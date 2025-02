Vollmundig hatte Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, angekündigt, der FCB werde auf jeden Fall Meister werden. Nun die Kehrtwende - aber nicht wegen des BVB.

Uli Hoeneß hat sein Meisterversprechen aus dem vergangenen November revidiert. „Das muss ich jetzt einschränken, weil die Leverkusener stärker sind als erwartet. Das sind die Einzigen, die uns richtig ärgern und auch weiter ärgern werden“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München beim Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Fernsehens. Die anderen Konkurrenten der Fußball-Bundesliga „wie Dortmund und Leipzig sind vorbei“, sagte Hoeneß.

Der 73-Jährige hatte Ende letzten Jahres im Forum Schweizer Zeitung „Finanz und Wirtschaft“ gesagt: „Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft!“ BVB-Boss Lars Ricken hatte das wiederum kühl gekontert. Schonmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, wir spielen trotzdem weiter“, so die BVB-Legende mit einem Schmunzeln.

Vor allem die vielen Gegentore des Rekordmeisters um Trainer Vincent Kompany wie beim 4:3-Heimsieg am Samstag gegen Aufsteiger Holstein Kiel machen ihm Sorgen. „Das muss der Herr Eberl (Max Eberl, d. Red.) mit ihm ausmachen, aber wenn ich ihn (Kompany) demnächst mal sehe, werde ich ihn auch fragen, warum wir so viele leichte Tore kriegen“, sagte Hoeneß, der von Kompany schwärmte und ihn bei der Verpflichtung als Glücksfall bezeichnet hatte.

Die Bayern hatten gegen Holstein Kiel um ein Haar noch eine 4:0-Führung verspielt. Der 4:3-Anschlusstreffer der Störche in der 90. Minute kam zwar zu spät, doch er reichte aus, um die Stimmung in München etwas zu vergiften. Denn ein unsouveräner 4:3-Sieg gegen einen Aufsteiger, der gegen den Abstieg kämpft, entsprechen so gar nicht den Vorstellungen des Topfavoriten auf die deutsche Meisterschaft.

Zudem sprach Hoeneß von immer größeren Herausforderungen bei Vertragsverlängerungen: „Grundsätzlich wird es immer schwieriger mit den Vertragsverlängerungen. Musiala, Davies und Kimmich - das ist alles schwieriger geworden.“ (mit dpa)