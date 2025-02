Borussia Dortmund hat sich am Montag ein drittes Mal verstärkt - diesmal im Mittelfeld.

Die Hängepartie um Carney Chukwuemeka hat ein Ende - zu Gunsten von Borussia Dortmund. Denn der zentrale Mittelfeldspieler des FC Chelsea kommt auf Leihbasis in den Ruhrpott, wie der BVB mitteilte.

Dazu hat die Borussia im kommenden Sommer eine Kaufoption. Über die Höhe verriet der BVB nichts.

"Carney ist ein extrem talentierter Box-to-Box-Spieler, der schon in jungen Jahren in der Premier League für Furore gesorgt hat. Seine Dynamik, sein Zug zum Tor sowie sein Durchsetzungsvermögen gepaart mit großer fußballerischer Klasse machen ihn zu einem aufregenden Spieler, der nicht umsonst alle Nachwuchs-Nationalmannschaften Englands seit der U17 durchlaufen hat. Diese Entwicklung ist in London zuletzt etwas ins Stocken geraten. Trotz des fehlenden Rhythmus‘ sehen wir in dieser Konstellation aber eine große Chance und hoffen, dass Carney bei uns wieder zu alter Stärke zurückfindet", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Chukwuemeka stand in der englischen Premier League bisher 37-mal auf dem Feld, erzielte dabei ein Tor. Im XXL-Kader des FC Chelsea spielte er in dieser Saison aber so gut wie gar keine Rolle.

Chukwuemeka ist bereits der dritte Deadline-Day-Zugang von Borussia Dortmund. Zuvor hatten bereits Linksverteidiger Daniel Svensson, ebenfalls auf Leihbasis und mit Kaufoption, und Torhüter Diant Ramaj unterschrieben.

"Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen. Wir sehen in ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung hier in Dortmund fortsetzen wird", sagte Kehl über Svensson.

Ramaj kommentierte er wie folgt: "Diant ist ein junger deutscher Torhüter, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Spielpraxis ist für ihn aktuell das Allerwichtigste – und die wird er nun in Kopenhagen bekommen. Für die Rückrunde in Dänemark und in der Conference League wünschen wir ihm maximalen Erfolg." Ramaj wird an den FC Kopenhagen verliehen.