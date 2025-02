Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

5. Februar: Frauen des VfL Bochum holen Verteidigerin aus den USA

Es sind nur noch wenige Tage, bis es in der 2. Bundesliga der Frauen für den VfL Bochum weitergeht. Mit einem Heimspiel gegen den Letzten FC Bayern München II startet das Team von Trainerin Kyra Malinowski in die Rückrunde. Kurz vor dem Pflichtspielstart am Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr, LA-Platz am Ruhrstadion, vermeldet der aktuell Tabellendritte einen Zugang: Jana Heinen wechselt zum VfL Bochum.

Für den VfL Bochum kehrt die 21-Jährige aus den USA zurück. Wobei sie sich in Nordrhein-Westfalen bestens auskennt. Von 2014 bis 2021 spielte die Verteidigerin für Borussia Mönchengladbach, davon drei Jahre in der U17-Bundesliga. Anschließend ging es für sie in die Staaten.

Zunächst war sie von Juli 2021 bis Mai 2022 an der University of Arkansas at Little Rock. Von dort wechselte sie an die California Baptist University, wo sie von Juli 2022 bis Ende 2024 aktiv war. In dieser Zeit gewann sie mit ihrer Mannschaft die Western Athletic Conference und wurde ins First Team All Conference gewählt.

Stürmerstar Harry Kane soll einem Medienbericht zufolge eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim FC Bayern München haben. Laut „Sport Bild“ soll dem Engländer im Zuge seines Wechsels von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 zum deutschen Fußball-Rekordmeister diese angeblich zugestanden worden sein. Der FC Bayern äußert sich grundsätzlich nicht zu Vertragsdetails.

Kane war für rund 100 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern München gewechselt. Für Englands Nationalmannschaftskapitän war es der erste Wechsel ins Ausland. Durch eine Ausstiegsklausel hätte der 31-Jährige eine leichtere Rückkehroption auf die Insel. Dort hätte er noch die Chance, in der Torschützenliste Rekordmann Alan Shearer (260 Treffer) einzuholen. Kane liegt bei 213 Treffern. In der Bundesliga schraubte der Torjäger beim 4:3 gegen Holstein Kiel seine Rekordzahl im 50. Spiel auf 55 Tore hoch.

Wichtiger als Tor-Bestmarken ist Kane aber ein richtiger Titel, am liebsten die Champions League. Mit dem FC Bayern sieht Kane, dessen Vertrag in München bis zum 30. Juni 2027 läuft, die große Chance, seine Sehnsucht zu stillen. In dieser Saison ist der Gewinn der Königsklasse noch möglich, größer ist die Chance auf die deutsche Meisterschaft.

Aktuell sieht es bei Kane nicht so aus, als ob er von einer kolportierten Klausel Gebrauch machen wollen würde. Zumal er wiederholt betonte, wie wohl er sich in München fühlt. Die „Sport Bild“ schreibt von Summen der Klausel im hohen zweistelligen Millionen-Bereich.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass es im Vertragspoker mit Jamal Musiala auch um eine Ausstiegsklausel gehen könnte. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus. Viel spricht für eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit. Zuletzt hatten Manuel Neuer (bis 2026) und Alphonso Davies (bis 2030) ihre Verträge verlängert, bei Musiala, Thomas Müller und Joshua Kimmich steht dies noch aus. Die Verträge von Müller und Kimmich laufen am Saisonende aus.

4. Februar: Nach langen Verhandlungen - Davies verlängert bei Bayern

Zwar zogen sich die Verhandlungen enorm, doch nun ist es endlich offiziell: Alphonso Davies verlängert beim FC Bayern München. Max Eberl ist erleichtert und lobt den flinken Außenverteidiger: "Phonzy spielt bereits seitdem er 18 Jahre alt ist für den FC Bayern und hat den Verein schnell verinnerlicht. Wir zählen ihn zu den Charakteren in der neuen Generation unserer Mannschaft, die zunehmend Verantwortung übernehmen. Er ist hier großgeworden - und er wird weiter mit dem Team wachsen." Sein neues Arbeitspapier geht bis 2030.

4. Februar: Eintracht Hohkeppel holt Spieler aus der 3. Liga

Phillip Lambert wechselt vom SV Sandhausen aus der 3. Liga in die Regionalliga West. Bei Sandhausen spielte er überhaupt keine Rolle. In 22 möglichen Spielen kam er nicht einmal zum Einsatz, war nur in acht Partien Teil der Spieltags-Kaders. Das wird sich wohl bei Eintrach Hohkeppel ändern, die in der Regionalliga West um den Klassenerhalt kämpfen.

4. Februar: Bravo-Sanchez unterschreibt in Kassel

Adrian Bravo-Sanchez verlässt den SC Paderborn II und schließt sich dem geografisch nahen, aber in einer anderen Regionalliga-Staffel antretenden Hessen Kassel an. Bravo-Sanchez durfte in dieser Saison auch viermal für die Paderborner Profis in der zweiten Liga ran. Alle Infos

4. Februar: BVB II holt Gladbach-Talent

Nach dem Kreuzbandriss von Sechser Felix Paschke hat die Zweitgarnitur von Borussia nochmal auf dem Transfermarkt reagiert. Verstärkung kommt von der Borussia aus Mönchengladbach. Der defensive Mittelfeldspieler Tony Reitz wird sich dem Dortmunder Nachwuchs anschließen. Der kleine Bruder von Rocco Reitz sollte eigentlich erst im Sommer kommen, wird nun aber schon im Winter von der Regionalliga in die dritte Liga wechseln.

4. Februar: Duo verlässt RWE

Robbie D’Haese und Dion Berisha sind ab sofort nicht mehr Teil des Kaders von Drittligist Rot-Weiss Essen. Das teilte der Klub am Dienstagmittag, 4. Februar, mit.

Berisha geht auf Leihbasis zum SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest. RevierSport hatte bereits berichtet. Der Vertrag von D’Haese dagegen wird, gerade einmal ein halbes Jahr nachdem er vom belgischen Zweitligisten KV Oostende an die Hafenstraße gewechselt war, aufgelöst. Alle Infos

4. Februar: Bamba muss beim VfL Bochum bleiben

Der Wechsel von Samuel Bamba zu Standard Lüttich hat sich am Deadline Day zerschlagen. Die Belgier hätten nach Informationen dieser Redaktion für eine Bamba-Leihe ihrerseits einen Spieler abgeben müssen, dies ist jedoch nicht gelungen. Somit bleibt Bamba auch bis zum Sommer Spieler des VfL Bochum.