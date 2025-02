Borussia Dortmund wollte am "Deadline Day" noch einmal groß einkaufen. Doch die Shoppingtour wir eine Nummer kleiner ausfallen müssen.

Die gute Nachricht aus BVB-Sicht zuerst: Daniel Svensson hat zunächst per Leihe fest bis zum Sommer unterschrieben. Dann hat Borussia Dortmund eine Kaufoption.

Der Linksverteidiger stand in der laufenden Spielzeit in allen 17 Ligaspielen seines Klubs über volle 90 Minuten auf dem Rasen und feierte im Oktober sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft.

"Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen. Wir sehen in ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung hier in Dortmund fortsetzen wird", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Svensson zeigte sich voller Vorfreude auf die Aufgabe Borussia Dortmund: "Nach meiner Berufung in die schwedische Nationalmannschaft ist der Wechsel zu einem europäischen Topklub wie Borussia Dortmund ein weiterer großartiger Schritt in meiner Karriere. Ich komme mit maximaler Motivation und werde alles dafür geben, dass wir als Team gemeinsam mit den Fans viele Erfolge feiern können."

Sätze, die Rayan Cherki wohl nicht mehr über Borussia Dortmund sagen wird. Der Transfer des offensiven Mittelfeldspielers von Olympique Lyon ist vom Tisch.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sein Stammverein eine BVB-Offerte über 22,5 Millionen Euro abgelehnt. Lyon-Präsident John Textor hat sich den BVB dann sogar nochmal vorgeknöpft.

Gegenüber "Sky" sagte er: "Das Angebot aus Dortmund wurde respektlos kommuniziert, lag weit unter dem Marktwert und war zeitlich schlecht gewählt. Rayan Cherki wird bis zum Ende der Saison 2024/25 ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleiben."

Klare Worte, die in Dortmund nicht gerade gut ankommen dürften. So wird Cherki also in Frankreich bleiben. Vielleicht nimmt der BVB dann ja im Sommer einen neuen Anlauf.