Am Deadline-Day haben die Erst- und Zweitligisten noch einmal Vollgas auf dem Transfermarkt gegeben. Ein Überblick über die drei besten Verkäufe der Klubs.

Kandidaten gibt es genug: Der VfB Stuttgart, der 1. FSV Mainz 05 und Bayern München etwa haben sich in der Bundesliga auf den letzten Metern noch von Spielern getrennt - wenn auch teils nur leihweise.

In Liga zwei hat vor allem der 1. FC Nürnberg auf sich aufmerksam gemacht, wo in Summe über 30 Millionen Euro an Umsatz zusammengekommen sind.

VfB Stuttgart: Jeltsch für Rouault und ein Millionengewinn

Der VfB Stuttgart hat am Deadline-Day noch einmal die Innenverteidigung durcheinandergewürfelt. Der vielversprechende Innenverteidiger Finn Jeltsch hat sich dem VfB angeschlossen. Der 1. FC Nürnberg wird dafür mit 9,5 Millionen Euro entlohnt. Ein Deal, mit dem alle Seiten sehr gut leben können sollten.

Im Gegenzug hat der VfB Anthony Rouault für 13 Millionen Euro an Stade Rennes verkauft. Im Verhältnis zu den drei Millionen Euro, die der VfB erst im vergangenen Sommer für Rouaults Dienste an den FC Toulouse überwiesen hat, ein satter Gewinn. Und Jeltsch ist ja auch noch da.

1. FC Nürnberg: Absurde Kaufoption für Tzimas, doch am Ende bleibt viel Profit

Wer hätte gedacht, dass der 1. FC Nürnberg allen Ernstes des 18-Millionen-Euro-Kaufoption für Leihstürmer Stefanos Tzimas ziehen würde? Im Sommer 2024 vermutlich niemand. 17 Spiele, zehn Tore und zwei Vorlagen später hat der 1. FCN die Option dann aber gezogen und den Griechen gleich für 25 Millionen Euro an den englischen Erstligisten Brighton and Hove Albion weiterverkauft.

Zwei Vorteile ergeben sich daraus für den FCN: Tzimas wird die Rückrunde auf Leihbasis noch beim "Club" verbringen und die Nürnberger sollen sich eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Ein cleverer Deal - in jeglicher Hinsicht.

FC Bayern München: Elegantes Ende der Ära Mathys Tel?

Der FC Bayern München hat sich von Mathys Tel getrennt - zumindest auf Zeit. Das 19-jährige Offensivjuwel kam bei den Bayern zu selten zum Einsatz und sucht sein Glück nun bei den Tottenham Hotspurs in England.

Tel, den "transfermarkt.de" aktuell bei 30 Millionen Euro Marktwert listet, wird bis zum Sommer leihweise auf der Insel spielen. Dann haben die Spurs eine Kaufoption. Berichten zufolge soll die bei 55 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Boni liegen. Die einst gezahlten 20 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes hätte Bayern dann bestenfalls verdreifacht.