Bisher konnte Borussia Dortmund Gregor Kobel halten. Aber klappt das auch im Sommer? Ersatz steht jedenfalls bereit.

Diant Ramaj bricht seine Zelte bei Ajax Amsterdam ab und schließt sich Borussia Dortmund an. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2029 - wobei Ramaj allerdings gleich weiterverliehen wird.

So wird er bis zum Saisonende das Tor des dänischen Erstligisten FC Kopenhagen hüten. "Diant ist ein junger deutscher Torhüter, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Spielpraxis ist für ihn aktuell das Allerwichtigste – und die wird er nun in Kopenhagen bekommen. Für die Rückrunde in Dänemark und in der Conference League wünschen wir ihm maximalen Erfolg", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Alex Kroes, Technischer Direktor von Ajax Amsterdam, kommentierte den Transfer ebenfalls: "Diant war letztes Jahr die Nummer eins Ajax, aber in dieser Saison landete er auf der Bank. Trotz dieser Enttäuschung hat er immer sehr hart gearbeitet und sich sehr professionell verhalten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat er deutlich seinen Wunsch geäußert, den Verein zu verlassen. Wir wünschen ihm viel Glück für die Fortsetzung seiner Karriere", sagte er.

Ramaj könnte im Sommer zwischen die BVB-Pfosten rücken, sollte Gregor Kobel den Abflug machen. Immer wieder wird diversen Topklubs Interesse an dem Schweizer nachgesagt. Bisher ist er aber dem BVB treu geblieben.

Ramaj ist der zweite Deadline-Day-Zugang des BVB. Zuvor hat die Borussia bereits Linksverteidiger Daniel Svensson ausgeliehen. Dieser stand in der laufenden Spielzeit in allen 17 Ligaspielen seines Klubs über volle 90 Minuten auf dem Rasen und feierte im Oktober sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft.

"Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen. Wir sehen in ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung hier in Dortmund fortsetzen wird", sagte Kehl.

Svensson zeigte sich voller Vorfreude auf die Aufgabe Borussia Dortmund: "Nach meiner Berufung in die schwedische Nationalmannschaft ist der Wechsel zu einem europäischen Topklub wie Borussia Dortmund ein weiterer großartiger Schritt in meiner Karriere. Ich komme mit maximaler Motivation und werde alles dafür geben, dass wir als Team gemeinsam mit den Fans viele Erfolge feiern können."