaft.

Aktuell sieht es bei Kane nicht so aus, als ob er von einer kolportierten Klausel Gebrauch machen wollen würde. Zumal er wiederholt betonte, wie wohl er sich in München fühlt. Die „Sport Bild“ schreibt von Summen der Klausel im hohen zweistelligen Millionen-Bereich.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass es im Vertragspoker mit Jamal Musiala auch um eine Ausstiegsklausel gehen könnte. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus. Viel spricht für eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit. Zuletzt hatten Manuel Neuer (bis 2026) und Alphonso Davies (bis 2030) ihre Verträge verlängert, bei Musiala, Thomas Müller und Joshua Kimmich steht dies noch aus. Die Verträge von Müller und Kimmich laufen am Saisonende aus.

4. Februar: Nach langen Verhandlungen - Davies verlängert bei Bayern

Zwar zogen sich die Verhandlungen enorm, doch nun ist es endlich offiziell: Alphonso Davies verlängert beim FC Bayern München. Max Eberl ist erleichtert und lobt den flinken Außenverteidiger: "Phonzy spielt bereits seitdem er 18 Jahre alt ist für den FC Bayern und hat den Verein schnell verinnerlicht. Wir zählen ihn zu den Charakteren in der neuen Generation unserer Mannschaft, die zunehmend Verantwortung übernehmen. Er ist hier großgeworden - und er wird weiter mit dem Team wachsen." Sein neues Arbeitspapier geht bis 2030.

4. Februar: Eintracht Hohkeppel holt Spieler aus der 3. Liga

Phillip Lambert wechselt vom SV Sandhausen aus der 3. Liga in die Regionalliga West. Bei Sandhausen spielte er überhaupt keine Rolle. In 22 möglichen Spielen kam er nicht einmal zum Einsatz, war nur in acht Partien Teil der Spieltags-Kaders. Das wird sich wohl bei Eintrach Hohkeppel ändern, die in der Regionalliga West um den Klassenerhalt kämpfen.

4. Februar: Bravo-Sanchez unterschreibt in Kassel

Adrian Bravo-Sanchez verlässt den SC Paderborn II und schließt sich dem geografisch nahen, aber in einer anderen Regionalliga-Staffel antretenden Hessen Kassel an. Bravo-Sanchez durfte in dieser Saison auch viermal für die Paderborner Profis in der zweiten Liga ran. Alle Infos

4. Februar: BVB II holt Gladbach-Talent

Nach dem Kreuzbandriss von Sechser Felix Paschke hat die Zweitgarnitur von Borussia nochmal auf dem Transfermarkt reagiert. Verstärkung kommt von der Borussia aus Mönchengladbach. Der defensive Mittelfeldspieler Tony Reitz wird sich dem Dortmunder Nachwuchs anschließen. Der kleine Bruder von Rocco Reitz sollte eigentlich erst im Sommer kommen, wird nun aber schon im Winter von der Regionalliga in die dritte Liga wechseln.

4. Februar: Duo verlässt RWE

Robbie D’Haese und Dion Berisha sind ab sofort nicht mehr Teil des Kaders von Drittligist Rot-Weiss Essen. Das teilte der Klub am Dienstagmittag, 4. Februar, mit.

Berisha geht auf Leihbasis zum SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest. RevierSport hatte bereits berichtet. Der Vertrag von D’Haese dagegen wird, gerade einmal ein halbes Jahr nachdem er vom belgischen Zweitligisten KV Oostende an die Hafenstraße gewechselt war, aufgelöst. Alle Infos

4. Februar: Bamba muss beim VfL Bochum bleiben

Der Wechsel von Samuel Bamba zu Standard Lüttich hat sich am Deadline Day zerschlagen. Die Belgier hätten nach Informationen dieser Redaktion für eine Bamba-Leihe ihrerseits einen Spieler abgeben müssen, dies ist jedoch nicht gelungen. Somit bleibt Bamba auch bis zum Sommer Spieler des VfL Bochum.