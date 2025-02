Der FC Bayern München muss sich um gleich mehrere Verträge von namhaften Topstars kümmern. In einer Personalie gibt es nun Klarheit: Manuel Neuer.

38 Jahre ist Manuel Neuer mittlerweile alt, ans Aufhören denkt er als einer der besten Torhüter der Welt aber nach wie vor nicht. Wie der FC Bayern München bekanntgab, hat Neuer seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

"Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele", sagte Neuer.

Der 38-Jährige hat in seiner Karriere eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Deutscher Meister, DFB-Pokal-Sieger, Champions-League-Sieger, Weltmeister. Neuer gilt als einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter aller Zeiten.

"Manuel Neuer ist der beste Torwart seiner Generation und schon jetzt eine Ikone des FC Bayern. Wenn man über das Torwartspiel unserer Zeit spricht, spricht man über Manuel Neuer, und das weltweit. Er ist ein absolutes Vorbild - auf wie neben dem Spielfeld. Wir freuen uns sehr, dass diese einzigartig erfolgreiche Beziehung weitergeht", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl.

Mit Jonas Urbig haben die Bayern zuletzt schon einen potenziellen Neuer-Nachfolger vom 1. FC Köln losgeeist. Zunächst wird Urbig aber noch Gelegenheit bekommen, sich im Training so einiges von Neuer abzuschauen.

"Manuel Neuer setzt seit über einem Jahrzehnt neue Maßstäbe im Torwartspiel. Er ist unser Kapitän, eine große Persönlichkeit des FC Bayern und die Mannschaft weiß, dass sie sich immer auf ihn verlassen kann. Wir freuen uns, dass wir mit ihm auch in der nächsten Saison unsere Ziele angehen werden", sagte Bayern Sportdirektor Christoph Freund.

Damit ist die erste von einigen drängenden Vertragsfragen geklärt. Zahlreiche Personalien sind noch offen bei den Bayern: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané, und, und, und...